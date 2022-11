Sin titulo por Cristina Morán

La libertad supone responsabilidad.

Por eso la mayoría de los hombres

le temen tanto.

George Bernard Shaw

La noticia apareció en La Diaria digital. Y una, siempre con deseos de información, leyó y “se dio de cara” con una noticia que, ni siquiera imaginó, podía convertirse en una durísima realidad. Nunca, como en estos últimos tiempos se ha hablado tanto de libertad, democracia plena y transparencia una transparencia que no siempre es tal porque aparecen los hechos oscuros que no se tuvieron en cuenta o se olvidaron o se pensó que no saldrían a luz. Y así aparecieron, uno detrás de otro, el pasaporte a un narco uruguayo preso en Dubai por haber entrado, precisamente con pasaporte falso y el caso del jefe de custodias del presidente de la República, Alejandro Astesiano, detenido, una vez más en su carrera delictiva, cuando regresaba del viaje de vacaciones de su jefe con los hijos, a los que había acompañado en su calidad de custodia (no de amigo, claro). Dejando correr un poco las cosas aparece la filtración de un documento secreto pero que salió a la luz y las dudas están planteadas: ¿quién fue? ¿quién es el traidor? ¿Un parlamentario integrante de la comisión que trata el tema de seguridad nacional o pertenece al entorno de los dominios de Álvaro Garcé que se encuentran, precisamente, en la Torre Ejecutiva, donde también estaba instalado el “despacho” de Astesiano? Son estos tres casos que están en manos de la justicia que opacan, y mucho, la transparencia. Pero es momento de ir al tema de hoy y que leí el fin de semana. Tiene que ver con la educación y nos dice que allí, en la educación, en la formación de escolares y liceales se “sustituyó la referencia a los “Derechos Humanos”, se “eliminó la mención al “Terrorismo de Estado” porque el CODICEN prefiere hablar de “Garantías individuales” o “Derechos civiles y políticos”. Pero esto no termina acá, sigue con la “eliminación” de la referencia al “Triunfo electoral de la izquierda”. Fue en este momento en que, recordando otros tiempos, en que una tenía menos años entre pecho y espalda, me brotó aquello de ¡paren las rotativas! Sí, háganlo, esto “no se puede imprimir” simplemente porque no puede ser cierto que en un país de democracia plena, (reconquistada luego de 13 años de dictadura), luego de comprobar que la Justicia sigue actuando y condena a cuatro ex militares y un ex policía por haber violentado esos derechos humanos que pretenden borrarse y trocarlos por otras expresiones inventadas, alejadas de la realidad, en un país de libertad en el cual las mujeres seguimos en la lucha por la equidad, donde los jubilados y pensionistas toman las calles para manifestarse, para pedir sueldos que les permitan acceder a una canasta familiar digna, donde no falten las tan promocionadas proteínas diarias para ellos, los viejos, para sus nietos, para alimentar a la hija en seguro de paro. En definitiva, que no pretendan borrar de un plumazo lo que llevó años conquistar porque, además, corremos el riesgo de “repetir nuestro pasado reciente”. Y eso sería muy triste y doloroso. Que las nuevas generaciones y las que seguirán sepan la verdad, la misma que muchos, aún, desgraciadamente, continúan buscando. Los dejo. Me voy cargando esta mezcla de bronca, tristeza, dolor. Hasta la próxima. Que seas feliz. A pesar de todo.