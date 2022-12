Querido Pablo

Este martes falleció en Madrid Pablo Milanés. Tenía 79 años y luchaba contra varias complicaciones de salud. Deja un enorme legado que alumbró durante décadas la música de América Latina. Varios artistas hicieron saber de su tristeza por la muerte del músico cubano, quien en los últimos años había criticado el “proceso revolucionario” de su país.

«Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid». Con este breve mensaje publicado en las redes sociales oficiales del artista se informó de su fallecimiento. El musico estaba internado desde el 12 de noviembre por una serie de problemas de salud. Residía desde hace unos años en Madrid y recibió un trasplante de riñón en 2014.

Fue uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana y es el autor de canciones clásicas como «Yolanda», «El breve espacio que no estás» o «Yo pisaré las calles nuevamente». En las últimas semanas debió suspender varias actuaciones de su gira “Días de luz.” El pasado 21 de junio ofreció su último concierto en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo desbordado de público.

Nacido en Bayamo (en el este de Cuba) en 1943, Pablo Milanés se trasladó de niño con sus padres a La Habana, donde estudió música en un conservatorio. Empezó a cantar desde muy pequeño y con apenas seis años ganó un concurso de canción en la radio CMXK con el corrido mexicano “Juan Charrasqueado”, según se cuenta en su página web oficial. En los 50 «los músicos de la calle, de su barrio y los cafés que frecuentaba fueron los que lo nutrieron de una mayor diversidad y riqueza sonora».

A principios de los años 60 compuso algunos de sus primeros temas, En 1968 dio su primer concierto con Silvio Rodriguez y los dos cantautores fundaron, junto a con Noel Nicola, la Nueva Trova Cubana a principios de la década de 1970. La Nueva Trova combinó ritmos populares de la isla con contenidos políticos

En 1985 grabó uno de los discos más célebres de su carrera, «Querido Pablo», en el que participaron Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Luis Eduardo Aute y Mercedes Sosa entre otros. La música de Milanés abarcó diversos géneros y estilos, desde el son cubano y la canción protesta hasta composiciones para películas de cine. En más de cinco décadas de carrera colaboró con importantes y variados artistas, desde Joaquín Sabina hasta Los Van Van, Ricardo Arjona o Maná.

Poco después de conocida la noticia del fallecimiento de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez publicó en su blog una canción inédita llamada «Pablo» que, según anotó, fue compuesta en 1969. Y que reza: «Eres un espacio que se vuelve sin espina y que se pierde en la alegría de volverse. Te conocí pegado a la pared del cielo un día. Ibas llevando entonces bajo el brazo una guajira y caminando, caminando». Por su parte, Ismael Serrano escribió en su cuenta de Twitter: “La música de Pablo Milanés me acompañará toda la vida. Soy lo que soy gracias a su música. Su poesía imprescindible, la belleza de sus canciones nos hizo sentir menos solos. Qué pena más grande. Se fue Pablo Milanés. No hay palabras. Descanse en paz.” Raphael publicó un mensaje que decía «Cuba y el mundo entero te extrañaremos mucho. Te llevas mi admiración y respeto». Y Alejandro Sanz dijo que le dio “coraje” que se haya ido, pero “tanta felicidad que hayas estado».

El tanatorio San Isidro de Madrid instaló una capilla ardiente para que familiares y allegados puedan despedirlo. Fito Paéz publicó un video en sus redes sociales donde invitó a darle el último adiós al músico cubano. Ruben Rada escribió en sus redes sociales: «Hermano querido, tengo el corazón destrozado».

Milanés mantuvo un vínculo muy cercano con varios artistas uruguayos. Entre otros, con los integrantes de la Camerata, el propio Rada, Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa y Jaime Roos. De hecho, en 1988 invitó a Rada y Jaime Roos a tocar en el Festival de Varadero, en Cuba. En Uruguay tocó por primera vez en marzo de 1985, más precisamente el 1 de marzo, en el marco de los festejos por la asunción del gobierno democrático posdictadura encabezado por Julio María Sanguinetti. La última fue en 2019 en el Auditorio del Sodre.

En los últimos tiempos había sido crítico del proceso revolucionario de su país. De hecho, en una entrevista en los años 90, que reprodujo el diario El País de Madrid, dijo: “Soy un abanderado de la revolución, no del gobierno. Si la revolución se traba, se vuelve ortodoxa, reaccionaria, contraria a las ideas que la originaron, y uno tiene que luchar”,

