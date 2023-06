ONU Agua 2023, la primera cumbre en 50 años por Ernesto Kreimerman

La Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023 tuvo lugar hace casi dos meses, fue la primera de su tipo en cinco décadas. Concluyó con la producción de 689 compromisos para promover la protección del «bien común global más preciado de la humanidad».

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, desde esta tribuna de la Conferencia del Agua 2023, con un discurso donde puso de manifiesto una gran preocupación sobre el particular, convocó a poner el agua en un lugar central de la agenda política mundial. El agua como “bien común que nos une a todos” y que es piedra angular del “desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza, los sistemas alimentarios y la creación de empleo y prosperidad, con los derechos humanos y con la igualdad de género”.

Para Guterres, el punto central del problema está en la conceptualización de las formas de gestión y conservación del agua. Lo expresaba de esta manera: “nuestras esperanzas dependen de compromisos innovadores y orientados a la acción para poner el agua y el saneamiento al alcance de todos los habitantes de la Tierra de forma segura y sostenible”.

El manejo del agua no es un asunto aislado, sino que es parte de un ecosistema que involucra, por ejemplo, el desarrollo de los sistemas alimentarios alternativos y la innovación, orientados a reducir el uso insostenible del agua en la agricultura, y también el diseño y desarrollo de un nuevo sistema global de información sobre el agua, de modo de dar fundamentos a los análisis de mediano y largo plazo, para asumir decisiones informadas sobre su gestión, y también proyectar escenarios alternativos a eventuales riesgos de dimensiones mayores.

Los asuntos analizados en esta conferencia fueron muy amplios y reveladores de la orfandad, hasta ahora, con la que se fue tratando este asunto. De allí que en el documento final se destaque una variedad de problemas severos, desde asuntos básicos hasta complejos: “infraestructuras resilientes, conducciones de agua y planes de tratamiento de aguas residuales hasta garantizar que todas las personas del mundo estén protegidas con sistemas de alerta temprana contra catástrofes naturales en 2027”.

Pero la sensación de quienes participaron de esta instancia es que ese listado amplio, muy amplio, es insuficiente, lo constituye una llamativa decisión: la agenda, que incluye 689 compromisos, todos ellos incluidos en uno u otro plan, tanto en las sesiones oficiales como en las paralelas, puede ser ampliada a través del sitio web de la conferencia. Es que temen que haya situaciones no contempladas, problemas no incluidos, porque éste, consideran, es un punta pie inicial. Por ello, esa plataforma seguirá abierta a la presentación de propuestas.

En resumen, de allí ha surgido un conjunto amplio de compromisos y acciones, que Li Junhua, secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, “va desde la creación de capacidades hasta los sistemas de datos de seguimiento, pasando por la mejora de la resiliencia de las infraestructuras”.

Junhua resaltó, con énfasis, que también resultado de esta conferencia, queda un “resumen de actas”, que recoge las ideas, recomendaciones y soluciones que fueron presentadas o referidas, que permiten concluir que el agua puede ser “un impulsor de la igualdad, una solución a la crisis climática y un facilitador de la paz”. Parece un mensaje demasiado optimista, aunque es cierto que en la medida que esos nudos se van resolviendo, se desatan potencialidades que modifican radicalmente el escenario.

Casi todo por hacer

Según las estadísticas manejadas en la Conferencia del Agua 2023, actualmente aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, unos 2.000 millones de personas, utiliza fuentes de agua potable inseguras.

La mitad de la humanidad, unos 3.600 millones de personas, vive sin un saneamiento gestionado de forma segura. Y 1 de cada 3 personas, alrededor de unas 2.300 millones, carece de instalaciones básicas para lavarse las manos en casa.

Pero aquí no acaban los problemas: las aguas residuales se vierten al medio ambiente sin ser tratadas ni reutilizadas. Tras la demoledora experiencia de la pandemia del Covid, no pocos expertos advirtieron que tal grado de precariedad nos expone a que el agua pueda transformarse en el origen o en e vehículo de una nueva y próxima pandemia. Estos temores se redimensionan toda vez que se recuerda que casi tres cuartas partes de todas las catástrofes recientes tienen que ver, de manera directa e indirecta, con el agua. En los últimos 20 años estas catástrofes provocaron daños económicos estimados en por lo menos 700.000 millones de dólares.

Y por aquí…

En los años de las tres administraciones del Frente Amplio, las inversiones de OSE crecieron, alcanzando niveles especialmente elevados, en particular, en saneamiento. En esos 15 años, las inversiones totales de OSE sumaron 1.300 millones de dólares. Por su parte, las inversiones en saneamiento saltaron de 6,4 millones de dólares anuales a 37 millones anuales, multiplicándose casi por 6. Así, en el total del período 2005-2019, sumaron 558 millones de dólares. Las conexiones a la red crecieron de 190 mil a 356 mil (87%) al tiempo que se agregaron 20 nuevas plantas de tratamiento en localidades del interior del país.

Pero hay un dato llamativo: los incrementos de tarifas públicas, entre las que están las de OSE, proporcionaron al fisco un ingreso adicional de 400 millones de dólares, los que claramente permiten, de decidirse, desarrollar las soluciones para el área metropolitana sin siquiera apelar a deudas. Obviamente, son opciones.

Mientras tanto, a pesar de las inversiones de los 1.300 millones de dólares, y las de este período de la administración Lacalle, el problema se sigue agudizando pues a la postergación de cinco décadas de decisiones sólo interrumpidas en tres lustros, se agregan las dificultades que provoca, en sentido amplio y en sentido específico, el cambio climático.

Uruguay está, en algunos de estos puntos, mejor que la media. Pero ello no significa que esté bien. Las inversiones de Ose tienen 50 años de retraso. Intendencias coloradas y nacionalistas, por ejemplo, del departamento de Canelones, descuidaron el departamento al extremo de llevar a la zona costera al borde del colapso, sin saneamiento. Aquellos intendentes diciendo socarronamente que “no iban a enterrar millones de dólares en caños, que no se veían”. Fueron las sucesivas gestiones de Carámbula y Orsi, de la mano del gobierno nacional las que transformaron radicalmente esa realidad.

Lo mismo podría recordarse del departamento de Maldonado. En el año 2012, OSE inauguró las obras de saneamiento de Maldonado y Punta del Este, de más de 80 millones de dólares. Cuando el plebiscito del agua obligó a la restatización de Uragua, y a poco, las inversiones señaladas. Pero nuevamente en setiembre de 2022, Jesús Bentancur de la UGD Maldonado, advirtió al presidente Luis Lacalle de un posible “colapso” en la red de agua y saneamiento, pues el verano atrae a la zona un número de turistas siempre creciente, con más construcciones, mayores necesidades de saneamiento y tendidos de agua potable.