Transbatllismo por Hoenir Sarthou

¿El partido colorado travestido como abanderado de las minorías sexuales, de la eutanasia y de las políticas más autoritarias y menos republicanas de la reciente etapa pandémica?

¿Quién lo hubiese dicho?

Esta noche, jueves 8, en la Casa del Partido Colorado, tendrá lugar una actividad denominada “Infancias trans”, en la que intervendrán niños que se perciben como transexuales, una entidad que se presenta como “Trans Boys Uruguay” y un psicólogo que se dedica a cubrir casos de cambio de sexo. Pero dejemos que hable el Partido Colorado: “Les invitamos a todxs, este 8 de setiembre, a las 19:30, en la Casa del Partido Colorado, a conocer distintas historias de mamás y sus hijxs trans.

Participarán por TBU, Fio Cabalero con Lucas de 8 años, @Catherine Acosta con Adele de 11 años y Magela Dewailly con Elias de 10 años. ¡Todas estas infancias tuvieron el amor de sus familias para poder transicionar desde que pudieron expresar su sentir!

También nos acompañará un gran aliado del Colectivo el Sicólogo Pablo Giménez, especializado en el acompañamiento a las infancias y adolescencias trans y sus familias.

Les esperamos!!!”.

Esta sorprendente convocatoria se suma a la activa militancia del sector en que revistan los diputados Ope Pasquet y Felipe Schipani en la promoción del proyecto de ley de eutanasia, y –haciendo un poco de memoria- a la propuesta del diputado Schipani, hecha el año pasado, de exigir la vacunación anti covid como requisito para trabajar, y al apoyo del diputado Pasquet a la reforma del Código Penal, promovida por el diputado blanco Mario Colman, que convertía en delito a cualquier transgresión de las normas sanitarias, aunque no causara daño.

¿Qué está pasando en el Partido Colorado?

Si nos referimos al sector “Ciudadanos”, que hasta su renuncia lideraba el economista Ernesto Talvi, parece obvio que el sector padece un descabezamiento que, visto desde adentro, debe de ser desesperante.

Pero, sin duda, tiene que ocurrir algo más, para que políticos experientes, de un partido con larga trayectoria liberal y republicana, se lancen a promover medidas represivas, eutanasia sin garantías y tratamientos transgénero en niños.

Por si alguien lo desconoce, el “cambio de sexo”, operación que se presenta como la gran solución para las personas con “disforia sexual” y que hoy es médica y jurídicamente posible en el Uruguay, implica tratamientos hormonales aplicados en la infancia para inhibir el desarrollo natural que corresponde al sexo biológico del niño, posibilitando luego la operación quirúrgica que pretende ser “reasignación” del sexo.

¿Se entendió? Los tratamientos médicos para impedir el desarrollo natural del organismo comienzan en la niñez, apenas el niño, que no tiene aun capacidad jurídica para decidir por sí, por la razón que sea, dice tener o querer una identidad sexual distinta a la de nacimiento.

Por otro lado, esos tratamientos no cambian realmente el sexo de la persona, que, cromosómicamente continúa teniendo el sexo con el que nació. Y, para colmo, tampoco evitan la alarmantísima tasa de suicidos que se registra entre las personas “trans”.

Vuelvo a la pregunta de inicio: ¿qué está pasando en el Partido Colorado para que se embandere con causas tan escasamente garantistas?

Para quien no vea la relación que hay entre las políticas de género (incluidas las de transexualidad), la eutanasia, el aborto y las medidas pandémicas, la situación puede parecer inexplicable.

Pero todas esas políticas tienen un rasgo en común: integran la agenda que el Foro Económico Mundial, con el apoyo de la ONU, la OMS, el BID y el Banco Mundial, más una miríada de ONGs generosamente financiadas, promueven para reducir y enfrentar a la población del mundo, disminuyendo el consumo de energía y de recursos naturales, al parecer escasos para tanta población, al tiempo que se organizan guerras, nuevas pandemias, crisis monetarias y energéticas y hambrunas.

En síntesis: todo indica que un sector del coloradismo ha resuelto salir a competir por un “sponsoreo” transnacional que hasta el momento captaban mayormente el Frente Amplio y la red de ONGs. “Sponsoreo” que trae réditos temporales, publicitarios, financieros y políticos. No puede ignorarse que la difusión mediática y la financiación de las empresas transnacionales, ligadas accionariamente a los “fondos de Inversión”, va dirigida hacia figuras políticamente aceptables para quienes tienen el mango de la sartén económica mundial.

¿Es un camino acertado para el Partido Colorado?

En el corto plazo, quizá le dé una sobrevida que hasta el momento se presentaba como dudosa. De hecho, los votos colorados, si se suman a los del Frente Amplio, pueden alterar las mayorías parlamentarias en temas que integran la “agenda” del Foro Económico, como acaba de ocurrir en comisión con el proyecto de ley de eutanasia, poniendo a los votos colorados en una posición estratégica de poder.

A mediano y largo plazo, las cosas pueden ser distintas.

El Frente Amplio apostó notoriamente a la agenda de los intereses transnacionales, no sólo firmando contratos, cediendo recursos naturales y votando leyes que les venían ya redactadas, sino convirtiendo al MIDES en una especie de ministerio de las minorías sexuales y raciales. El Frente Amplio perdió las elecciones. Y el sector que más apostó a esa agenda, Casa Grande, prácticamente desapareció de la escena política. No diré que el FA perdió las elecciones por esa causa, pero sí que no sirvió para salvarlo.

No ocurre sólo en el Uruguay. En Chile, una reforma constitucional que era prácticamente copia de la agenda del Foro Económico Mundial, con sus cuotas de género y de raza, eutanasia, políticas LGTB, crisis climática, aborto y renta básica, aunque contaba con el pleno apoyo del gobierno chileno, fue arrasada plebiscitariamente en una relación de 68% a 32%.

El poder económico transnacional es muy fuerte en aquello que se puede lograr con dinero: publicidad, manejo de discursos académicos y manipulación de dirigencias políticas. Pero, por alguna razón, no logra convencer a la opinión popular.

Quizá ese rechazo responda a que, instintivamente, mucha gente percibe que esa agenda no es creíble ni está concebida para su beneficio. Pero ayuda que la ronde el absurdo, como lo es pretender que un hombre puede convertirse en mujer, y viceversa, por obra de jeringas, bisturíes y leyes obedientemente dictadas.

Es difícil decirlo aun, pero es posible que, a mediano plazo, el Partido Colorado, como el Frente Amplio, esté haciendo una apuesta políticamente suicida.

