También en mi país por Cristina Morán

Esta costumbre de leer y escuchar noticias, esta permanente necesidad de estar “al día” con lo que sucede en mi amado país y también con lo que ocurre fuera de fronteras, en cercanos o lejanos países, con sus gentes y sus costumbres tratando de ver siempre el lado positivo nuestro y de los otros. Claro que no siempre el resultado es agradable, pero sucede que lo desagradable o negativo- como quieran llamarlo- forman parte de la realidad, esa realidad que nos agrede, que nos hace ver el lado oscuro de nosotros, los racionales, los inteligentes, los creativos, los inventores, los artistas, los poderosos y los humildes, todos, absolutamente todos, con nuestros pros y nuestros contras. Entonces vamos encontrando esa información que buscamos y lo primero que nos pega es el abuelo de más de 70 años que abusó de su pequeña nieta, o el padre que hizo lo mismo con su hija de cinco años o la pre adolescente que espera un hijo producto de una violación, al parecer, intrafamiliar. Duele, pero es verdad. Y ahí me encuentro con algo nuevo, al menos para mí.

La “Suárezmanía” entró en un período de calma, el Pistolero felicitó al golero de Rentistas que atajó su penal y el joven pasa a la historia futbolera por esa atajada, que, de fácil, no tiene nada y es todo un logro máxime si el tiro penal lo hace realidad el ex 9 del Ajax, Barcelona, Liverpool ahora con la camiseta de Nacional. Esta noticia deportiva es agradable y es bueno incorporarla a esta columna aún cuando no logra tapar el hecho de que una mujer haya muerto en la cárcel de mujeres y haber sido descubierto su fallecimiento después de muchas horas de no despertar. Hasta Hoy, (para mi lunes) no hubo noticias sobre el motivo de su muerte. Sus compañeras hicieron saber sus reclamos, su deseo de saber el cómo y el por qué. Son distintos los escenarios donde se producen ataques a balazos y apuñalamientos también. Parecería que son cada día más los que se consideran o se sienten con “licencia para matar”. El departamento de Rivera es sacudido día a día por hechos de sangre: de un lado o de otro de esa frontera que es apenas cruzar una calle y que tantas veces visitamos: Uruguay-Brasil viviendo la pesadilla de los “ajustes de cuentas”, del enfrentamiento de bandas formadas por individuos con rostros cubiertos, con palabras amenazantes y cada uno con su arma y la otra tan moderna de “apariencia, no delictiva” sino de aparente inocencia: el celular. Ayer domingo (para mí, claro, que estoy escribiendo el lunes) leí un titular que me recordó algún otro también de estos días: 5 (cinco) asesinatos en 16 horas y hoy en La Diaria pude leer: “séptimo homicidio en 30 horas. Un adolescente de 15 años mató a otro de 17 en la madrugada del domingo”. El crimen fue en Toledo pero en Cerro Norte un joven de 20 años fue acribillado a balazos. Cierran una boca de pasta base y abren dos; cierran dos y abren cuatro y así sucesivamente y en el día a día descubrimos que son muy jóvenes algunos de los que son arrestados y marchan al INISA o al INAU o directamente a una cárcel de adultos si tienen 18 años. Oscuro presente e incierto futuro para una juventud que toma el camino equivocado. Cuando el hoy fallecido ex ministro del interior, Eduardo Bonomi, comenzó a hablarnos del narcotráfico, del ajuste de cuentas, de las bocas de pasta base y más, fue duramente criticado y casi a diario se pedía su renuncia. Nosotros, los ciudadanos de a pie, nos sorprendíamos y nos costaba aceptar que eso estuviera sucediendo, pero poco a poco fuimos cobrando conciencia y hoy, aunque nos duela el alma, comprobamos que también en mi país (nuestro) está instalada la violencia, esa violencia tan difícil de definir en plenitud y más difícil aún, de erradicar. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz.