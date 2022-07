Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto: Mi principal objetivo es que no vuelva el Frente Amplio

Es el diputado más joven del Parlamento y según nos confesó nunca se imaginó en ese lugar. Pragmático, laburador, muy franco y sencillo es uno de los “soldados” civiles de Manini. Haciendo gala de su oficio tornea muy fino para lograr acuerdos políticos, y lo logra, porque honrando su otra profesión, el hombre anda volando.

Por Jorge Lauro y Alfredo García / Fotos: Rodrigo López

PERFIL

Tiene 32 años, es montevideano y durante su pasaje escolar vivió en las viviendas de Chimborazo y Gral. Flores. Luego se mudaron a Maldonado. Su padre es tornero y la madre es administrativa contable. Tiene cinco hermanos. Hizo la UTU y luego vino a estudiar a los Talleres Don Bosco. Vive en pareja y tiene un hijo. Es tornero y piloto.

¿Trabajaste como tornero en algún lado?

Sí, claro. Cuando recién salí, uno de mis primeros trabajos fue en una fábrica cerca de Pando. Después trabajé en alguna otra tornería. Trabajé desde menor de edad, acá en la calle Rocha y Berthelot, mientras estudiaba.

¿Sirve para proyectarse a la Cámara?

Es un oficio que me gusta mucho. Soy piloto comercial de avión y privado de helicóptero. Es algo que tengo desde niño. Uno de mis mejores paseos de niño era ir al Museo Aeronáutico cuando estaba al lado del Cilindro. Me sabía todo lo que había ahí adentro, y mi sueño siempre había sido volar. Lo pude empezar a hacer a los veinte. A esa edad empecé a trabajar por mi cuenta.

Te compraste un torno propio.

Tuve la suerte de que mi papá me diera alguna herramienta para poder trabajar por mi cuenta. Después hice otras cosas, además de la tornería. Creo que más que ser tornero fue el haber montado una empresa y haber estado en la actividad como empleado lo que hoy me sirve mucho para la tarea en que estoy. Estuve afiliado al UNTMRA en un momento, también.

No lo digas porque te van a echar de Cabildo.

Ponelo nomás. Estuve afiliado cuando tenía dieciocho años.

¿Votabas a Abdala en las elecciones del sindicato?

Presencié alguna que otra reunión sindical y de pronto eso fue lo que me llevó a presentar el proyecto de regulación sindical, sin ánimo de perjudicar a ningún sindicato, pero sí para corregir algunas cosas, como el voto secreto. Ese fue el primer proyecto que presenté en el Parlamento, en mayo de 2020.

El voto secreto para la directiva existe.

No en todos los sindicatos.

Pero en la gran mayoría.

Sí, pero no en todos. El año pasado, en la última sesión en el Parlamento lo ponía como ejemplo. ¿El voto secreto es aplicable para todos los ámbitos sindicales? No. Por la misma razón que no tenemos voto secreto en el Parlamento. Tus representados tienen que saber lo que sus representantes votan. Por ejemplo, en una asamblea general del PIT-CNT, el voto secreto estaría mal aplicado. Pero para las elecciones internas de un sindicato creo que debería ser obligatorio. El voto secreto va a favor de las libertades sindicales. Es una de las propuestas que contemplaba el proyecto mío, y que el del Poder Ejecutivo no contempló.

¿En ese momento considerabas que los trabajadores votaban presionados a los dirigentes?

Creo que está a la vista la permanencia de muchos de los dirigentes en los sindicatos que aplican y no aplican el voto secreto. La gran mayoría lo hace por voto secreto. No todos, y no es una obligación.

¿De dónde te viene la cuestión política? Tu padre blanco, tu madre frenteamplista y tu abuela colorada.

Sí. Mi abuela era colorada. Mi padre era simpatizante del Partido Nacional, y mi madre del Frente Amplio. Creo que de pronto eso me ha ayudado a tener un diálogo fluido con legisladores de todos los partidos. Por supuesto que mi madre hoy…

Votó al nene.

Por supuesto.Creo que eso me dio una flexibilidad para mi manejo acá. No tengo ningún tipo de tabú a la hora de tener coincidencias con representantes de todos los partidos.

¿Cómo se llega del laburo privado y de ser piloto a la política?

La primera vez que pisé un club político en mi vida fue en el 2019.

Entraste al club equivocado.

No creo. Todavía le pongo fichas a Cabildo. Me gustaba la figura de Manini Ríos. Me gustó cuando habló de los Ni-Ni. Me pareció un tipo muy necesario para el Uruguay en varias cosas. Me pareció bien cuando defendió a los más desprotegidos dentro del ejército. No vengo de la familia militar. De la misma forma que nunca había entrado a un club político. Me pareció un tipo sensato. No me equivoqué. Antes de las elecciones internas formamos una agrupación en Maldonado con unos amigos. En las elecciones internas, si bien estaba apoyando, trabajando y repartiendo listas, preferí no estar en la lista. Tenía clientes de todos los partidos en mi empresa y era un tema que no me imaginaba en ese momento, el salir diputado. Tenía que cuidar mi fuente laboral. En Uruguay la gente es muy fanática. Del fútbol, de la política, de todo.

¿Tenías miedo de perder clientes por definirte políticamente?

Sí. He perdido amigos. Recién después de estar en esto vine a descubrir el fanatismo que tenemos por la política.

¿Y a qué lo atribuís?

