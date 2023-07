“Todo me despierta interés, soy un tipo curioso”

El 8 de julio a las 20:30 hs el músico brasileño Edu Aguiar presenta “Trío entre dos ríos”. Estará junto a Gabriela Morgare y Eduardo Mauris y varios invitados. Será en la Sala Camacuá.

Con una estética musical, que conjuga ritmos del Brasil con los del río de la Plata, el compositor brasileño Edu Aguiar propone junto a los arreglos de Eduardo Mauris y la voz de Gabriela Morgare, una sonoridad urbana propia, de la que se nutre para evocar a artistas como Eduardo Mateo, e inspirarse en El Príncipe o Alfredo Zitarrosa, con reminiscencias murgueras, folklore, rock, milonga, zamba, con cierto aire pop, entregando canciones insertas en la subjetividad contemporánea.

¿Cómo fueron los primeros tiempos en la música?

Aunque desde muy niño me quedaba junto a mi padre, escuchando discos con él, cosas de big band, o jazz, o música clásica, fue a mis 13 años que empecé a hacer melodías con mi flauta. Desde ese tiempo y durante muchos años entendí que la música tenía una relación muy estrecha conmigo, y durante décadas he preservado en cintas de cassettes muchas melodías que hice desde aquellas épocas, de las cuales conservo muchas hasta hoy. Por distintos factores de orden familiar no pude seguir dedicándome a la música de forma profesional en aquella época, como me hubiera gustado hacerlo. Algunas responsabilidades familiares, así como la falta de apoyo de mis padres (en realidad no propiamente falta de apoyo, ellos simplemente estaban más preocupados con otras cosas pertinentes a ellos mismos) y no colaboraron con mantenerme firme en esa idea de profundizar en la música como deseaba hacerlo. Es interesante entender que hoy, todos mis discos tienen por lo menos un tema que fue hecho en esa época desde mi adolescencia.

A propósito de eso, ¿qué dirías de cada uno de tus discos, concebidos en diferentes momentos?

Cada cual tuvo sus particularidades en cada momento en que fueron idealizados y producidos. El primer trabajo (“El otro lado de la noche”) fue mi mayor laboratorio en general. Fue cuando entendí algunas cosas de la producción que son demasiado importantes y también fue donde pude desarrollar más autocrítica con mi trabajo. Aprendí cómo hacer y cómo no hacer muchas cosas. Hoy es un trabajo en el que muchas cosas las haría igual y otras les cambiaría algunos detalles. Pero le tengo una estima y una importancia brutal, pues fue cuando vi que todo era posible. En el segundo disco me enfoqué en un objetivo doble. Hice un homenaje a Baque Solto, el primer disco de Lenine, y también un homenaje a mi compañera, que ha convivido mucho con todos esos músicos en aquella época, en que ellos salieron del nordeste en dirección a Río de Janeiro. Por eso mismo mi disco (“Días de Blumer”) tiene como resultado una reunión de varios nombres de aquella época del disco Baque Solto, 30 años antes, y que después serían muy importantes para la música brasileña, como el propio Lenine, Ivan Santos (Grammy Latino junto a Lenine en 2005 por el tema “Ninguém faz ideia”), Ruy Faria Del MPB4 y muchos otros nombres más. “Entropia” fue mi disco más “autónomo”. Aunque yo tuve siempre la compañía de Mingo Araujo, un gran percusionista brasilero que ya ha tocado con medio mundo de la música brasilera, y también con Paul Simon y Willie Nelson en USA, y que ya estuvo dos veces en Montevideo – una con Paul, creo que en 1992 y la otra con Caetano Veloso en la gira de Fina Estampa. Como también mi gran termómetro de críticas, en decirme cosas buenas y malas cuando no le gusta algo. Fue ahí, con “Entropia”, que conseguí desarrollar casi todo lo que había imaginado de arreglos para aquellos temas del disco, y logré hacer cosas que el propio Mingo no imaginaba, cómo juntar chello con cuíca en un mismo tema, y cosas así. Creo que fue el disco más placentero, por ser el más autónomo e independiente y el resultado en un todo, fue super elogiado en todas partes del Mundo, incluso en Europa y USA.

¿Qué temas te interesan abordar a la hora de la composición?

No hay restricción de intereses. De todo un poco, y siempre depende mucho del momento y de la inspiración. Tener una connotación política o social o poética. Todo me despierta interés … soy un tipo curioso, aunque muy tímido y discreto. Pero todo de verdad me despierta la sensación y el deseo de conocer las cosas, de ir “más profundo” en el sentido de informarme más y ver lo que me inspira, al punto de poder tenerlo como una fuente de inspiración para algún tema.

¿Cómo se dio la composición con Marcella Ceraolo?

Estaba en la pandemia con una creatividad efervescente y brutal, creando temas, melodías o escribiendo algo de letras, casi todos los días y sin poder mostrarlos. Pero, por peor que pudiera ser el aislamiento, tenía que sacar algo de positivo en todo eso, en medio del caos que estábamos viviendo. Con Mauris ya habíamos compuesto tres temas instrumentales juntos en ese período. Y ahí entonces, cambiando mensajes con Marce, le dije que quería hacer algo con ella y que le enviaría una melodía que me sonara muy parecida a su estética musical. Y la receptividad de ella con esa música fue tanta que después que la letra quedó escrita, le dije que la producción del tema, creado todo virtualmente lo grabaríamos como un single, y así sucedió.

¿Cómo se dio el trabajo con Mauris y Morgare?

El contacto con Gabriela fue desde “Entropia”, cuando la invité, a través del querido amigo en común, el guitarrista Carlos Goméz, a grabar el único tema en español del disco. Después cuando empecé a imaginar “Río adentro” y luego maduré las ideas sobre el disco, obvio que Gabi era una de las principales opciones que yo tenía para integrarse a nosotros, porque ya teníamos esa experiencia anterior y entonces todo fue una consecuencia natural de ese proceso. Con Mauris nos conocimos entre 2017 o 2018, cuando cambiamos nuestros discos de regalo uno con el otro. En aquel momento al escuchar su disco, yo tuve una identificación muy grande con su estética musical e influencias musicales (Milton Nascimento, Pat Metheny y otros). Fuimos entonces intercambiando ideas y componiendo temas juntos, hasta que lo invité a trabajar conmigo en la producción de Río Adentro y junto a Gabi formamos el Trío Entre Dos Ríos.