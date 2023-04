SUZUME, una conmovedora cinta de anime Por Martín Imer

Suzume (Suzume no tojimari, Japón, 2022) Guion, montaje y dirección: Makoto Shinkai. Música: Kazuma Jinnouchi, Radwimps. Con las voces de Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu y Shota Sometani. CALIFICACIÓN: Excelente.

A día de hoy, hablar de Makoto Shinkai es hablar de la realeza del mundo del anime, un mercado que en los últimos años ha ganado muchísima presencia internacional y hoy pasó de ser un género de nicho a un creador de éxitos. En esa vorágine de suceso, Shinkai se posicionó como una de las figuras central, en gran parte debido a Your name, un auténtico tanque de batalla en lo referido a recaudación, la cual se convirtió en la tercera película de animación japonesa más taquillera de la historia, solo detrás de la mítica El viaje de Chihiro y la primera aventura cinematográfica de la saga Demon Slayer. Suzume, su más reciente film, no tiene nada que envidiar: solamente con su estreno en Asia se convirtió en la cuarta película de animación japonesa más taquillera de la historia, y el recorrido no parece tener pronta fecha de caducidad ya que recién se está estrenando en América y Europa.

La película sigue a Suzume, una adolescente normal que un día tiene un extraño encuentro con un chico que le pregunta si ha visto una puerta muy particular. La protagonista se siente fascinada por este misterioso personaje y lo sigue, encontrándose con una situación insólita: una puerta mágica por la que un monstruo quiere meterse en la Tierra. Suzume ayuda al chico, Sota, a cerrar la puerta, quien le explica que ese monstruo vive en un universo paralelo, y él es el encargado de cerrar diversas puertas en Tokio por donde la criatura puede escapar. Por si fuera poco, el tótem de esa puerta es accidentalmente liberado por Suzume, y, tomando la forma de un gato, maldice a Sota convirtiéndolo en una silla de tres patas. Los chicos deberán emprender un viaje por Tokio para salvar a la ciudad, mientras intentan hallar la solución a la maldición y comienzan a conocerse más.

Proviniendo de Shinkai, autor especializado en obras de gran escala como la mencionada Your name y la reciente El tiempo contigo, el espectador está listo para lo que se ofrece: una aventura juvenil y de vigoroso ritmo, repleta de escenas de acción muy bien ejecutadas y distribuidas a lo largo de la cinta. A lo largo de su carrera el realizador ha perfeccionado el oído para entender lo que los espectadores buscan en su cine, y Suzume termina resultando la combinación ideal entre los elementos que ha explorado anteriormente, combinando con maestría las secuencias más ampulosas junto a un sensible drama adolescente que nunca se siente forzado o abandonado por la narración.

Y es que hay que remontarse a las obras más emblemáticas e intimistas de Shinkai, como Cinco centímetros por segundo o El jardín de las palabras, para entender las raíces de una propuesta que, en medio de una aventura digna del mejor Spielberg, se detiene para explorar la importancia de los vínculos familiares, el dolor ante las pérdidas, los cambios de perspectiva generados por el paso del tiempo sobre la vida y el sufrimiento y los sentimientos reprimidos. El drama no corta en ningún momento el ritmo o el disfrute ante la obra, sino que la enaltece, resaltando la humanidad de los personajes y de un libreto que en la riqueza emocional para involucrar más a los espectadores.

Muchos han reparado también en la importancia que tiene en la obra del realizador la presencia de los desastres naturales, algo que puede verse en pleno funcionamiento en sus últimas tres cintas. Debido al contexto de los múltiples desastres sísmicos que han ocurrido en Japón, el viaje en el que se embarca la protagonista adquiere un significado mucho más poderoso, tanto en sentido narrativo como metafórico: cada puerta se ubica en un lugar en donde la destrucción no dejó nada, pero cada vez que una de ellas se cierra, se hace a través del recuerdo de quienes vivieron y amaron allí, resaltando que más allá de la tragedia siempre prevalece la vida. Una vez más, la ficción se encarga de abordar los traumas colectivos de dicho país, como pasó (de otra manera, mucho más chocante) en la primera Godzilla.

Hay que resaltar también que, a pesar del componente emocional, la película nunca cae en excesos melodramáticos, e incluso su conclusión es más optimista e inocente que lo que se advertía en, por ejemplo, El tiempo contigo. Y en lo que refiere a los aspectos técnicos, Suzume es una demostración de calidad de todo el poderío estético y profesional del que es capaz la animación japonesa, con un trabajo de animación cuidado hasta el detalle. Todo se redondea con un giro final que, a fuerza de emoción, toca la genialidad, y convierte este nuevo trabajo en una obra sin fisuras, apasionante y profundamente conmovedora.

