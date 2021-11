Osman Astesiano Mentasti: el Arte es un juego muy serio. por Alejandra Waltes

“¡Basta de usar la pintura para representar, contar o imitar! No más “buscar” ni “encontrar” ¡Inventar!”, expresa Osman, “Basta de representar hechos aberrantes, situaciones de profunda tristeza y miseria, deformar animales o personas. La realidad y la vida misma nos hacen cargar ya con esos oprobios. Doten a sus paletas con colores alegres, vivos”.

Osman Astesiano (Montevideo, 1947) es un artista plástico de extensa y prolífica trayectoria en nuestro medio. En los años 60 inició su formación con el Maestro Lincoln Presno (integrante del “Grupo de los 8”) y junto a él ejecutó grandes murales en Montevideo, entre los que se destaca “Homenaje al Maestro Torres García” (1980). Entre los años 1971 y 1978 expuso en forma individual ( en el Salón Municipal de Artes Plásticas, en la muestra «Artistas Uruguayos de Hoy», realizada en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, y en el Salón Nacional de Artes Plásticas y Visuales) y además participó en exposiciones colectivas («Homenaje al Maestro Joaquín Torres García», exposición colectiva de artistas brasileños auspiciada por el Instituto Panamericano, presentando obras en Montevideo, Punta del Este y Buenos Aires) Entre los años 1978 y 1982 dictó cursos de Dibujo Y Pintura en el Instituto Pedro Figari de la Universidad del Trabajo del Uruguay, cargo que volvió a ocupar seis años después, en 1988. Astesiano trabajó como restaurador en la capilla perteneciente al Colegio «Nuestra Señora del Carmen» en Montevideo. También realizó la restauración total en los techos, artesonados y el vestíbulo y platea del Cine Metro (Montevideo). En 1985 restauró el óleo del artista Ernesto Laroche «José Batlle y Ordóñez», la pintura «José Serrato» óleo sobre tela del Maestro Blanes Viale y la obra «Baltasar Brum» óleo sobre madera (anónimo). En el año 1986 dirigió la restauración de la fachada del Ateneo de Montevideo y al año siguiente, estuvo al frente de la restauración total de la Embajada de Corea del Sur en el Uruguay. En el año 1993 fue designado Asesor Artístico del Poder Legislativo, cargo que ocuparía hasta el año 2012. Durante su larga y fecunda gestión estuvo a cargo de la restauración edilicia y de obras de arte, además de la curaduría, organización y dirección de exposiciones individuales y colectivas en el Palacio Legislativo (organizó y dirigió por dos años consecutivos la Exposición de la Pinacoteca del Poder Legislativo). En el año 1996 restauró los techos, paramentos y columnas del edificio del Círculo Militar «General Artigas». En 1997 presidió la Comisión Organizadora de la Primera Bienal Interparlamentaria de Pintura del MERCOSUR, y organizó y dirigió la Exposición «Biombos dos Portugueses», la exposición «100 Plásticos Uruguayos», la exposición de los pintores mexicanos «Volar es un arte» y «De sur a sur”. Expuso individualmente en Uruguay, EEUU. Puerto Rico y Holanda. Sus obras forman parte de colecciones privadas y gubernamentales, nacionales y extranjeras. Fue Curador General del Cultural Foundation for the Art, con sede en Washington D.C. y la Fundation World Art of Delf (Países Bajos) lo seleccionó en el año 2004 para exponer con Motivo de los Juegos Olímpicos que se realizaron en Grecia. En el año 2005, recibió un premio en la conmemoración de los cien años del Círculo de Bellas Artes, y el Premio Ariel del Ateneo de Montevideo como reconocimiento a su aporte a la cultura nacional en el año 2006. Durante su extensa carrera ha restaurado más de 300 pinturas de colecciones públicas y privadas. Su obra ha fluctuado entre el Arte Concreto (algunos de sus trabajos me recordaron la obra de María Freire) y el Arte MADI. Después de un período de descanso y de maduración de nuevos proyectos, Osman Astesiano se prepara para volver a sorprendernos con su siempre bienvenido arte.