Sebas Silva: La esencia es la misma

Este sábado 27 de agosto, CoFF CoFF vuelve a los escenarios. Será a partir de las 22 horas en Inmigrantes (Paullier y Guaná) y con Sonidero Mandinga como artista invitado.

CoFF CoFF es una banda de rock con marcadas influencias latin-ska. En su primera etapa (1997-2005) se presentan en diversos escenarios de la escena uruguaya y argentina compartiendo cartel con Abuela Coca, La Tabaré, Once Tiros, Bufón, Un Kuartito, La Zurda, Sepulcro Punk, entre otros. En 2001, graban su disco en Buenos Aires en los estudios “El Cangrejo Rojo” con la producción de Goy Ogalde y Lucas Villafañe integrantes del grupo Karamelo Santo. El disco de 11 temas es editado bajo el nombre “La que mató a King Kong” en noviembre de ese mismo año por el sello Obligado Records con una polémica contratapa que muestra a King Kong sobre las torres gemelas. En 2002, el track 1 titulado “Parece que va llover” llega a permanecer tres semanas en el puesto 1 del ranking de Music One, la radio dedicada al rock de ese momento. Con su segundo disco en plena producción la banda decide separarse en 2005. Diecisiete años después, algunos de sus integrantes deciden volver a reflotar el grupo. Nuevas versiones de su disco debut, más varios temas de su inconcluso segundo material forman parte de su set actual, el cual propone una lírica contestataria sobre una musicalidad bailable que autodenominan “feria de rock and roll”. Sus integrantes son: Leonardo Mutter (Bajo y coros) Fabian Cabrera (Batería) Juan Carlos Méndez (Saxo) Federico Cabezas (Guitarra) Andrés Mendiondo (Guitarra y Teclados) Luca Gyurkovits (Trompeta) Juan Pablo Miglionico (Percusión) Sebas Silva (voz).

¿Cómo sienten el camino hecho por la banda?

En los 90 fue un camino duro, éramos unos pibes de barrio, sin recursos, que se habían armado una banda en Millan y Lecocq, Verdisol, allá donde se cae Montevideo. Para nosotros el camino recorrido fue mucho; para la escena del rock nacional no movimos la aguja. De los ensayos en Verdisol a grabar un disco en Buenos Aires o compartir escenario con La Tabaré, La Chancha, La Abuela Coca era en aquel momento una cantidad y así lo sentimos también hoy.

¿Qué momentos destacan especialmente?

Viajar a Buenos Aires y grabar el disco con la producción de Goy Ogalde y Lucas Villafañe que eran músicos de Karamelo Santo, una banda que admirábamos mucho creo que fue un gran momento. También nuestros toques en la movida Universitaria. Eran otros tiempos. Ahí tocábamos con Trosky, Once tiros , la Chancha, Bufón. Íbamos en ómnibus a tocar, nos veían miles de personas, Nadie cobraba, eran tiempos en que germinaba el rock que después explotó a principios de los 2000.

¿Cómo se dio este regreso?

Veníamos coqueteando con volver hace años y por una cosa u otra era como lo de «hacemos un asado» hasta que un día logramos juntarnos y en la escalera del fondo de mi casa decidimos que teníamos algo inconcluso que terminar y ahí largamos. Hay una anécdota muy copada que es que un día en Verdisol metimos reunión de banda para ver qué hacíamos a futuro, era el año 1999 ponele. Y cada uno decía su sueño con el proyecto. El de Fabián Cabrera, el baterista, fue en textuales palabras «yo quiero escribir un renglón en la historia del rock nacional”. Unos años después (Fernando) Peláez saca un libro que contiene exactamente un renglón dedicado a CoFF CoFF. En esta reunión le pedimos que por lo menos sueñe una página para esta nueva etapa. (Risas)

¿Qué se conserva de aquellos primeros años y qué cosas han ido cambiando?

Somos cuatro los viejos de la banda y Juan Pablo, en percusión, que viene para el toque del 27 desde Granada y se vuelve el 28. Una locura. Los viejos tenemos los berrinches de los 90 y la barra nueva que entró incorporó nuevos sonidos, más actuales, De esa tensión están saliendo versiones increíbles de los temas, que si bien muchos son la base de lo que tocábamos hace 20 años, son temas diferentes que maduraron y se aggiornaron a la actualidad. La esencia es la misma de aquellos veinteañeros de Verdisol, quizás hoy con otro compromiso con el proyecto, entendiendo la escena del rock nacional, más preparados. Es nuestro último baile, es ahora, no hay un después.

¿Qué objetivos se plantearon?

El primer objetivo está cumplido. Antes de tocar ya volvimos, nos estamos juntando, hacemos música juntos otra vez. Juan Pablo cruzó el océano para tocar el 27. Ahora pudimos ver qué eso es el éxito. Subirse a un ómnibus en Costa Azul y de Pando para venir a ensayar al Prado, hacer la cena rápido porque hoy hay ensayo, ensayar con ropa de laburo porque no da el tiempo de cambiarse, meter todos los instrumentos en un auto o venirte con un saxo en moto. Lo que venga después será bien recibido, pero el éxito es estar emprendiendo e ilusionándonos juntos. El objetivo es divertirse, en la medida que fluya seguiremos planteando metas. Ya lo dijo el maestro: “el camino es la recompensa».

¿Qué van a mostrar en este recital?

El 27 vamos a estar tocando versiones de los temas de nuestro disco “La que mató a King Kong” y cuatro temas que no están en el disco. Líricas contestarias sobre músicas bailables, actitud de viejos punk y jóvenes rockeros, una noche para el reencuentro con viejos amigos y para conocer gente nueva. Tenemos muchas ganas de que escuchen nuestra música y volver a sentir el calor de los amigos que apoyan nuestro arte.