No lo sé. Podría tener un montón de hipótesis. El uruguayo es fanático. Es un fenómeno que habría que estudiar más a nivel de toda Latinoamérica, pero así ha sido, sí. Ha habido una polarización muy grande, sin duda.

De no ser candidato en la interna pasás a ser candidato a diputado. Andás volando.

De siete agrupaciones que había en Maldonado, cinco deciden apoyarme, y ahí se manejó mi nombre para la candidatura. Dudé muchísimo. No sabía si aceptar o no. Hoy debo reconocer que, a pesar de varios desencantos que he tenido, me encanta lo que estoy haciendo.

¿Qué desencantos?

Esto es muy lento. Uno viene de la actividad privada. Soy una persona muy ejecutiva, me gusta resolver las cosas rápido. Lo estoy padeciendo. Hace unos días se hizo pública una discusión que tuve con un legislador de la coalición, tratando yo de darle celeridad al ciberdelito, un tema en el que estoy trabajando y en el que Uruguay está en números rojos. Estoy hace un año, en diferentes procesos. Para quienes venimos del ámbito privado, a veces esto es un poco engorroso. Después, la lucha contra los egos personales. Es bravo. Los egos perjudican bastante a todo el sistema.

¿Es ego personal o es identificación partidaria?

Creo que juegan las dos cosas. Últimamente he tratado de presentar proyectos donde anticipadamente tenga la firma de legisladores de todos los partidos. En el caso del ciberdelito, que es uno de los temas más necesarios, y uno de los proyectos más importantes hoy, está siendo más lento de lo que pensaba a pesar de tener apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria.

Entrás acá adentro y te sentís gigante. ¿La gente se agranda?

Un poco. Lo más importante para la carrera política sería trabajar y que lo que destaque sea tu trabajo.

Entraste por la figura de Manini, en definitiva.

Todos entramos por la figura da Manini. ¿Quién nos conocía? Nadie. El que se crea que está acá por la figura de uno mismo, está equivocado. Creo que es un recuerdo que todos debemos tener lo más presente posible.

¿Se muere Manini y se acaba Cabildo?

Han surgido nuevas figuras dentro de Cabildo Abierto.Sin duda una de las figuras más destacas de Cabildo Abierto ha sido Salinas. Pero también hay legisladores a los que antes no se conocía y ahora sí.

De no ser político a volcarse a la política por cuatro discursos de Manini. Es poca cosa.

Faltaba algo. Tuve la misma sensación que tuvieron muchos uruguayos. Queríamos un cambio. Entendí que teníamos que poner algo de nuestra parte, también. Nunca en la vida me imaginé terminar en este lugar. Pero el estar acá no me mueve el ego. He estado muy dedicado y es una tarea muy ingrata porque se visibiliza poco el tiempo que uno le dedica, pero estoy contento. Hemos sacado cosas, como la campaña nacional por la prevención del suicidio, o la preservación de la fertilidad de mujeres que se van a someter a tratamiento oncológico. Son cosas que no tienen tanta visibilidad, pero sabés que con eso le cambiás la vida a las personas, que vienen acá y te saludan. Esas son las cosas que te dan ganas de seguir.

¿Cómo te sentís integrando este gobierno? ¿Evaluás que ha empeorado la calidad de vida de la gente?

Estamos viviendo una situación muy particular en el mundo. Desde hace dos años integro una organización internacional, el Consejo Mundial de la Tolerancia y la Paz. Este próximo mes asumo un lugar de más relevancia en esa organización. Cuando escuchás que legisladores de España, de países de Europa, de lo que llamamos primer mundo, nos dicen cosas tan parecidas a las que nos están pasando acá, hablando de la situación de sus propios países, nos dan la esperanza de que no estamos haciendo las cosas tan mal. Es una situación mundial. Hay que ver lo que cuesta hoy en el mundo el combustible. Si estamos haciendo lo posible, siempre se puede hacer más. ¿Estamos haciendo lo suficiente para cubrir las necesidades de la gente? No, estamos lejos de eso.

La ministra da números de crecimiento y el salario está cada vez más deprimido. Es un contraste.

Te repito lo mismo. Se está haciendo lo posible con algunos objetivos económicos. De pronto habría que bajar la expectativa con respecto al déficit fiscal. ¿Es suficiente? No, no es. ¿Quién está haciendo lo suficiente en el mundo? Creo que son pocos. Estamos viviendo una situación muy compleja a nivel mundial. Más compleja de lo que uno se imagina. Hace pocos días estuve en Colombia, en las elecciones. La situación ha empeorado de forma severa, en muchos países.

La gente en las ollas populares, el desempleo. Se anotan sesenta mil personas para un plan de cuatro meses con un salario miserable.

Hay muchas cosas que han mejorado. En el tema de la salud, por ejemplo. Pero falta muchísimo. Tendríamos que cinchar más todos juntos del carro. Esté gobernando quien esté gobernando. Detesto que se hable de grieta. No puedo entender que en el Uruguay haya la polarización que nos quieren hacer creer que hay. No puedo creer eso. Somos un país de tres millones de personas.

¿Le dan bola a Cabildo Abierto en el gobierno? ¿O es el gobierno del Partido Nacional y Cabildo hace lo que puede?

