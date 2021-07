Se iluminó el Subte por Alejandra Waltes

Luego de 14 meses de suspendida, el sábado 17 de julio se inauguró la muestra de los artistas Felipe Secco Hoyos, Francisca Maya y Carlos Seveso en el Centro de Exposiciones Subte. Las tres muestras pueden visitarse de martes a domingo de 12 a 18hs.

En febrero de este año publicamos aquí mismo un artículo sobre Felipe Secco y su arte. Con una visión clara desde sus comienzos, el artista siempre supo qué buscaba y deseaba expresar. Su trabajo se enfoca en formas geométricas fundamentales, en la representación del universo sin objetos, evitando cualquier referencia de imitación de la naturaleza. En la obra de Secco Hoyos, podemos apreciar lo mejor de la abstracción geométrica, en el uso de formas simples combinadas en composiciones subjetivas sobre espacios irreales, que remiten a espacios interiores o exteriores con una fuerte carga emocional. En la estructuración de sus obras, busca una síntesis a través de las formas geométricas, trabajando muchos conceptos propios del grafismo. Cómo dice Rulfo Alvarez, el curador, en esta oportunidad se eligieron trabajos que muestran la diversidad de perspectivas que el trabajo del artista ha tomado a lo largo del tiempo, no es un recorrido cronológico. Junto a su obra se expone además el trabajo de una jovencísima artista visual: Francisca Maya. Francisca comenzó en el año 2007 sus estudios de arte contemporáneo en el taller de Gustavo Tabares. Desde entonces, asistió a distintos programas de formación, participando de diferentes exposiciones individuales y colectivas desde el año 2008. En su obra podemos reconocer influencias de los íconos del arte abstracto al igual que en la obra de Secco. En su gusto por los colores plenos y de paleta cromática alta podemos apreciar la fuerte impronta de sus estudios en diseño industrial. Mucho ha influido en su labor un curso sobre «Diseño y comunicación visual» y la reconocida revista especializada en diseño gráfico, tipografía y fotografías: “Novum” Cómo expresa el curador Rulfo Alvarez, los universos que Maya construye fluctúan, sin aferrarse a un estilo definido, y esto hace que su trabajo se aleje lentamente de las estéticas modernas más ortodoxas. Podríamos decir que su manera de trabajar con círculos, a veces traslúcidos otras opacos, es casi icónica, un sello. En el amplio abanico de recursos utilizados podemos adivinar la cuidadosa elección de cada estrategia. La artista explora con una libertad cuidadosamente estudiada técnicas, mecanismos y configuraciones distintas no exentas, empero, de un sentido lúdico. En una sala adyacente podemos disfrutar de la muestra “Libreta de Ushuaia” del reconocido artista plástico y docente del IENBA Carlos Seveso. Pintor, dibujante, grabador y creador en técnicas mixtas, fundó el grupo «Los Otros» junto a Carlos Musso y Eduardo Miranda. Entre 1981 y 1982 residió en Barcelona, estudiando litografía en la Escuela de Arte Llotja. Es Docente del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad del República. A partir de 1993 es Profesor Titular Grado V, Jefe de Taller. En esta muestra, surgida de una serie de viajes a Tierra del Fuego, el Maestro hace un despliegue austero de toda su sapiencia técnica y estilística. Esta muestra, ya presentada en Ushuaia en el 2017, expone un relato en imágenes, obras sobre papel y tela donde el artista se apropia de elementos del paisaje, pero no de una manera literal, sino de forma libre donde el color y la mancha expresionista ordena un planteo de cierta abstracción; incorporando además algunos collages confeccionados con elementos recogidos en el lugar. En esta muestra retrata uno de sus temas preferidos: la soledad, reafirmada por el trabajo audiovisual del multifacético Federico Musso “Tierra de fuego” (opus.1) Ahora bien: ¿qué tan real es esa soledad cuándo el paisaje es andado? El sólo hecho de la presencia del hombre y su observación del mismo ya transforma ese paisaje, pues es observado por el hombre y su carga cultural. De esa soledad y de ese andar nos habla el poema “El quepis y el orión/ Balada de San Simón de los libertarios” de Luis Bravo, escrito especialmente para esta muestra. En mayo se presentó una tirada de “Libreta de Ushuaia” firmada y numerada, de la publicación que acompaña la exposición.