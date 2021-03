Será otro 8 de marzo… pero será por Cristina Morán

Nunca se debe gatear, cuando se tiene

El impulso de volar. (Hellen Keller)

El lunes 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la mujer. Como expresamos en el título de esta columna será “otro” 8M, dado que, la marcha tradicional que convoca a miles de mujeres de todas las edades y extractos sociales, a la cual año a año se suman más varones que comparten con ellas la vida, los hijos, la responsabilidad de educarlos, de formarlos como personas, transfiriéndoles los valores que deberán ser guía de cada uno en el camino por el que transitarán a lo largo de sus vidas, no se hará. Y será “otro” porque una pandemia azota a la humanidad desde hace un año y porque a pedido del ministro del interior hubo prórroga (30 días) para prohibir aglomeraciones y todo lo que ustedes y yo sabemos, la marcha, sin duda, sería muchísimo más que una “aglomeración”: serían cuatro mil mujeres diciendo “presente” en el larguísimo camino recorrido y por recorrer en el justo reclamo de igualdad de derechos y oportunidades, y contra la violencia de género, y contra los femicidios, y más. La lucha de las mujeres por las razones expuestas y muchas otras es vieja como el mundo. No sabemos quien fue la que dijo “ahora, este es el momento” pero sí sabemos o conocemos la historia o algo de la misma de mujeres como Mary Wollstonecraff (1759-1797) “la primera mujer en defender abiertamente que hombres y mujeres debían ser tratados como iguales, estableciendo un único órden social, basado en la razón”. Y en sus apenas 38 años de vida escribió y publicó: “La reivindicación de los derechos de la mujer”. Seguramente, o no, Mary se inspiró en Olimpia de Gouges escritora, dramaturga feminista y revolucionaria francesa nacida en 1748. Como precursora de los derechos de la mujer, en 1791, con 43 años de edad escribió su Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana”. Retrocediendo aún más en el tiempo vamos a encontrarnos con una santa, alemana ella, nacida en 1098: fue abadesa, profetisa, compositora, médica y teóloga: Hildegarde de Bingen. Fue la mística más importante de la edad media y la suya, considerada una “vida de acción, contemplación y amor”. Murió con 81 años ,(una edad sorprendente en ese tiempo) y lo que hoy también puede causarnos sorpresa es el hecho de que la diseñadora uruguaya Patricia Hearst (recientemente nombrada directora creativa de la casa francesa “Chloé”) , para la colección de su marca, ya impuesta en los Estados Unidos y que está basada en elementos naturales contribuyendo de esa manera a la gran lucha en defensa del ambiente, se haya inspirado precisamente en Hildegarde de Bingen (y en su época) declarada santa en mayo del año 2012 y el 7 de octubre del mismo año proclamada oficialmente “Doctor de la Iglesia” que solo se ha aplicado a 35 cristianos. Gracias a la creatividad de Patricia Hearst una santa, cobra forma y vida reviviendo el protagonismo que tuvo hace algo más de 900 años y nosotros en este complicado 2021 y gracias a la tecnología podemos disfrutar del talento de dos mujeres tan separadas y tan unidas en el tiempo. Mujeres, a todas, en cualquier rincón del país, en el lugar del mundo donde se encuentren, esta mujer, desde este espacio les desea un día de reflexión, de felicidad, de alegría por lo conquistado y de renovadas fuerzas para continuar el camino iniciado por tantas otras como nosotras. Hasta la próxima. Que seas feliz. Ahora y siempre.