Viniste a meter el dedo en la llaga. Gobernar en coalición no es fácil, sin duda. Volvemos al tema de los egos. El Frente Amplio también ha tenido su picardía. Nunca se potenció tanto la forestación como en los quince años del Frente Amplio. La privatización de la energía eléctrica. Nosotros no vamos a subir ni bajar una mano en base a quién vote, si estamos convencidos de lo que estamos presentando. Creo que Cabildo Abierto ha sido de los partidos más apegados a su plan de gobierno. Lo que estamos haciendo le podrá gustar o no a algunas personas. Pero a quien no le está gustando habiéndonos votado, es porque no leyó el plan de Cabildo Abierto.

¿Tenía plan de gobierno?

Teníamos un plan de gobierno, en el cual también yo trabajé, en el inicio de mi vinculación con Cabildo Abierto.

Reitero la pregunta: ¿le dan pelota?

Nos podrían dar un poco más. Muchas veces hemos reclamado una mesa de diálogo y coordinación permanente entre el Legislativo y el Ejecutivo. Creo que eso sería muy bueno para la salud de la coalición. Muchas veces lo he dicho: hoy mi principal objetivo sigue siendo que el Frente Amplio no vuelva.

¿A quién votabas en las elecciones anteriores?

Voté a Bordaberry en 2014, y en 2009 al Partido Nacional, a Larrañaga en las internas y a Lacalle padre en el balotaje.

¿Qué es lo que te disgusta del Frente Amplio para hacer esa afirmación tan tajante?

Vi una incoherencia muy grande. Fue decir una cosa y hacer otra. La extranjerización de la tierra, los beneficios que tuvieron algunos amigos del gobierno con respecto a negocios que se hicieron con la privatización de la energía eléctrica. Hoy el Frente Amplio es muy distinto al de los inicios. Está lejos de ser el Frente Amplio de Seregni, por ejemplo. Hay cosas en que le erraron mucho. No sería bueno que pudiera volver, en esta etapa. Hay muchos objetivos de la coalición para los que no van a ser suficientes estos cinco años. Sería muy bueno que pudiéramos estar en dos períodos. Tampoco soy un creyente de que la prevalencia en el poder sea algo bueno.

El sistema económico se mantuvo en los gobiernos del Frente Amplio.

Hubo varios cambios impositivos que perjudicaron de forma severa, como el tema de la inclusión financiera obligatoria. Fue más pensado para los bancos que para la gente. No me parece que haya sido beneficioso para los pequeños empresarios, que se vieron obligados a tener que adaptarse y a incrementar sus costos en varias cosas. Gran parte de lo que está pasando hoy en ciberseguridad es consecuencia de que nos obligaron a estar en una inclusión financiera obligatoria sin darnos las herramientas para conocer las precauciones que teníamos que tener.

Se va hacia lo digital en todos lados, cada vez se usa menos dinero.

Sí, pero que sea algo opcional.

El almacenero del barrio tenía la opción de tener el pos o no.

¿Y a quién le vendía si no lo tenía?

Porque la gente optó por no tener plata en efectivo porque quería seguridad.

Nos tuvimos que bancarizar de forma obligatoria.

Dificultaba la evasión fiscal.

Creo que la evasión fiscal es prácticamente imposible hoy, con toda la facturación electrónica, que no está vinculada a la inclusión financiera. Pero, si la preocupación era la evasión fiscal, tendrían que haber apuntado a la facturación electrónica y no a la inclusión financiera obligatoria. Me parece que fue a destiempo.

En el balance general de estos quince años, la calidad de vida de la gente mejoró. Todos los gobiernos tienen su entrega del puerto por sesenta años.

No me hablen de entrega. De extranjerización no me podés hablar. Volviendo a las incoherencias del Frente Amplio, ¿cómo se despide Tabaré Vázquez de su gobierno? El último proyecto de ley que presentó, el 28 de febrero de 2020, fue el del sistema nacional de aeropuertos internacionales. La privatización de todos los aeropuertos de nuestro país por cincuenta años.

El único aeropuerto que tiene relevancia ya estaba privatizado desde la época de Batlle. Y el de Punta del Este también es privado.

La diferencia es que ahora no tenés opciones de bajar en un aeropuerto público o privado si sos una aeronave extranjera y querés venir al Uruguay.

¿Pero mejoró la infraestructura o no?

Dicen que va a mejorar. ¿Saben cuánto recauda la Dirección Nacional de Aviación Civil en infraestructura aeronáutica por año? Aproximadamente sesenta millones de dólares. ¿Saben cuánto le destinaban al mantenimiento de todos los aeropuertos de todo el país? Tres millones de dólares. ¿Les parece que está bien?

¿A dónde iban los cincuenta y siete millones restantes? A Rentas Generales.

Muchos de ellos, sí. Pero no estaba bien que no se diera mínimamente el dinero que se necesitaba para una normal operación, ni para mantener la infraestructura que ya había.

¿Cómo se tragan ustedes esta píldora del puerto?

Tuvimos varias diferencias y, de hecho, Cabildo Abierto propuso algunas modificaciones muy importantes al contrato, como el hecho de que tenga que pasar por el Parlamento, si va a haber algún tipo de cambio de titularidad. Yo te puedo decir, también, que las inversiones en el puerto eran igual de necesarias que las que ustedes me argumentan con el tema de los aeropuertos. Había que hacer una inversión. ¿Fue el mejor mecanismo? No lo sé.

