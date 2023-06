Recomendaciones literarias

El mercado del libro se mueve. Entre los trabajos editados recientemente se destacan una aventura hecha “a cuatro manos” entre Gonzalo Martínez y Rodolfo Santullo, el Premio Alfaguara de novela 2023 y el último libro del fallecido Carlos Liscano.

“Una aventura de Georgina Remi. Bajo el ala del cóndor”, de Gonzalo Martínez y Rodolfo Santullo. (Edita Planeta).

¡Lápiz, papel y acción! Vive esta atrapante aventura, protagonizada por una valiente periodista que no descansará hasta encontrar unas importantes obras de arte robadas. No pudo quedarse de brazos cruzados… y es que luego de que la periodista Georgina Remi frustra el hurto de una famosa pintura perdida desde un cuarto secreto de la aduana de Montevideo, su instinto investigador la sumergió en un asunto turbio de implicancia histórica. ¿De dónde salieron las obras de arte que acaba de encontrar?

Por diferenes países de Sudamérica, Georgina irá buscando respuestas… constantemente amenazada, pero implacable en su meta. El reconocido historietista Gonzalo Martínez se une al guionista Rodolfo Santullo para entregarnos esta aventura detectivesca inédita en forma de una completa novela gráfica: acompañen a Georgina a resolver el caso.

“Cien Cuyes”, de Gustavo Rodríguez. Premio Alfaguara de novela 2023.

«Una novela tragicómica que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo».

(Del acta del jurado)

«¿Era pecado matar a alguien si el único beneficiado era el fallecido?». Cuando Eufrasia Vela empieza a trabajar como cuidadora de ancianos en la ciudad de Lima, no sospecha que su oficio la llevará a una encrucijada existencial. La íntima relación que mantiene con doña Carmen, el doctor Harrison y Los Siete Magníficos -entrañables personajes que se apoderan de su pensamiento y su cariño- la obliga a replantearse su papel de madre y hermana, las vicisitudes de la longevidad, las formas de la compasión y el sorpresivo valor que los cuyes, esos conejillos de Indias tan peculiares, adquieren en su presupuesto moral. Acompañada de una banda sonora donde resuenan el huayno, el jazz, la balada y el pop, la historia de Cien cuyes rescata a la vez la impronta del cine como un contrapunto de la existencia de sus personajes y una fuente de revelaciones sobre el sentido de la vida y de la muerte cuando esta se aproxima. «Cien cuyes es una novela tragicómica, situada en la Lima de hoy, que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo: somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor. Paradoja que Gustavo Rodríguez aborda con destreza y humor. Un libro conmovedor cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta sus últimas consecuencias». Del acta del jurado del XXVI Premio Alfaguara de novela, presidido por Claudia Piñeiro e integrado por Javier Rodríguez Marcos, Carolina Orloff, Rafael Arias García, Juan Tallón y Pilar Reyes.

“Esperando a los tártaros”, de Carlos Liscano. (Edita Fin de Siglo).

“Los militares, si no fueran un peligro, serían una risa. La cosa está en que, si bien son un peligro, también son una risa. Les gusta desfilar alineados, en orden, correctos, duritos, bien planchados, bien lustrados. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una vida preparándose para matar. Cuando llega el día, la mayor parte de los muertos siempre son civiles». En los años de la dictadura, en una celda del Penal de Libertad, Carlos Liscano lee por primera vez El desierto de los tártaros, una obra de Dino Buzzati fechada en 1940 en una Italia dominada por el fascismo. El impacto de la lectura lo acompañará siempre. Cuarenta años después, cuando Liscano ha cumplido con su sueño de convertirse en escritor y ha explorado su vida en libros como El furgón de los locos y Los orígenes, vuelve a la obra de Buzzati. Cada lectura le suma nuevos significados. Ahora, siguiendo otra vez los pasos de Giovanni Drogo, ese soldado que parte con destino a la nada, Liscano no solo comprenderá definitivamente una oscura etapa de su propia trayectoria sino que desmenuzará la rutina de la vida militar, el hastío implacable que «reseca los sentimientos» y embrutece al individuo, la obsesión por el orden, el desprecio a los civiles, el miedo a la libertad. Hasta la historia más reciente queda iluminada. «En el caso de los militares el peligro radica en que, ante la necesidad de encontrar un enemigo, los jefes se convenzan de que está en la sociedad, y los civiles pasen a ser la amenaza al orden y la estabilidad». La conclusión es una sola. Es necesario estar prevenidos. En cualquier momento los tártaros pueden volver. Alfredo Alzugarat