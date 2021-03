Nuevos argumentos viejos por Ignacio Martínez

Ya están preparando la próxima campaña electoral. De seguir así, saben que perderán. La misma coalición está llena de grietas: Cabildo votando con el FA; Partido Independiente procurando más presupuesto para la reactivación laboral y apoyo a las empresas; el Partido Colorado buscando desesperadamente un relevo.

Usan nuevos argumentos, pero resultan vetustos e inservibles.

**Atacan la campaña de recolección de firmas contra la LUC, pero no se animan a debatir por los 135 artículos que queremos derogar porque no resistirían el análisis más elemental.

**Aprovechan cualquier espacio para decir que estaríamos mejor si hubiesen recibido un país mejor, aunque no pueden decir nada del sistema sanitario (que ahora se está deteriorando), ni del Plan Ceibal, ni de las reservas financieras, ni de la baja de la pobreza (que ahora aumenta) o de la baja de la indigencia (que aumenta también), ni de que pueden inaugurar un CTI en Las Piedras porque lo construyó el gobierno anterior. Hacen sí, gran ruido, con pobres tablas de surf para gente pobre, hechas con botellas de plástico (una ofensa).

**Hacen hincapié en trivialidades. Si la Intendenta debe repartir comida o no. Debería darles vergüenza de que tengamos que suministrar alimentos en ollas populares. Seguramente hay quienes las quieren perpetuar, volverlas habituales y no invertir ni un peso en las soluciones de fondo para que nuestro pueblo se alimente bien, todos los días, en sus casas dignas.

**Sanguinetti no ahorra espacios en tergiversar la historia. Siente horror de que podamos escribir la historia echando luz sobre lo sucedido. Ha mentido diciendo que la izquierda fue cómplice del golpe del 73.

¿Quiere hablar de historia? Jamás admitió de que Rivera (colorado) fue un genocida. Que Gabriel Terra (colorado), dio un golpe de Estado en marzo de 1933, con el apoyo de la Policía, dirigida por su cuñado, Alfredo Baldomir (colorado), el Ejército y el sector mayoritario del Partido Nacional, dirigido por Luis Alberto de Herrera. Nunca reconoció que en 1969 el presidente Jorge Pacheco Areco lo nombró Ministro de Industria y Comercio en medio de congelación de salarios y una inflación astronómica. Que en 1972 el presidente Juan María Bordaberry (colorado) lo nombró Ministro de Educación y Cultura implantando una ley (14.101) que abrió las puertas a la peor crisis educativa que daba plenos poderes al CONAE para controlar y penar las actividades de los estudiantes, profesores y funcionarios. Que al año siguiente ese mismo presidente colorado dio el golpe de Estado originando la dictadura más larga de la historia del país. Reconozco que Sanguinetti renunció unos meses antes y se opuso a la dictadura desde una tangente pasiva (él nunca le reconocerá nada a la izquierda). La resistencia la hicieron los trabajadores, la cultura, la izquierda y los sectores democráticos de Uruguay, entre los que encuentro mucho más a Tarigo o a Flores Mora que a él en filas coloradas.

**Hay intenciones expresas de que el gobierno no reconozca todo lo positivo que recibió del FA o insinuarlo como mérito propio.

**Hay intenciones claras en varios voceros de que todo lo que no pueden solucionar, (léase criminalidad, pobreza, indigencia, gente en la calle, deterioro de las pequeñas y medianas industrias, estancamiento en sectores productivos del campo y la ciudad, lentitud en construcción de viviendas, deterioro de empresas públicas, de la educación y la entrega privatizadora a poderes extranjeros), finalmente lo atribuyen al Uruguay que dicen haber heredado.

**Este será, con mayor o menor medida, el modus operandi de la coalición, mandatada por una especie de agencia publicitaria muy estilo macrista, que da las órdenes.

**Esta es la actitud para tapar la verdad del atraso en las vacunas, de que los refrigeradores fue una compra carísima e inútil, que los Hércules no se debieron haber comprado, que no van a tocar la Caja Militar, que van a seguir con sueldos de privilegio en los cargos gerenciales, que seguirán colocando gente de su entorno aunque no tengan la más mínima capacidad para dirigir empresas y administraciones.

Todo el discurso tergiversador y agresivo va a estar dirigido hacia las administraciones del FA, pero también y fundamentalmente a los trabajadores, a su organización sindical y a las organizaciones sociales que son y han sido las más claras en denunciar las políticas antipopulares y de hacer propuestas precisas para superar los problemas del país y de la gente más humilde.

Hemos perdido puntos en la visión que el mundo tenía sobre Uruguay. No se ha avanzado en prácticamente nada de las mejoras sociales. A contrario, en muchos indicadores hemos retrocedido.

¡Desgraciada y bendita Pandemia! Por un lado ha venido a enfermar millones y a matar cientos de miles en el mundo; pero por otro lado puede oficiar de excusa para expiar las culpas y los pecados.