Y sesenta años…

Es lo mismo que el Frente Amplio propuso para los aeropuertos. Y la inversión es bastante mayor, casi diez veces más.

El puerto es mucho más importante que un aeropuerto del interior, no seas malo.

No estamos hablando solamente de los aeropuertos del interior, también está incluido Carrasco y Laguna del Sauce. Que deberían funcionar mejor. Quiero sistemas de aproximación instrumentales que realmente vuelvan atractivo al Uruguay. Muchísimas de las líneas aéreas que vienen en invierno terminan en Buenos Aires o en otro aeropuerto, lo que les incrementa tremendamente el costo. Estoy trabajando también en una reforma del Código Aeronáutico. Una primera parte ya la presentamos hace pocos días. Realmente creo que era mucho más importante empezar por ahí que por la infraestructura de los aeropuertos. Pero de hacerle el caldo gordo a los empresarios, nadie como el Frente Amplio.

Generaba trabajo.

El puerto también. Creo que todos han generado trabajo.

El puerto también, pero pierden trabajo los de Montecom y no se los absorbe.

Habrá que buscar una solución, sin duda.

Seguros de paro más largos.

De seguros de paro especiales estamos llenos. Hay seguros de paro especiales que venimos votando por malos negocios de empresas privadas, desde hace años. Empresas que estoy seguro nunca más van a levantar la cabeza. Estoy dispuesto a seguir votando seguros de paro especiales solamente para empresas que sé que tienen una esperanza de poder reactivarse o de que otra empresa absorba esos trabajadores. No voy a votar un solo seguro de paro especial para empresas que no se van a reactivar, de trabajadores que no van a ser absorbidos por otra empresa, porque lo que estamos haciendo es generar informalidad, si se siguen votando ese tipo de seguros de paros especiales. El que piense que un trabajador de una empresa láctea, por cobrar un seguro de paro especial, se va a quedar de brazos cruzados esperado que todos los meses le llegue el seguro me parece que es muy ingenuo. Y a esto específicamente me refería hace poco cuando hacía mención al seguro de paro especial a los trabajadores de Montecom. Además, me parece una enorme injusticia con toda la gente que perdió puestos de trabajo durante la pandemia, el que unos sean beneficiados y otros no. ¿Tenemos que votar seguros de paro especiales para todas las personas que perdieron el trabajo para la pandemia?

Muchas empresas han tenido subsidios especiales, más allá del tema pandemia.

Muchas se vienen arrastrando desde antes que empezara la pandemia. Y me parece una absoluta injusticia para quienes han perdido el trabajo en la pandemia, que han sido miles de personas.

¿Estuvo bien el manejo de la pandemia? Demoraron con las vacunas. Trajeron vacunas medio truchas.

¡¿Cómo vacunas truchas?! Nos las vendieron los amigos de ustedes, los chinos (risas). Y todo lo que viene de Rusia, de China… No, mentira. Es broma.

Ojo que nos invaden.

Creo que se hizo un buen trabajo en la pandemia. Como decía hace un rato, se hizo lo posible mas no lo suficiente. ¿Pero quién en el mundo hizo lo suficiente? Nadie. Afectó a todo el mundo. Es como la guerra de Ucrania, nos está afectando. Hay un contexto internacional muy particular, sin duda. Lo que va a pasar creo que no lo saben ni quienes están al timón del barco. Es muy incierto.

¿No habría que crear un comité de crisis multidisciplinario para irse preparando para potenciales consecuencias?

Coincido contigo. En las primeras intervenciones que hice en la Cámara, cuando asumí, hablé de movilidad eléctrica. Me miraron como “mirá lo que está diciendo este”. Si faltarán años para eso… Lo que avanzamos en Uruguay en movilidad eléctrica en estos dos años ha sido mucho. Gracias a todos. Está bárbaro el cambio que hubo. A qué costo, a cuánto lo estamos pagando y a quién le hicimos el caldo gordo pudiéndolo haber hecho nosotros. Hicimos la fibra óptica que es algo maravilloso, la red que tenemos. Hace poco hablaba con un tipo de Japón y le decía que en Uruguay prácticamente el 100% de las personas acceden a la fibra óptica, y el tipo me decía que era algo imposible. Jamás voy a dejar de reconocer las cosas buenas.

Y ahora se va a ceder la fibra óptica para privados.

No. La fibra óptica va a seguir bajo el manejo de ANTEL, que arrendará infraestructura, pero seguirá manejando la fibra óptica. Yo fui el que propuse la modificación del artículo 56 de la ley 19.307. Primero por una salvedad muy grande que diferencia la ley que está a estudio en la comisión de industria, que integro hace dos años, y es que ANTEL no tendrá la obligación de hacerlo. Lo hará si entiende que es un buen negocio para ANTEL. Te digo la redacción del artículo 56 que propuse: autorícese a los cableoperadores a desarrollar infraestructura o a hacer acuerdos con terceros. Otra salvedad muy grande de lo que yo propongo con respecto al proyecto que tenemos a estudio sustitutivo de la ley de medios: dentro de su actual área de servicios, es decir, que el cable de Montevideo no podrá ir a dar internet a Artigas. Hay una realidad que parece que se desconoce desde Montevideo y es la función que cumplen los cableoperadores en el interior del país, que te generan un pequeño informativo local que es el único micrófono al que tiene acceso el vecino, por distintos motivos. Estamos hablando de cableoperadores del interior del país que tienen cien abonados. Y que el mismo tipo que viene a hacerte la nota te conecta el cable. Es verdad, pasa en serio. ¿Es justo que quienes puedan acceder a dar internet sean solamente quienes pueden afrontar un proceso tan costoso como los principales dueños de los medios? Creo que no es justo.

