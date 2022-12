Reflexiones sobre candidaturas por Ignacio Martínez

Al borde de terminar el 2022, todo el mundo dice que no hay que hablar de candidaturas, pero el tema está en el pensamiento, las ambiciones y los cálculos de las alianzas de los mismos que hacen esa afirmación. Para ser intelectualmente honesto, yo también estoy pensando en el tema y en lo mejor para el país, que debe ser lo mejor para el FA, y ya arriesgo mi punto de vista, aunque suene prematuro.

El FA debe presentar una candidatura renovada y de reemplazo de los viejos dirigentes. Lo intentó con Daniel Martínez, pero creo que, finalmente, su perfil no funcionó. El país necesita presidencias jóvenes, menos montevideanas y más nacionales.

El FA debe dedicar muchas más fuerzas a todo el territorio que trascienda el área metropolitana como lo viene haciendo su Presidente, Fernando Pereira. Eso significa priorizar la militancia en cada uno de los departamentos para disputar votos nacionales y luego votos municipales que nos permitan recuperar y disputar intendencias y alcaldías.

Si bien parece inevitable que comparezcan varios candidatos en las elecciones internas del FA, inmediatamente quien resulte electo debe constituir la fórmula porque será ella la que deberá encarar la delantera de la campaña. Si bien no hay ninguna obligación de que el primero y segundo lugar que resulten de las internas conformen las candidaturas a Presidente y Vicepresidente, no es menos cierto que el apoyo electoral recibido debe ser determinante porque así lo marca el electorado frenteamplista.

No debemos descuidar bajo ningún concepto a Canelones y a Montevideo. Tampoco Salto debe descuidarse y habrá que recomponer fuerzas en departamentos claves como Paysandú, Maldonado, Colonia, Florida, Artigas y Treinta y Tres, para nombrar territorios que supieron tener fuerza frenteamplista a la hora de las elecciones.

Quienes resulten para la fórmula presidencial, deberán trabajar mancomunadamente con los candidatos departamentales. El Programa, la igualdad de género, la prioridad para niñas, niños, jóvenes, jefas de hogar, jubilados, desocupados y todo aquel que no ha sido atendido por este gobierno y que tampoco tuvo los máximos esfuerzos en nuestros propios gobiernos, ahora deberán estar en la prioridad número uno de los dichos y de los hechos.

No creo que nos haga bien promover candidaturas con el único propósito de marcar perfil. No creo que nos haga bien promover compañeras y compañeros sabiendo que no reúnen votos suficientes para lo que se proponen, con el único fin de acceder, luego, a tal cargo.

Hoy, a un mes de comenzar el 2023, arriesgo a decir que el candidato a la Presidencia que se aprecia con las mejores condiciones para el país y para el FA, es el compañero Yamandú Orsi. También creo que la compañera Carolina Cosse debe ser nuevamente candidata a la Intendencia de Montevideo porque volvería a asegurar el triunfo departamental imprescindible.

No hay que ser ingenuos. El oficialismo buscará juntarse para ganar como lo hicieron en 2019. Dicen “la coalición vino para quedarse”. Nosotros debemos decir “el FA vuelve para gobernar”. Y agregar: reforzaremos la gran cantidad de cosas que hicimos bien; corregiremos lo que hicimos mal; haremos lo que no hicimos. Siempre en el pueblo y con el pueblo porque somos el pueblo.

