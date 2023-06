OJO, ¡Cinturones, ¡¡¡Doy marcha atrás!!! por Cristina Morán

El tiempo va pasando, los crímenes aumentan, la crisis hídrica parece estar en crecimiento, hay cada vez más gente durmiendo en la calle (no, disculpen, parece que de noche no, porque los llevan a lo refugios) y vuelven las casi diarias conferencias de prensa, del presidente de la República. Pueden ser en su lugar, elegido para reunir a los periodistas, sentaditos, escuchando hasta el momento de hacer preguntas o bien, a cielo abierto, preguntando o también nos permite ver a nuestro joven mandatario enfrentándose a grupos de obreros que le hacen escuchar palabras agraviantes cuando están reclamando sus derechos, defendiendo sus fuentes de trabajo. Esas escenas las vimos más de una vez a través de las cámaras de los noticieros. Tal vez (y sin tal vez también) continuaremos viéndolas. El lunes hubo una “improvisada” conferencia de prensa en Melo (departamento de Cerro Largo) donde el presidente se hizo presente para saludar al hombre que hace 55 años lleva adelante un programa dedicado al agro. En nombre de todos los que cumplieron algo que tal vez merecían su presencia y no la tuvieron, le agradecemos igual. Y allí, fue su “marcha atrás” con respecto a su idea de transformar el águila nazi, esa que, bajo la protección de su sombra la humanidad sufrió uno de sus mayores horrores bélicos, transformarla en una “inocente palomita de la paz”. Terminó su conferencia diciendo que “es una buena idea”. Pero no fue posible. Picasso no pensaría lo mismo. Esa “transformación” que para nada está relacionada con la de la educación, la había anunciado, en forma sorpresiva, junto al escultor Pablo Atchugarry , apenas unos días antes. ¿Qué pasó presidente? Esa carta, ¿dónde estaba escondida? En su manga, no creo. ¡Y solo, estaba solo, sin ningún historiador, sin ningún experto en un tema tan “grosso” como ese, solo con el famoso escultor uruguayo! Todos los que debieron estar se hicieron ver y escuchar y fue cuando avisó que daba “marcha atrás”, una vez más, dado que las anteriores fueron cuando dijo que conocía a Astesiano desde toda la vida (claro, usted era un niño cuando él trabajaba con su papá) y que no creía que fuera capaz de delinquir. Usted creyó en él. Y fue su primera “marcha atrás” (al menos conocida). La penúltima (¿o podemos decir última?) es reciente: creerle a su amigo Penadés y “que hable la justicia”. De acuerdo, “que hable la justicia” y los demás, llamarse a silencio. El lunes anunció las nuevas medidas referidas a la crisis hídrica y terminó diciendo “si es que antes no llueve”. ¡Por favor que no sea el pre anuncio de otra “marcha atrás”. Está muy expuesto, presidente, y vamos conociendo más y más sus tonos, sus gestos, sus reacciones, y una, (vieja conocedora de todo aquello que “descubren” y muestran las curiosas cámaras) piensa que sería conveniente rever su estilo. Hasta la próxima. Que seas feliz.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.