Es como que la Nix use las heladeras de Coca Cola en todos los almacenes y supermercados porque es muy engorroso poner heladeras propias.

Creo que ANTEL tiene que manejar muy bien este tema. Lo que deje de recaudar ANTEL por tema de abonados lo tendrá que compensar con el arrendamiento. Pero creo que se le abre una puerta a los cableoperadores. Es un modelo de negocio nuevo para ellos. Uruguay y Cuba son los únicos dos países que creo prohíben este tema. Hoy los cableoperadores generan dos mil fuentes de trabajo, sobre todo en el interior del país. ¿Es un negocio que se está achicando? Sí. Es una nueva puerta que se les abre.

Es un sistema que está destinado a desaparecer. Hoy los cables, con el streaming… Pierden clientes día tras día. Son como los videoclubes, desaparecieron.

Totalmente. Pero como te decía, cumplen una función importante sobre todo en el interior.

¿Hay una defensa del Estado por sobre la empresa privada en tu filosofía?

Hay una defensa de la gente.

¿La gente que se puso un molino?

No, de la gente que hoy paga precios de la energía eléctrica que podrían ser mucho menores. Esto también afecta a las empresas, no solamente a las personas. Afecta a la industria. El pagar un precio desmedido de energía eléctrica afecta a las empresas; y si afecta a las empresas, afecta al trabajador.

¿Pero cuánto costaría la electricidad, si no se hubiera hecho la transformación?

Si lo hubiera hecho el Estado, como muy bien hizo la fibra óptica, menos. Me encanta que generemos energía de forma eólica, y ojalá sigamos por el camino de las nuevas tecnologías que se van a venir, del hidrógeno verde. Uruguay está trabajando, desde el Ministerio de Industria se está haciendo una campaña muy importante con respecto a ese tema. ¿Que lo haga el Estado? Espero que sí. No quiero que pase lo mismo que pasó con la privatización de la energía eléctrica.

Tu partido está en una coalición con un partido mayoritario antiestatista, que fundamentalmente defiende la empresa privada y los malla oro. Hay una contradicción.

Tampoco digo amén a todas las creencias con respecto al tema del estatismo que Cabildo Abierto acompaña. No estoy de acuerdo con el tema del monopolio de ANCAP. Y creo que el cálculo que está haciendo la URSEA es contemplando el peor panorama, siempre trayendo el combustible de más lejos. Creo que perfectamente se podría hacer una desmonopolización parcial de ANCAP. Tendríamos un precio de combustible muy variable pero ante determinadas oportunidades de refinería de la región podría beneficiar tremendamente al costo de los combustibles y por ende a todos los uruguayos. Hoy no nos permite ni siquiera aprovechar el excedente de combustible que algunas refinerías venden muy barato en la región, porque no podemos traer combustible. Ahí te marqué una diferencia abismal que tengo.

Con el jefe. Defendés la fibra y los cables del interior, ¿y cuando es el oligopolio de Montevideo el principal favorecido?

En la rendición de cuentas pasada presentamos un artículo tratando de beneficiar solamente a los cables del interior. Los demás partidos de la coalición no lo acompañaron. Por eso hemos tenido esta otra redacción, que de hecho la presenté en un proyecto aparte. Viendo que la Suprema Corte de Justicia declaró una inconstitucionalidad y le dio la posibilidad a estos cableoperadores de Montevideo, entendíamos que hoy quienes no se están viendo beneficiados y quienes no pueden afrontar los costos y los tiempos son los del interior. Estatismo sí, pero no tanto.

Si de algo habla todo el tiempo Cabildo Abierto es de la soberanía, en contra del globalismo. ¿Dónde radica la soberanía?

Creo que somos un país soberano. No me asustan con esos cucos del globalismo y demás. Uruguay es un país que tiene que abrirse y que tiene que ser lo más competitivo que pueda con el mundo, y no nos puede asustar el tamaño que tenemos.

¿Te parece que no estamos suficientemente abiertos?

Creo que necesitamos aún más apertura con el mundo. Y con el tema de la conectividad aérea tenemos un trabajo muy grande para hacer. Estoy trabajando en nuestro Código Aeronáutico, con muchísimos expertos. Sigue teniendo un proteccionismo a una empresa estatal que ya no existe. Nuestro Código Aeronáutico protege la memoria, protege a PLUNA. En serio lo estoy diciendo. Tenemos un Código Aeronáutico que está hecho para proteger una aerolínea estatal que ya no existe.

La conectividad es bastante buena.

No, no tenemos buena conectividad.

Las aerolíneas dejan de venir porque la plaza no es rentable.

Hay muchísimas cosas por las cuales el Uruguay es poco atractivo para venir. Temas de tecnología, de aproximación instrumental. Temas de un Código Aeronáutico obsoleto. Tenemos que tener cielos más abiertos. Una aeronave con matrícula brasilera que viene a Uruguay no puede levantar pasajeros en Uruguay y seguir para Buenos Aires, por ejemplo. Tenemos un Código Aeronáutico que realmente perjudica la conectividad aérea, y estamos trabajando para modificarlo. Siempre digo que va a ser mi tesis como diputado. Espero que sea algo que perdure en el tiempo y que realmente sea algo que beneficie al Uruguay. Tenemos un acuerdo de reciprocidad, algo que es para dejarle plata a PLUNA, una aerolínea que ya no existe.

