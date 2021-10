Pablo Porciúncula / músico: “En este oficio el mérito más grande es ser buen aprendiz”

El próximo miércoles 20 de octubre Pablo, Maxi y Sol Porciúncula se presentan en Don Bigote (L. A. de Herrera esquina Vaz Ferreira). Proponen temas inéditos, invitados sorpresa y canciones de otros artistas.

Como artista, ¿cómo viviste estos tiempos de pandemia?

La pandemia la vivimos, cada persona en su rubro, con mucha incertidumbre al principio. Y activando inmediatamente el ponernos creativos en cuanto a tener y desarrollar otras herramientas para poder seguir haciendo música. Que más allá de ser nuestro trabajo es lo que nos alimenta el alma, nos hace estar vivos. Entonces la pandemia la vivimos con esa doble visión, de tener en nuestro caso la suerte de tener a la música, para desdoblarnos en ella. Porque ahí surgió la oportunidad de trabajar haciendo jingles para diferentes marcas, empresas y emprendimientos barriales. Y a la vez también viendo que alrededor había una familia y amigos muy cercanos que no tuvieron esa posibilidad. Y eso era contraproducente. El orgullo de poder salir adelante igualmente en ese contexto crítico y a la vez la tristeza de ver que más de una familia la estaba pasando mal.

¿En qué momento sienten que están hoy?

Hoy nos encontramos en un momento del camino del recorrido artístico muy lindo. Con un montón de vínculos que hacen que entendamos que en este oficio el mérito más grande es ser buen aprendiz. Y estar bien rodeado. Y ser abundantes como personas, abiertos a conocer nuevas tendencias, abiertos a respetar a los colegas y también a las personas que confían en nosotros para contratarnos para un show. Y a cada persona que se hace un rato para ir a vernos y disfrutar de nuestra música. Para pagar una entrada y dedicarnos un rato a nosotros. Estamos en esa etapa de gratitud. Y gracias a dios muy activos en cuanto a la agenda. Y activos en cuanto a generar nuevos contenidos y nuevas maneras de relacionarnos con la música. En mi caso ya hace 20 años que estoy en la música, pasé por varios lugares, géneros y experiencias. Y todas sumaron. Y en el caso de Maxi más de 15 años con la música.

¿Cómo es el proceso compositivo en el caso de ustedes?

El proceso compositivo tiene varios caminos. Muchas veces baja la información ya desglosada, bastante avanzada en cuanto a lo que quiere decir la canción. Estamos hablando de texto y música. En ese caso de inmediato nos compartimos lo que estamos haciendo con Maxi. Es fundamental y decisiva la opinión del otro. Para mí la opinión de Maxi es la más importante de todas, y supongo que a él le pasa algo parecido. Y después hay momentos en los que nos entusiasmamos con una idea, un mensaje. Y a eso le aparece una música adecuada. Y a veces es al revés, aparece primero una melodía que nos gusta mucho. Pero tratamos de darnos el tiempo de elegir bien qué queremos decir. Y no tenemos algo específico a lo que nos interese cantarle. Eso tiene que ver mucho con el momento que vamos viviendo, con las experiencias y con las influencias de lo que vamos escuchando y aprendiendo. Tiene que ver con las inquietudes. Porque a veces componemos canciones que no se escuchan en la radio. Que son para un amigo que de pronto no la está pasando bien o la mamá de un amigo que está con problemas de salud. Y la canción llega como una energía sanadora. Porque creemos en eso. No tenemos preestablecido a qué nos interesa cantarle. Cuando componemos tenemos como una magia bendita que nos acompaña a todos lados. Y una canción es una hija o un hijo. Entonces tratamos de cuidarla con paciencia, cariño y la sensibilidad de las cosas que no quiere y defiende mucho.

¿Cómo se dio la incorporación de tu hija Sol a la propuesta musical?

Se dio naturalmente. Recuerdo alguna cena o almuerzo en los que ella se ponía a improvisar melodías y le decíamos, por ejemplo, que le cantara a las papas fritas que estábamos comiendo. Y ella se ponía a improvisar sobre eso. Y disfrutábamos mucho eso. Y dándonos cuenta de que tenía esa inquietud, esa manera linda de comunicarse mediante la voz. Y pasado el tiempo nos dimos cuenta que tiene muchas condiciones. Lo más importante es que se toma la música como algo sano, divertido, y que por sobre todas las cosas le hace bien. No le gusta andar ostentando con su voz ni con su capacidad hermosa de cantar. Y de pararse frente al público y cantar como si hace muchísimos años lo hiciera. Se dio natural. La invitamos muchas veces a cantar y no siempre nos dice que sí (Risas).

¿Qué es lo que van a mostrar en Don Bigote?

El resumen de todos estos años de música, tanto de canciones inéditas nuestras, como – desde el lugar de la admiración – canciones nos gustan. Referidas a diferentes artistas, muchas de ellas de nuestro querido Carnaval. Y la presencia de Sol es un punto fundamental en el show porque las canciones que vamos a interpretar con ella tiene que ver con esta etapa que estamos viviendo desde hace un tiempo. Ella con 12 años se anima a ir a un show o sacarse una foto o armonizar voces. Nos da mucho orgullo y la gente se va a encontrar con un show que va a tener a otros artistas invitados, que son sorpresa. Vamos a proponer un show diferente a lo que venimos haciendo. Hace mucho que no tocamos en Montevideo, poque también estamos intentando recorrer el país. Por suerte se abren propuestas permanentemente, y que nos permiten vivir momentos inolvidables. El hecho de tocar en Montevideo hace que pueda estar gente que nos sigue desde hace tiempo y también amigos y amigas muy cercanos. Y también la familia, que va a estar ahí. Es parte de la riqueza de este oficio hermoso. Va a ser una noche muy especial que la estamos viviendo desde hace tiempo. Estamos atentos a cada detalle para dar un show que esté a la altura de las expectativas.