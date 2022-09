Santiago Moraes: Todo empieza con la guitarra

El próximo sábado 3 de setiembre Santiago Moraes se presenta en la Sociedad Urbana de Villa Dolores (Alejo Rosell y Rius 1483 esq. José Luis Bado). Tocará junto a su banda para dar inicio a una nueva etapa en su carrera.

Más allá de su exitoso trayecto con Los Espíritus (agrupación argentina que integró entre 2010 y 2019) Santiago Moraes publicó en 2012 su primer disco en etapa solista denominado Las canciones de Santi, continuando con el EP Los Boliches (2016) y Transeúntes (2019), este último junto a la banda banda Los Transeúntes, con el que giró en diferentes formatos por muchísimos escenarios de Argentina y Uruguay.

Durante la pasada temporada de verano tocó en diversos lugares de la costa uruguaya, dónde presentó en vivo algunas de esas canciones, sumadas a temas publicados con Los Espíritus y algunos de esta nueva etapa. Moraes disfruta de ir girando solo con su guitarra y a veces tiene la suerte de formar bandas con amigos que tiene en la vuelta; y si, él 2022 sigue con buenas noticias para sus seguidores, ya que a fines del año prevé lanzar su próximo LP, también en formato físico bajo el sello de Little Butterfly Records y cómo si esto fuera poco, junto a una agrupación integrada por los músicos uruguayos Nacho Echeverría en bajo (El Hombre Avispa, Buenos Muchachos, Mandrake y Los Druidas), Patuco Lopez en batería (Salandrú), Mato Bello en guitarra eléctrica (Bruto Dan, Sumergibles, La Triple Nelson) y Fede Anastasiadis en percusión (Oro, Mandrake y Los Druidas).

Santiago nació en Buenos Aires, Argentina, en 1982 y tuvo su primera guitarra a los 17 años. Aprendió inglés traduciendo letras de Pink Floyd y Nirvana y pronto se hizo fanático de una sagrada trilogía integrada por Tom Waits, Lou Reed y Bob Dylan. Al mismo tiempo, empezó a escuchar viejas grabaciones de Pescado Rabioso y Charly García. También desarrolló talento y creatividad en otras disciplinas artísticas como la escritura de ficción, la pintura y el dibujo. Desde 2010 hasta 2019 formó parte de la agrupación Los Espíritus, en cuya discografía se descubren grandes canciones e historias relatadas por el artista con gran destreza y empatía. Entre ellas se destacan La Crecida, Perro Viejo, Negro Chico (Gratitud, 2015), Luna Llena, Perdida en el fuego, Mapa Vacío (Agua Ardiente, 2017) y muchas otras.

¿Cómo calificarías tu presente artístico?

Cambia mucho, el presente dura poco tiempo o es una eternidad donde todo es insignificante e infinito. Yo en particular tengo un disco terminado y estoy programando la salida para antes de fin de año.

Hace diez años que publicaste tu primer trabajo solista, ¿cómo valoras hoy aquella experiencia?

Fue casi como un nacimiento. Uno a través de la vida va viviendo muchas vidas diferentes, y en ese momento para mi comenzó una de tantas. Me dio mucha satisfacción y a la vez mucho terror armar un conjunto de canciones y mostrárselo a los demás. De aquella experiencia valoro la frescura y la capacidad de juego, el no tener ningún tipo de expectativa, simplemente hacer por hacer.

¿Qué tienen en común y en qué se diferencian tus tres discos?

En común me tienen a mí y el tipo de canciones que hago. La diferencia básicamente es el sonido, que fue desde ultra Lo Fi a algo un poco más limpio, y también que siempre participan diferentes músicos en todas las grabaciones.

¿Qué te dejó en ese camino la experiencia de Los Espíritus?

Fue una experiencia hermosa donde me pude desarrollar como artista y donde fui aprendiendo a profesionalizarme. Fundamentalmente lo que me brindó fue la experiencia alucinante de afectar la sensibilidad de personas completamente desconocidas y lejanas hasta físicamente a través de la música.

¿Qué te inspira y cómo es tu proceso compositivo?

Me inspiran diferentes cosas y no siempre es lo mismo. Por lo general todo empieza con la guitarra y una melodía a la que después hay que jugar a ponerle palabras.

¿Cómo vivís la experiencia de tocar en diversos lugares acompañado de tu guitarra?

Me gusta mucho el formato de guitarra y voz. Es así como nacen mis canciones. Luca Prodan decía que si una canción no funciona sólo con la voz y la guitarra, entonces no funciona.

¿Qué vas a mostrar en este recital del sábado?

Vamos a hacer canciones de todo mi repertorio, tanto los discos solistas como las canciones que compuse para Los espíritus, más algunas canciones de mi próximo disco que están todavía inéditas. Pero principalmente lo que vamos a mostrar es el hermoso sonido que produce esta banda de músicos montevideanos integrada por Mato Bello, Fede Anastasiadis, Nacho Echeverria y Patuco López.