No ves un riesgo en el globalismo, te equivocaste de partido. Lo que hablan Manini y sus adláteres todo el tiempo es en contra del globalismo.

Tengo otras prioridades, otra visión del mundo. El líder de Cabildo Abierto no puede pretender que yo tenga el mismo pensamiento que él. Tengo treinta y dos años, soy el legislador más joven del Parlamento, y realmente no me gusta dividir. Desde el primer día he tratado de legislar en temas de consenso, y pensando para el futuro. Lo digo de verdad. Realmente es así.

¿La bancada no pudo ponerse de acuerdo en un discurso más o menos coherente? ¿Cada uno larga sus libretazos?

Somos un partido de hombres y mujeres libres.

Ese es el Partido Nacional. Tiene derechos de autor eso.

(Risas) Somos un partido de hombres y mujeres libres.

¿La coalición va a durar hasta el final del período?

Mi prioridad es que la coalición se mantenga.

Cuando ves las últimas encuestas que le dan una caída a Cabildo…

A todos.Como dije hoy, Cabildo ha sido de los partidos más apegados a su plan de gobierno. Si es descontento de nuestros votantes por lo que estamos haciendo en el Parlamento, específicamente en el Parlamento, es porque nos votaron sin leer nuestro plan de gobierno.

Manini declarando que la irrupción de la dictadura puso fin a la etapa más gris de diez años de ataque a la democracia da a entender que la llegada de la dictadura fue buena. ¿Te sentís representado?

Trato de ser muy respetuoso cuando hablo de la dictadura. Primero por un tema de edad. Sería muy irresponsable de mi parte hablar de una época que no viví. Lo que sé lo sé porque me lo contaron mis papás o mis abuelos. Fue una época que el Uruguay no debe volver a repetir nunca más. No tengo más para decir, realmente. Después, todas las apreciaciones que haga van a ser ofensivas para un lado o para el otro.

¿Hay que ser aséptico para seguir en política o hay que jugarse?

¿Me estás diciendo tibio?

No a vos en especial sino a esa respuesta.

Todos tenemos agendas y prioridades diferentes acá adentro.

¿Cómo te definirías ideológicamente?¿Qué es el artiguismo?

Creo que todos nos consideramos un poco artiguistas. ¿Qué entiendo yo por artiguismo? Es interpretar el sentido de la gente. Es lo que entiendo que hacía Artigas hace doscientos años. Obviamente el sentido de los orientales no era el mismo entonces que ahora, pero básicamente es eso. Tratar de interpretar el sentido de la gente. Trato de tener un despacho de puertas abiertas. Muchas de las cosas que han salido de este despacho y que hoy son ley salieron de escuchar a la gente, de recorrer, de andar, de saber las necesidades de la gente.

¿Qué otras leyes salieron de este despacho y se aprobaron?

Varias. Está el tema del proyecto de preservación de la fertilidad de mujeres que se van a someter a tratamiento oncológico. Está la campaña nacional de prevención del suicidio adolescente. Se está haciendo un trabajo muy bueno en ese tema. Estamos en un momento crítico con respecto a ese tema. Aunque parezca increíble, el tema de ciberseguridad también ha estado relacionado y hemos tenido muchos casos, con distintos tipos de ataques que han terminado en una autoeliminación. Casos de extorsión, de pornovenganza, que han terminado en autoeliminación. Son muchas patas, con nuevas dificultades y modalidades que han terminado derivando en situaciones tan tristes como estas. Creo que el Ministerio de Salud Pública está haciendo un trabajo muy importante con respecto a este tema. He tratado de participar en varias campañas que se han hecho en Maldonado, formando médicos y educadores con respecto a este tema. Pero sobre todo es muy importante lo que sale de casa, que los propios niños y adolescentes sean quienes detecten la angustia, la depresión, el bullying, en sus propios compañeros, pudiendo anunciarlo a tiempo. Uno se abre más con sus pares que con un profesor, o a veces con sus propios padres. La campaña nacional de prevención del suicidio adolescente tiene que estar muy apuntada para ese lado.

¿Qué hacemos con el narcotráfico?

Hay que utilizar todas las máximas tecnologías disponibles para combatirlo. Es realmente un flagelo que Uruguay no puede mirar como algo distante. Hay que trabajar de forma severa en todo lo que es el tema de la inteligencia. Antes lo veíamos con un tema lejano, y hoy vemos prácticas que están directamente vinculadas a carteles profesionales e internacionales. El “acá nunca va a pasar” es algo que…

Sesenta años de guerra al narcotráfico y cada vez es más fuerte, grande y poderoso.¿No hay que buscar alternativas?

No, creo que la única alternativa es el combate, primero a lo que más le pega a la sociedad, que es el microtráfico, a la venta de sustancias que hacen muchísimo daño. Y después al narcotráfico ya en otro porte.

Se cierran bocas y abren cinco minutos después.

Habrá que hacer más cárceles. Para que metan a los narcos. Realmente el daño que hacen es muy jodido.

¿Y no pasa por la situación de montones de sectores populares que no tienen otra perspectiva?

