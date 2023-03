Patéticos académicos

Una característica que se repite en las obras de Yasmina Reza es el reunir a un puñado de personajes de clase media, o media alta, en torno a una discusión que, más allá del carácter “civilizado” de quienes la protagonizan, amenaza con desbarrancar todo el tiempo.

En Arte, obra con la que Reza se catapultó a nivel internacional, un coleccionista de arte y dos amigos discuten sobre como valorar si un objeto (un lienzo encuadrado) es o no una obra de arte. La discusión pasa por momentos intensos, aunque seguramente no tanto como las que generaron las bromas de Duchamp y el suprematismo de Malévich a principios de siglo XX. Finalmente el diferendo se resuelve sin que la sangre llegue al lienzo. Hubo versión uruguaya de Arte en 1998 con dirección de Juan Antonio Saraví y un elenco integrado por Ricardo Beiro, Pepe Vázquez y Taco Larreta en el Anglo.

Quizá la obra más conocida internacionalmente de Reza sea Un dios salvaje, merced a la versión cinematográfica que dirigió Roman Polanski (Carnage, 2011) con un elenco en el que se destacaban Jodie Foster y Kate Winslet. Un dios salvaje describe el comportamiento “salvaje” de un par de parejas “bien” que se reúnen para intentar resolver las diferencias de sus hijos, que se han peleado en el colegio. Nuevamente el carácter “civilizado” de quienes disputan parece ser avasallado por el “salvaje” que habita en su interior. Una oposición de categorías, la que se sugiere desde el título, al menos polémica. Un dios salvaje fue dirigida en nuestra ciudad por Mario Morgan en 2009 con un elenco integrado por César Troncoso, Cecilia Sánchez, Rogelio Gracia y Leonor Svarcas en la Sala Teatro MovieCenter.

Morgan también fue el responsable de dirigir por primera vez en nuestra ciudad Tres versiones de la vida en 2005 en el Teatro del Centro. Actuaban en aquella versión Nidia Telles, Laura Sánchez, Roberto Jones y Juan Antonio Saraví. Y es este último el responsable de dirigir la nueva versión de esta obra en El Galpón. Tres versiones de la vida narra el encuentro, esperado pero imprevisto, entre dos parejas de profesionales. La pareja más joven (Sonia y Enrique) aparece en medio de sus rutinas nocturnas mientras intenta poner límites a un niño omnipresente desde sus llantos y reclamos pero que nunca aparece en el escenario. Mientras esto sucede se anuncia la pareja mayor (Huberto e Inés), que era esperada para otro día de la semana. Hay una relación de subordinación en el universo académico de los dos varones que protagonizan Tres versiones de la vida. Y esta es una de las claves del nerviosismo del más joven, quien desea quedar bien con su superior. De hecho la pareja de Huberto e Inés es nombrada por sus apellidos, los Finidori, mientras que Sonia y Enrique aparecen sin signos de alcurnia. El carácter pusilánime de Enrique es exacerbado ante la mezquindad de Huberto, quien juega con las aspiraciones del académico de menor grado dándole noticias que volverían obsoletas sus investigaciones.

El esquema, por momentos, recuerda a los menos “elegantes” y más “terrajas” Álvarez y Borges que protagonizaban Olmedo y Portales en la televisión rioplatense de los años ochenta. Incluso el esquema de Tres versiones de la vida, que repite la misma escena con variantes, podría hacer pensar en tres versiones sucesivas del mismo sketch. El carácter decorativo de las mujeres, más allá de ser profesionales también, vuelve a la obra incluso más anacrónica que los sketches televisivos si pensamos en su época de composición (Tres versiones de la vida es del 2000).

Si tiene una virtud la obra de Reza, es el señalar que el mundo académico no está exento de personajes pusilánimes y de miserables que se regodean en sus privilegios. Y vaya si hay prácticas de zancadillas y codazos para obtener grados, presupuesto o dedicaciones totales en el mundo universitario. Pero también sucede que la obra resulta sumamente superficial. Los personajes se quedan en sus características más exteriores sin que se profundice en las razones más o menos estructurales que determinan su conducta o siquiera se reflexione sobre el tema.

Lo que sí hace disfrutable al espectáculo es el trabajo de Saraví con el elenco integrado por Soledad Frugone, Claudio Lachowicz, Héctor Hernández y Marina Rodríguez. Las situaciones jocosas, merced a los diversos equívocos, aparecen ajustadas para que la sensación de la platea sea agradable y no decaiga la atención. El vacío posterior parece tener mucho más que ver con la propuesta de Reza que con el trabajo del elenco y del director.

Tres versiones de la vida. Texto: Yasmina Reza. Dirección: Juan Antonio Saraví. Elenco: Soledad Frugone, Claudio Lachowicz, Héctor Hernández y Marina Rodríguez.

Funciones: sábados 21:30, domingos 20:30 (hasta el 12 de marzo). Sala Campodónico de Teatro El Galpón.