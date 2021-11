Sujeto con palillos por Alejandra Waltes

Con el decreto de la cuarentena en marzo del año 2020, Ernesto Vila, sin posibilidades de concurrir a su taller, se vio sometido una vez más al confinamiento. Habiendo aprendido a ser resiliente desde muy pequeño, a los 85 años su espíritu curioso y su creatividad encontraron la manera de expresarse. Las limitaciones de conocimientos técnicos no fueron impedimento para que descubriera en la cámara de su celular una nueva herramienta expresiva. Su ojo entrenado, su manera de mirar, son el hilo que da continuidad a su obra plástica, lo que une lo hecho antes con lo contemporáneo. Vila hace del encierro una experiencia enriquecedora.

Vecino y amigo de Ernesto Vila, Eduardo (Pincho) Casanova (director, productor, fotógrafo y realizador audiovisual, creador del programa televisivo “El Monitor Plástico”), fue invitado a ver las mil imágenes capturadas. Según el propio Casanova, al verlas tomó conciencia de lo liberadora que es la actividad creativa y que, cómo dice Vila, “también se piensa con los ojos”. El Maestro experimentó con el celular eligiendo los palillos y la pileta, las cuerdas, los baldes y baldosas, los cielos recortados por las rejas como personajes. Selfies, reflejos, sombras reflejan su paleta, tonos y luz. Vila descubre su imagen y su mirada de una manera que no había experimentado aún, valiéndose de una herramienta nueva para él, pero que ha sabido explotar con eficacia y sensibilidad. Eso es, precisamente, lo que esta exposición intenta mostrar: lo cotidiano convirtiéndose en arte a través de la particular mirada y el espíritu sensible del artista. Estos registros minuciosos dejan en evidencia que la actividad artística o el trabajo en arte está más allá de la situación y de las herramientas: lo que hace la obra es el ojo del artista, la obra nace a través de su mirada. Convencido del valor de estas imágenes, Casanova presentó el proyecto a los Fondos Concursables, ganándolo. La muestra esa estructurada en tres partes: llevadas del taller al museo, en el piso quinto podemos apreciar algunas de las obras más significativas de la trayectoria artística de Vila incluidas tres instalaciones (“Espejos críticos”, “La mesa está servida” y “Zapato de Blanes”). En el piso cuarto se expone el trabajo visual realizado por Casanova, tomando cómo materia prima los casi mil registros fotográficos realizados por Vila en su patio trasero. Para la muestra se extrajeron los datos del celular y se transformaron en fotos sobre papel del tamaño en que se vieron en la pantalla del celular en el momento de ser tomadas, y fueron expuestas formando un enorme mosaico que cubre una de las paredes. Algunas imágenes con un hilo conductor temático, fueron ampliadas y copiadas en un tamaño de 30x40cms. en forma de series. Ubicada en la pared de enfrente al mosaico de imágenes, podemos disfrutar de la serie “Oda a los palillos”, en la cual quiero detenerme especialmente. La serie se compone de unas 25 hermosas fotos de palillos, en diferentes escenarios de ese mundo que es el patio, solos u ordenados, mudos testigos del espíritu lúdico del creador. Cabe recordar, que no es la primera vez que Vila utiliza estos objetos en sus obras. En la bienal de Venecia muchas de las piezas de la instalación estaban sujetas con palillos, como así también los usó en la obra el “Zapato de Blanes”. Observando las imágenes, recordé un dicho familiar “está sujetado (o lo sujetaron) con pinzas (palillos)” cómo uso alternativo a la expresión sujetar con alfileres. Quizá absolutamente todo lo que conocemos esté sujeto con palillos, todo pasa, todo es efímero y si hay alguien que es testigo de eso es el propio Vila. En este piso también se expone la pieza “El centro forward”, que entre otros elementos también está conformada por algunos palillos. En el primer piso, en una sala acondicionada cómo un micro cine se proyecta un video sobre distintas instancias de las charlas que Casanova mantuvo con el inquieto artista en los últimos años. A pesar de que Ernesto Vila se había negado a exponer después de una muestra retrospectiva que hubo sobre su obra, una tarde de junio de 2020 aceptó mostrarnos sus registros del comienzo de esta nueva aventura artística y vital.