Siempre digo que no hay paz colectiva sin paz individual, sin duda. Esto es lo mismo. Capaz en una sociedad perfecta donde no hay necesidades y carencias el narcotráfico y el consumo de estupefacientes sería menor. Tampoco sería nulo, porque no creas que en los países de primer mundo todo brilla y no hay consumo de estupefacientes ni quien los venda. Pero estamos lejos de tener solamente ese problema.

No hay un solo ejemplo de éxito contra el narcotráfico basado solamente en la guerra. ¿Dónde se ha logrado?

Es un negocio que mueve el producto bruto interno de un país completo. Es un negocio multimillonario.

¿Y lo querés combatir con Heber y cuatro policías pasando frío?

Mirá que es un tipo capaz. Hay países que han bajado. Creo que va más por el lado de capacitar a los gurises, de realmente hacerles entender el daño que…

Esa es otra cosa, pero no hay grandes campañas.

No, no veo grandes campañas que concienticen sobre los perjuicios que tiene el consumo de drogas. Es un tema multicausal. Como dicen ustedes, cerrás una boca y abre otra. Mientras haya consumo va a haber venta. Hoy el narcotráfico tiene dos patas. Antes lo podíamos ver como que tenía solo una, que era el tema del consumo interno. Hoy en Uruguay claramente hay indicios de que se ha convertido en un país trampolín para llevar a otros mercados más rentables para el narcotráfico.

La frontera sigue siendo un colador. ¿En un país tan chiquito no es posible controlar que no bajen avionetas con droga?

Parece difícil, realmente lo es, y mucho más de lo que parece. Uruguay tiene una ley de derribo, pero no tiene aeronaves para alcanzar una aeronave como el Boeing 747. Uruguay no tiene aviones para eso.

Pero los narcotraficantes usan avionetas.

No tenemos aviones para eso. No tenemos muchas aeronaves como para poder aplicar la ley.

¿Y el control a nivel de radares no es fácil en un país tan chico?

Avanzamos mucho en control por radares. Con respecto a este tema Uruguay se encontró en una situación crítica, algo que se arrastra desde el gobierno anterior y que tampoco este solucionó en su debido momento. Pagamos las consecuencias durante varios meses. Hoy tenemos un sistema de radares que es muy bueno, con radares primarios, secundarios, en Durazno y en Montevideo, y también tenemos radares de backup, arrendados a España y que están funcionando muy bien. Hoy tenemos un sistema de radares completo. También tenemos radares móviles, que están haciendo una tarea muy buena. No sé si es solamente un tema de aire. Me parece que tenemos ese concepto de las películas sobre que el narcotráfico viene solamente por aire. Creo que hoy tenemos un control bastante prolijo de nuestro espacio aéreo. No veo esos grandes cargamentos, como hemos visto, llegar en una avioneta.

Vos sos de Maldonado. ¿En qué le erró el Frente Amplio en Maldonado?

Creo que le erró en descuidar la principal fuente de ingresos de nuestro departamento, el turismo. La venida abajo que tuvo el principal balneario durante los gobiernos del Frente Amplio fue muy notoria. Realmente fue así. Creo que se olvidó de cuál era la principal fuente de ingresos y de generación de empleo de nuestro departamento.

¿Y eso generó la ruptura con la gente?

Creo que fue lo principal. No lo único, pero lo principal. Cuando la gente no tiene trabajo, va a buscar un cambio.

El turismo siguió existiendo.

Te mostraría cuánta gente vive del turismo en Maldonado y te vas a sorprender. Te podrá gustar o no Antía, pero el hombre te planta dos canteros de flores, te pone una rotonda… La gente ve si la heladera está llena o vacía. La gente ve si tiene o no trabajo. La gente no tiene idea qué asesores contrata o no. Vamos a la realidad. El tipo le podrá no gustar a mucha gente, pero en esas cosas tiene bien el departamento. Las calles están limpias. Hay flores en los canteros. Está prolijo. La parte de turismo está cubierta. En la parte de construcción da los permisos para que se construya o se tire el San Rafael abajo.

¿No fue un crimen tirar el San Rafael abajo?

Sí, me pareció un crimen tirar el San Rafael abajo. Era un símbolo del departamento.

De afuera, la percepción es que Cabildo es un partido miliquero. ¿Esa es la imagen que tiene que tener Cabildo?

Que hay una fuerte presencia de la familia militar en Cabildo Abierto es indudable. No creo que sea un partido militar y de hecho ninguno de los once diputados de Cabildo Abierto somos militares retirados. Sí es verdad que hubo muchos candidatos a diputados que sí eran militares retirados. Creo que también es verdad que dentro de los cargos de confianza hay muchos militares retirados, pero se lo atribuyo no a que sea un partido militar sino a que Manini Ríos viene de ese ámbito y sus personas de confianza también. Seguramente de ser yo el líder del partido…

Estaría lleno de torneros.

Estaría lleno de torneros o aviadores. De hecho, en mi agrupación política en Maldonado llegamos a contar que había casi treinta pilotos. Entiendo que muchos de los cargos que hay en Cabildo Abierto sean militares porque son las personas de confianza de Manini. Yo no he puesto ningún cargo. De haber puesto alguno, seguramente sería de mi palo también.

¿Eso no perjudica al proyecto Cabildo, no le pone un techo?

