Sara Sabah / compositora y cantante: Un momento de parar de moverse

La cantante y compositora Sara Sabah presenta “Rayo-Tallo”, un “encuentro de canciones de todos nuestros tiempos”. Será el próximo sábado 18 de junio a las 20:30 horas en la sala de La Experimental (Decroly 4971 esq. Michigan).

Junto a Sara Sabah estarán Nicolás Parrillo en la percusión, Federico Righi en el bajo y la dirección musical y Martín Ibarra en guitarra.

¿Por dónde viene tu nuevo proyecto musical?

Por dónde viene este nuevo proyecto es una gran pregunta. Lo que sí puedo decir es que cuando me di cuenta de que Arvolera hizo un ciclo de cierre, me costó mucho porque fue un proyecto al que le dediqué mucho tiempo y mucho pienso, mucha energía. Lo que me pasó fue que en un momento me sentí como en un abismo. Ese abismo me imposibilitó al principio a pensar en una cosa nueva o en una posibilidad de realizar algo que me definiese en el hoy. Entonces, lo que me pasó es que increíblemente me accidenté, tuve una caída en la bicicleta en la rambla, y esa situación de estar un poco imposibilitada a nivel de movilidad porque me quebré el codo y no pude tampoco tocar durante un tiempo, durante unos meses mientras me recuperé, surgió esa cosa de pensar: -Bueno hay tesituras y cosas que vengo haciendo y que me dan ganas de trabajar específicamente sobre eso. Una de esas es el trabajo que vengo haciendo con Federico Righi, bajo y voz esa mixtura que están opuesta y a la vez tan cercana. La otra es volver a escuchar a los pianos, que yo hace tiempo que estoy trabajando sin pianos, a pesar de que este formato en el que estoy me hace sumamente feliz y me encanta el equipo de trabajo y la sonoridad de este grupo. Y la otra cosa que me pasó es que también necesitaba volver a trabajar un poco con la voz yo sola. Entonces este proyecto que viene tiene esas particularidades: la voz está específicamente con cada uno de esos instrumentos. Es un proyecto de un disco basado en la voz sola, a capela; otro con el timbre del bajo prevaleciendo sobre la voz y el otro con los pianos y la voz. Y viene de ahí, de un momento de parar de moverse y de estar un poquitito más en la cabeza y ver qué puedo concretar dentro de las cosas que todavía tengo ganas de hacer.

¿Cómo fue el proceso de componer en tiempos de pandemia?

La pandemia tuvo al principio esa cosa del miedo que nos dio; uno veía los informativos y la gente en Asia, tantas muertes y eso nos afectó a todos. El encierro a mí las primeras semanas, incluso los primeros meses, me habilitó una cosa que estuvo buena que fue tiempo. Fueron tiempos organizadores e inspiradores. Tener tiempo para pensar, para leer algunas cosas que en el día a día no tenemos tiempo porque siempre estamos al mango, cumpliendo con las responsabilidades del día, entonces me pasó un poco eso. Tuve un tiempo especialmente en la noche cuando la casa dormía y estuve abierta a eso, a tener espacio. Entonces en el plano más compositivo por decirlo así, el hecho de tener tiempo abre ideas y da cuerpo para que los procesos sucedan. Te puedo decir que me aislée un poquito, bueno como todos, que estábamos muy guardados, pero no fui muy obediente, digámoslo así. Me junté con los músicos que siempre me junto, es más en una filmación cuando ya hacía un año que estábamos con todo el protocolo, nos juntamos y nos contagiamos todos. Pero es un cuento aparte que ya pasamos, por suerte. Eso sucedió porque se habilitó un tiempo y aparecieron ideas de textos y algunas melodías pero el hecho de juntarme y conectarme siempre con algún músico, en este caso trabajo mucho con Fede y también a los tiempos de encierro me junté con Martín para proyectos de él y temas que teníamos sin finalizar y pudimos concretar muchas cosas a nivel de canciones nuevas. Lo que sí, cuando uno tiene tiempo de pensar y de profundizar, los procesos suceden de distinta forma y reflexionar sobre las cosas y tomarse el tiempo y tomarse el tiempo hace que también estemos con más calma frente a las ideas y yo creo que en ese sentido la pandemia hizo como un parate y lo puso de no en otro lugar y la mira se corrió hacia otro lugar y salieron cosas muy interesantes. Hoy se ve incluso el resultado de eso. Hay discos nuevos, todo el mundo tiene material nuevo para mostrar, la gente se rehizo, se reinventó, hizo otras actividades porque también sin duda al no ser posible el trabajo todos nos pusimos o a cocinar y a vender la comida o a encontrar un trabajo que de repente no haríamos en otra situación. A los cambios hay que adaptarse y creo que por ahí fue.

¿A qué hace referencia “rayo-tallo”?

Rayo tallo también es un resultado de un tiempo. Las últimas cosas sobre las que estado escribiendo tienen mucho que ver sobre lo que ha estado sucediendo al rededor mío. A mí me encantan las flores, me encantan los árboles, pero en especial sobre las flores tengo una capacidad especial interactuar con ellas. Y las letras aparecieron con ese vínculo con el pétalo, la flor, la semilla, el tallo. Yo me detengo y me encanta observar cosas pequeñas. El movimiento de la ramita con un San Antonio. Me parece una cosa tan magnífica, y me recuerdo escribiendo sobre eso, y eso me abre una fuente de alegría. Y rayo tallo tiene que ver con eso, aparte de que suena precioso no porque tenemos las vocales a o A o que ya es un juego de palabras y a mí eso también me gusta mucho eso la, la sonoridad de las palabras. Así que rayo tallo es una canción nueva y aparece un poco también en esto nuevo que estamos haciendo.

¿Qué es lo que vas a mostrar en La Experimental?

En La Experimental vamos a estar haciendo como una especie de manjar con todos los gustos que nos gustan. Vamos a cantar algunas cosas de las que venimos haciendo hace poco, algunos temas que salieron a partir de la pandemia o que se terminaron de realizar a partir de la pandemia y que ya hicieron su proceso y que están en el escenario ya hace un tiempo. Vamos a cantar también un poquitito del cancionero Sefaradí, dos temas nuevitos nuevitos, vamos hacer una versión…. Bueno, no puedo contar todo, pero va a haber un poco de todo, como en botica.