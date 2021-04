Olegaria en la Delmira: streaming en tiempos de pandemia

Desde el año 2017 se desarrolla en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís el ciclo Ellas en la Delmira, que reúne unipersonales protagonizados por mujeres de nuestra escena teatral. Este año la convocatoria incluyó la posibilidad de realizar una gira por salas de Canelones (Teatro Politeama), Maldonado (Casa de la Cultura) y San José (Teatro Macció), además de la Delmira.

De apellido amor es el nombre de un espectáculo protagonizado por Pilar Cartagena y que se centra en la vida de Olegaria Machado Amor, maestra y poeta minuana fallecida en 1920. Si estas características ya bastaban para pensar en participar del ciclo Ellas en la Delmira, la directora Susana Souto subraya el interés por presentar el espectáculo en ciudades del interior, lo que confluía con las particularidades de ciclo este año. Una vez seleccionado, el unipersonal se estrenó en marzo en el Politeama de Canelones, pero la pandemia ha diferido el resto de las presentaciones en el interior (incluyendo una por fuera del ciclo en la ciudad de Minas). Las funciones que no fueron reprogramadas fueron las que debían reunir a Olegaria con Delmira en el Solís, pero la propuesta de la sala montevideana fue realizar funciones por streaming, lo que derivó en una reformulación a la que se pudo acceder el pasado sábado 10 de abril.

La que sueña

El narrador Juan Scuarcia es autor del cuento La que sueña, sobre la vida de Olegaria, que motivó a la actriz Pilar Cartagena a llevarla a escena. Tanto Scuarcia como el Pollo Píriz (autor de la música de la obra) “son dos minuanos obsesionados con la figura de Olegaria” nos cuenta la directora Susana Souto. “Juan en particular ha investigado mucho, y en base a ese trabajo escribió el cuento. Pilar quedó maravillada con la historia y le pidió que hiciera una versión dramatúrgica”. Esa versión es el primer insumo para el espectáculo teatral, que se nutrió luego del trabajo que la actriz, la directora y el equipo de diseño realizaron en los ensayos. En ese trabajo se modificó la estructura, se incluyó material documental elaborado por la directora, y en conjunto generaron escenas más performáticas y un diseño sonoro que termina de dar forma al espectáculo incluyendo material propuesto por todo el equipo.

En el trabajo final descubrimos a una poeta que casi no publicó, pero que recitaba sus poemas en el balcón de su casa en Minas. A una militante del Partido Nacional, amante clandestina y maestra. A una exiliada que nunca dejó de estar en la memoria de su alumno más popular, el dramaturgo Florencio Sánchez. El resultado estético nunca puede dejar de lado la importancia del rescate de una figura que la historia (o quienes escriben la historia) pareció querer olvidar.

Montaje para el streaming

Además de que público y actriz no conviven en el mismo espacio, algo que caracteriza al hecho teatral, el streaming tiene la particularidad de que los ángulos desde los que se percibe la obra no necesariamente coinciden con los que la platea presencial determinaría. Uno, como espectador, tiene en general la libertad de dirigir su mirada hacia los aspectos del espectáculo teatral que más le interesan en cada momento, algo que en el caso de una transmisión como la realizada el sábado no sucede. Y es que el equipo de TV Ciudad que trabajó en la captura de imágenes y sonido ubicó varias cámaras que decidían por sí, según iban siendo intercambiadas, el ángulo desde el que se aprecia la obra. Este trabajo se realizó, según nos contara Souto, a partir de un ensayo en que el director de cámaras y otros técnicos intercambiaron con la directora sobre qué rendía más para las cámaras. Finalmente los planos quedaron determinados en mayor medida por las sugerencias de quienes conocen más el lenguaje audiovisual, y hubo adaptaciones específicas hechas para las cámaras. Luego del proceso de intercambio se trabajó en una jornada en que se hizo el registro audiovisual y una posproducción, que luego se emitió el sábado a las 20:00.

La transmisión, mediante Vera TV, no fue en vivo, lo que quita también la vivencia sincrónica que caracteriza al hecho teatral, pero es de destacar que la calidad tanto de las imágenes como del audio fue excelente. La dificultad, no menor, fue que no se pudo terminar de ver la obra por un problema técnico, que sin embargo ha sido subsanado con la posibilidad de acceder otro día al streaming.

Convivio/ Tecnovivio

En este espacio en general nos dedicamos a analizar espectáculos teatrales, y en este contexto hemos hacho algunos comentarios de producciones estéticas generadas específicamente para plataformas. El streaming del que hablamos hoy parte sí de un hecho teatral convencional, y se realiza un trabajo de captura audiovisual del mismo para compartirlo mediante plataformas. Este es claramente un hecho “tecnovivial” para usar las categorías de Jorge Dubatti, diferente a producciones como Casi Bernarda o Dos hermanas, que el año pasado nos hicieron repensar algunas categorías de análisis. Entendiendo eso, resulta particularmente estimulante el contraste que se genera en este caso entre lo “convivial” y lo “tecnovivial” para seguir pensando ambos espacios. Y para seguir aprendiendo sobre mujeres como Olegaria, que resisten el paso del tiempo. Un análisis en profundidad del espectáculo en sí quedará para cuando las condiciones permitan apreciarlo como fue concebido, en forma presencial y sincrónica.

Por último queremos recordar que el ciclo Ellas en la Delmira vía streaming se cierra este próximo sábado 17 con la obra Casi Dahiana a las 20:00 horas. El código de acceso se puede adquirir en tickantel.

De apellido amor. Texto: Juan Scuarcia. Dirección: Susana Souto. Actriz: Pilar Cartagena. Diseño General: Beatriz Martínez. Iluminación: Cecilia Mieres. Realización de escenografía: Lucas Leites. Entrenamiento actoral: Mikaela Echeverría. Música: Pollo Píriz con la colaboración de Berta Pereira. Producción: Lorena Granizal/ Susana Souto. Fotografía: Patricia Acosta.