Claramente los doscientos setenta mil votos que sacó Cabildo en el 2019 no vienen solamente de los militares. Es indiscutible. Creo que no, que no le da un techo. Creo que la gente, si evalúa la situación, entendería un contexto similar al que yo estoy pensando ahora. Es una opinión mía, no digo que esté acertada ni errada. Creo que a lo que le puedo atribuir los cargos de militares que tiene Cabildo es a eso.

¿Hay mucho lío en la interna de Cabildo, mucha discrepancia?

Líos no. Creo que tenemos los movimientos propios de un partido que está en crecimiento.

Esa es una hipótesis tuya. También puede ser flor de una sola primavera.

También es posible, pero creo que Cabildo Abierto corrió antes de saber caminar. Hoy estamos recién en un proceso de organización, que ha costado muchísimo. Ha costado también mucho la comunicación con los cabildantes. Los cabildantes de todo el país han reclamado mayor comunicación. Muchos de los dirigentes tuvimos que asumir este rol sin tener alguien que nos suplantara en los departamentos. No ha sido fácil. Yo he tratado de mantener una comunicación lo más fluida posible, a través de grupos de WhatsApp y distintos mecanismos. Pero ha faltado una organización en Cabildo, sin duda. Todavía se está organizando. Hay que ver que Cabildo tiene tres años.

¿Se organizan territorialmente, con agrupaciones? ¿Qué hacen, clubes políticos?

Al principio, cuando recién empezaba la formación del partido, les llamábamos círculos artiguistas. Después se fueron formando agrupaciones. Hoy con un grupo de cabildantes, muchos que estaban desde el principio y otros que ya no están, estamos con dos agrupaciones en Maldonado. Además de mi función como legislador cumplo una función en la orgánica de mi partido en Maldonado, alternando un año sí y otro no en la presidencia y la vicepresidencia del partido en Maldonado. Hace poco tuvimos el segundo congreso nacional de Cabildo Abierto, en el que se reformaron algunas cosas del estatuto. A partir de ese cabildo nacional fue que se abrió la puerta a que se crearan nuevas agrupaciones nacionales. Todavía no se sabe muy bien cómo se va a implementar. Hasta ahora lo único que se sabe es que aparentemente la ministra de Vivienda va a tener la suya, pero sabemos que Lust también, y el Movimiento Social Artiguista se mantiene. Supongo que podrá llegar a surgir alguna más. Voy a estar donde Manini Ríos me pida que esté y entienda que tenga que seguir al lado de él.

Decís que están creciendo. ¿Lo sienten a nivel territorial?

Una vez pasada la instancia nacional, las agrupaciones se disuelven, y ha habido un cambio importante. De esas agrupaciones había tres que hoy son una. Las bases de Cabildo todavía están en movimiento.

¿Cabildo le robó votos al MPP?

Creo que picoteó un poquito en cada lado. Les robó votos a todos. Al menos en Maldonado, he sentido que muchos votos vinieron del Partido Colorado. Se sintió eso. De hecho, en Maldonado votamos más que el Partido Colorado.

Del discurso de Cabildo Abierto se desprende cierta sensibilidad social. ¿No están lejísimos del herrerismo en eso? ¿No deberían estar más cerca de la izquierda?

No creo que la bandera social sea solo de la izquierda. Creo que la bandera de lo social es una bandera muy manoseada. Todos queremos ser artiguistas y preocuparnos por los más pobres. El tema es quiénes realmente lo hacen. Si me preguntás, el Frente Amplio ninguneó mucho la bandera de los más pobres. Y el herrerismo tendrá sus prioridades y Cabildo tendrá las suyas.

¿Entendés que este gobierno tiene más sensibilidad social que los anteriores?

No hay gobierno perfecto y no hay partido perfecto.Creo que está demostrando una mayor sensibilidad por lo social. Es mi percepción.

Gente del Frente dice que tienen varias banderas que comparten con Cabildo. Hoy dijiste que lo primero que querés es que no vuelva el Frente Amplio.

Somos todos orientales, ¿quién no puede compartir alguna bandera? ¿Quién no puede compartir la bandera de querer que a todos nos vaya mejor? ¿Hay alguien en el Uruguay que no quiera que nos vaya bien?

Lo que no se comparte es en qué traducís la bandera. Los malla oro o…

Sabés que detesto ese término. No existe eso. Te puedo decir que el Frente Amplio trabajó para los malla oro más que ninguno.

El término es de la presidencia.

Pero me parece un término muy feo, y que no aplica para el Uruguay.

¿No aplica cuando crecen nueve mil millones de dólares los depósitos de esos que él definió como malla oro?

Me alegro que les vaya bien. No creo que el proyecto de gobierno sea que les vaya bien solamente a algunos. No lo creo realmente. Estos días estuve reunido con varios sindicatos y les hacía ver a todos lo mismo. Me reuní con los sindicatos de la policía y varios otros. Les decía que hay que cambiar la cabeza del redondear para abajo. Creo que a todos nos tiene que ir mejor. Sin duda que si al empresario no le va a bien, no vamos a poderle exigir un aumento salarial.

Pero si al empresario le va muy bien, ¿por qué le va mal al trabajador?

¿Decís que el salario real se redujo? Yo quiero que nos vaya bien a todos, y sin duda que tenemos que trabajar para redondear para arriba y no para abajo. Tenemos que igualar para arriba.

¿Este es el rumbo?

Creo que sí. Espero no equivocarme, y si me equivoco lo reconoceré.