Transformadoras visibilizadas por Alejandra Waltes

Menos del 3% de los artistas en las secciones de arte moderno a nivel mundial son mujeres, pero el 83% de los desnudos son femeninos. En el Museo Juan Manuel Blanes sólo el 7,5 por ciento de las obras son de mujeres. Basándose en dicho acervo, se expone en el Blanes una muestra de creadoras nacionales y de diversas nacionalidades

La presente exposición surge de una línea de investigación institucional que se viene realizando desde hace algunos años, y que ayuda a repensar el lugar de las artistas en el arte nacional. La visibilización de las mujeres que crean arte, es claramente, una carencia de nuestra sociedad. Si bien se viene trabajando hace mucho en dicho sentido, no es algo que surja naturalmente en los distintos espacios culturales. Los salones municipales han sido históricamente el principal medio sistemático a través del cual las artistas tienen representación en la colección de los museos. Sin embargo, desde 1940 hasta el año 2019, sólo un 25% de las obras adquiridas por este mecanismo fueron obras creadas por mujeres. Uruguay es un país destacado por la presencia de muchas artistas, identificadas desde el siglo XIX. A partir de mediados del siglo XX el número de mujeres en el arte se multiplica a un ritmo relevante, y en las últimas décadas obtienen un mayor reconocimiento público, expresado en los diversos premios que han conquistado. Las artistas uruguayas han incursionado en diferentes técnicas o áreas de las artes visuales. Si bien en un comienzo se interesaron por las técnicas clásicas y una estética naturalista, pasando luego por los diferentes períodos de las artes uruguayas, pertenecieron y fueron formadoras de los grupos de vanguardia. Esta presencia activa en las artes uruguayas es desconocida por el gran público. No existe un solo museo que lleve el nombre de una artista uruguaya. La actual directora del museo Juan Manuel Blanes, la Arquitecta Cristina Bausero y su equipo, a modo de homenaje, nombraron a la sala de exposiciones itinerantes con el nombre de la artista María Freire. Cómo se expresa en el catálogo, la exposición sobre mujeres artistas en la colección del Museo Blanes busca propiciar una investigación y una nueva mirada sobre su acervo artístico, a partir de un recorte curatorial que ponga de manifiesto perspectivas feministas. A partir de la selección de obras desde los diferentes equipos del museo se proponen hacer visibles obras relevantes, previamente desestimadas en proyectos expositivos y guiones museales, repensando el lugar de las artistas, nacionales e internacionales, en la historia de las exposiciones. La actual propuesta integra en una misma exposición a mujeres de diferente procedencia y tiempo, buscando poner de manifiesto especificidades, diferencias, pero también coincidencias respecto de los lenguajes, los formatos y los modos de producción artística. Esta muestra, curada por Elisa Pérez Buchelli, está articulada en tres ejes o categorías que trazan posibles recorridos de la exposición. Las categorías propuestas se plantean como agrupaciones no excluyentes: Modernidades plurales; Estrategias, gestos, disrupciones; Cuerpos y representaciones. Las obras consideradas para la selección fueron aquellas físicamente presentes en el acervo, que estuvieran en condiciones de conservación adecuadas para ser exhibidas y que hubieran ingresado hasta el año 2019. Para la selección se tuvo en cuenta la potencia visual y conceptual de las obras. Se buscó integrar obras de artistas uruguayas, latinoamericanas, europeas y de Oriente (determinado por la procedencia de las artistas de la colección), en distintos formatos (pintura, grabado, dibujo, fotografía, instalación, video performance, escultura).

Las artistas seleccionadas son: Gladys Afamado, Claudia Anselmi, Alicia Arló, Raquel Bessio, Hermine David, Lacy Duarte, Noemí Escandell, Florencia Flanagan, Raquel Forner, María Freire, Leonilda González, Pilar González, Dalla Husband, Marie Laurencin, Hilda López, Ana María Moncalvo, Margarita Mortarotti, Adela Neffa, Amalia Nieto, Ofelia Oneto y Viana, Fayga Ostrower, Virginia Patrone, Amalia Polleri, Analía Pollio, María Carmen Portela, Liliana Porter, Suzanne Roger, Elena Sánchez Castellanos, Anaclara Talento, Petrona Viera, Teresa Vila, Bibí Zogbe.

Agradezco la colaboración de Natalia Boero Peralta del Departamento de Conservación y Restauración.