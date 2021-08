Todo pasa y nada queda por Cristina Morán

El título de esta columna es el opuesto al que conocemos cantado por Joan Manuel Serrat y escrito por el poeta Antonio Machado. Otro ministro fue alejado de su cartera, luego de una reunión entre el presidente de la República, Lacalle Pou y el secretario general del partido colorado, Julio María Sanguunetti. Digamos que el alejamiento del hoy ex ministro de Turismo, Germán Cardoso fue el cierre (¿temporario, quizá?) de unos días agitados en el marañoso entretejido político partidario/político parlamentario. Aún teniendo en cuenta los conceptos elogiosos de Álvaro Delgado. (“Lo que hace Germán Cardoso lo hace para fortalecer al gobierno. No cualquiera lo hace”) un ciudadano de a pie, como esta columnista, se queda pensando y no logra incorporar ese “fortalecer” del que habla el secretario de presidencia si tiene en cuenta, eso sí, lo previo a esta desvinculación, es decir las causas que la motivaron. Cardoso, en conferencia de prensa declaró que desde su banca de diputado por Maldonado, propondrá una “comisión investigadora” para que no solo investigue su breve gestión, sino también la que tuvo de titular a la hoy senadora Lilián Kechichián. Esperaremos el momento en que lo haga con la esperanza firme de que se concrete y no resulte como el anuncio del senador que renunciaría a sus fueros parlamentarios para presentarse ante la justicia como un ciudadano, digamos, “de a pie”, y quedó en eso: anuncio y punto. La interpelación al hoy ministro del interior, Luis Alberto Heber, pero motivada por su actuación como ministro de Transporte en la firma del cuestionado contrato con la empresa belga por el históricamente codiciado puerto de Montevideo. En un momento se alborotó el avispero y fue cuando el senador interpelante habló de “dolo o total negligencia.” Ardió Troya: Heber se enojó muchísimo y todo lo que ustedes saben. Troya siguió ardiendo cuando el senador Andrade, se fue de boca, (perdón, ¿pero él es acaso el “Boca” Andrade?) sí, claro es, entonces hizo honor a su mote y fue entonces que la presidenta el senado montó en cólera y le pegó cuatro gritos como si fuera un niñito de segundo año de escuela, y el “Boca”, quedó en silencio (¡felizmente!) a pesar que Argimón lo invitó a continuar hablando, pero “con respeto”. Intervinieron civilizadamente Rubio y Kechichián y a otra cosa mariposa. Por su parte la Cámara de diputados no podía ser menos y en otro contexto (rendición de cuentas) estuvieron muy cerca de irse a las manos (agarrase a trompadas, vulgar y popularmente dicho) pero por “h” o por “b” las cosas no pasaron a mayores. ¿Saben una cosa parlamentarios, ministros y todos los que tengan una función pública de responsabilidad como estas y senadores y diputados que están ocupando esas bancas porque tuvieron apoyo de una parte del electorado, ustedes, sépanlo, (aunque no les importe) provocan vergüenza? Y a esta altura de la vida, eso no es bueno, aunque nunca lo es. Por distintos motivos, incluyendo la muerte repentina del Dr. Larrañaga, se han sucedido uno tras otros, seis movimientos de ministros. Es algo así como una partida de ajedrez. Y es de desear que de ahora en más solo sea “un gambito de dama”, o sea “una apertura de juego”, que les permita llamarse a la a la sensatez, practiquen la tolerancia y bajen “la pelota al piso” pues, de lo contrario corremos el riesgo de devorarnos unos a otros. Algo bueno desde el exterior: Clint Eastwood, actor y director celebra sus 91 años trabajando y estrenando su nueva película. Es un ejemplo de lo que decimos y demostramos: hay que seguir, deteniéndose solo para un descanso usado para pensar y seguir, siempre seguir: rendirse, jamás. El, Eastwood, es el que cada mañana, “no deja entrar al viejo”. Hasta la próxima. Que seas feliz. ¡Y no dejes entrar al viejo!

