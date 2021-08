Réquiem por Venezuela por Luis Nieto

La Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, se creó en un proceso que se inicia el 23 de enero de 2008, y culmina, formalmente, el 8 de junio de 2009. Desde entonces Voces abrió sus páginas para seguir la evolución de este proceso, que involucró a casi 30 partidos de oposición al chavismo. Esos partidos eran TODA la oposición al proyecto militar-populista de Hugo Chávez, e involucraba a partidos que iban desde la democracia cristiana al marxismo-leninismo, pasando por el ambientalismo y la socialdemocracia. Esta composición partidaria no le debería resultar extraña al Frente Amplio. En cambio, y sistemáticamente, la izquierda uruguaya le ha dado la espalda a la oposición venezolana.

¿Cómo la izquierda uruguaya no se avergüenza ante su propio silencio? ¿Cómo siendo parte de una fuerza política tan parecida a lo que fue la MUD defiende al verdugo que habla con los pajaritos, y baila con su mujer, mientras del otro lado de la ventana, la Guardia Nacional balea a jovencitos que se defienden con escudos de madera, en una de las más heroicas páginas de la historia de Venezuela?

Nada de esto ha provocado asco y repudio en la izquierda uruguaya. También en 1968, el poderoso ejército soviético aplastaba la Primavera de Praga, y provocaba en los partidarios de la Dictadura del Proletariado la fantasiosa idea de una inevitable revolución mundial. La URSS ya no existe, y el chavismo tampoco. Lo demostró la elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición arrasó en las elecciones organizadas por el propio régimen, consiguiendo 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Lo que pasó después fue lo mismo que pasó después de la invasión de Checoslovaquia.

Pero en algo sí el régimen militar-populista ha sido eficaz: Consiguió fundir y destrozar totalmente la industria petrolera, que proporcionaba el 93% de los ingresos económicos de Venezuela. Hoy sólo sobrevive la cúpula del régimen, explotando sus servicios clandestinos a favor de la guerrilla colombiana, al narcotráfico, y al saqueo criminal del oro en la cuenca del Orinoco.

El chavismo optó por el camino de “cuanto peor, mejor”, y tiene sentido. En la lógica absurda de provocar un cambio radical entre el capitalismo y el socialismo, tiene sentido que se desplome todo el aparato económico capitalista, y que con esa hecatombe desaparezca todo lo que edificó “el viejo régimen”. Ningún rescate de la industria petrolera servirá para salvar a Venezuela. La espera toda la reconversión de la energía del mundo, y si alguien llega después de éstos a gobernar Venezuela sólo podrá permanecer sentado sobre un tesoro inútil.

Cuando el teniente coronel Hugo Chávez, llegó por primera vez a Uruguay, en 1994, promoviendo la aspiración de construir la Patria Grande, el general Seregni rechazó recibirlo por tratarse de un militar golpista.

Fidel Castro, en cambio, lo recibió con los brazos abiertos. Chávez le ofrecía todo, incluso hacer de los dos países uno solo. Con presencia de las Fuerzas Armadas cubanas en todos los puestos de mando, la institucionalidad venezolana desapareció. Para ilustrar el alcance que tiene esto, lo que es nuestra Dirección Nacional de Identificación Civil y la Dirección Nacional de Catastro, están en manos de empresas cubanas, dirigidas por militares cubanos. En sus manos está expedir el documento de identidad, mantener su registro, y el registro de todas las propiedades de Venezuela. Fue como poner manteca en el hocico de un perro.

¿Qué tienen para decir quienes se autodefinen como frenteamplistas, aunque más no sea en homenaje al hombre que dio tanto al Frente Amplio; ¿pero, sobre todo, quienes comparten el tránsito al socialismo por la vía del Derecho, como, sin dudas, ha elegido, mayoritariamente el FA? Mientras Seregni se negaba a recibir a Chávez, Fernández Huidobro lo promovía. Tiene lógica: él dedicó su vida a buscar un mesías en uniforme, y en esa búsqueda lo encontró la muerte. ¿Qué tiene que decir Mujica, que ha mantenido una relación estrecha, tanto con Chávez como con Maduro? Él ha hecho su juego, y ha forzado todo sentido de prudencia. ¿Qué intentó Mujica con aquella foto, a la que se le dio tan poca trascendencia, vistiendo una campera militar del ejército bolivariano de Venezuela, mientras escuchaba atentamente a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Estarían hablando de utilizar a 100 Antonini Wilson llevando y trayendo, por vías de la corrupción y la ilegalidad, recursos para consolidar su Socialismo del siglo XXI?

¿A alguien se le hubiese pasado por la cabeza que, en medio de una amplia reunión pública, donde los fotógrafos registraban todas las circunstancias, Mujica pudo haber tenido una distracción, o es que formaba parte de la impunidad intelectual de quienes utilizan la pobreza como un vale todo, con sólo presentarse como la única alternativa, y con la misma liviandad que se inaugura el Tren de los Pueblos Libres?

Esa sola imagen destruye la imagen del socialismo que describiera Marx, fruto del desarrollo de las fuerzas productivas, no de su destrucción a manos de una minoría putchista.

Venezuela está en una situación insostenible, y amenaza con regar el mismo veneno por toda América Latina. No serán las balas de quienes lleguen con la misión de expulsar al chavismo del poder lo que salve a Venezuela. Todo lo contrario. Sólo puede haber esperanza si la izquierda latinoamericana se pronuncia con la misma claridad que se pronunció Seregni. El silencio de la izquierda de América Latina es la que legitima al régimen chavista, y mientras esto no cambie no habrá ningún camino al socialismo, ni en Venezuela ni en el resto de América Latina.