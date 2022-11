Tres viscerales creadores de impronta singular Por Carlos Acevedo

La cartelera uruguaya de noviembre es particularmente variada en materia de propuestas. Además de filmes de superhéroes, de terror, animé, thrillers, dramas y películas infantiles, también hay espacio para propuestas menos masivas. Cine Universitario pondrá en pantalla durante todo el mes un ciclo dedicado a Leonardo Favio a diez años de su muerte y otro enfocado en la obra de Martin Scorsese, que acaba de cumplir ocho décadas de vida. Por otra parte, Cinemateca Uruguaya homenajea a Jean- Luc Godard, quien falleciera en el mes de setiembre.

Tres cineastas de culto, tres nacionalidades, tres personalísimos estilos narrativos. El argentino Leonardo Favio, director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista y actor, fue, sin dudas, uno de los máximos exponentes no sólo de la cinematografía argentina en particular sino también de la latinoamericana.

De infancia dura, abandonado por su padre y pasando sus primeros años en internados o centros de reclusión juvenil, fue su madre, actriz de telenovelas, quien lo acercara al que sería su padrino cinematográfico y una suerte de padre sustituto: el gran cineasta Leopoldo Torres Nillson.

El ciclo dedicado a su obra que exhibirá Cine Universitario es un repaso por algunas de sus películas más representativas: “Crónica de un niño solo”, “Nazareno Cruz y el lobo”, “Juan Moreira” y “Gatica, el mono”. El primero es un filme de claro corte autobiográfico, un crudo retrato de la vida de un niño pobre que termina viviendo en un reformatorio. “Nazareno Cruz y el lobo” y “Juan Moreira”, se basan, la primera, en la clásica leyenda rural del lobizón y la segunda en una novela que cuenta la dramática historia de un arriero, al cual el destino convierte injustamente en un prófugo de la justicia. “Gatica, el mono”, en cambio, es una película de corte biográfico, que relata la vida del destacado boxeador argentino José María Gatica, su auge y caída.

Cineasta de gran raigambre popular, Favio solía contar historias sencillas, que navegaban entre lo fantástico y lo cotidiano, pero siempre dotadas de una mirada reflexiva y compasiva.

Por momentos también autobiográfico, pero abordando otras temáticas, tenemos al director, productor y guionista italoamericano Martin Scorsese, criado en el barrio Little Italy de la ciudad de Nueva York, lo cual marcaría profundamente su filmografía.

El ciclo que le dedica Cine Universitario durante este mes incluye algunos de sus filmes más clásicos, como “Taxi driver”, “Toro salvaje”, “Buenos muchachos”, “Cabo de miedo”, “Casino” y “La isla siniestra”.

El primero es un drama psicológico protagonizado magistralmente por Robert de Niro y Jodie Foster, quien, con apenas 13 años, brindó una impactante actuación.

El segundo, también protagonizada por el siempre versátil de Niro que debió entrenar duramente y engordar muchos kilos para interpretar a un decadente boxeador, es un drama inspirado en la historia real del púgil Jake La Motta.

“Buenos muchachos” y “Casino”, dos de sus más celebres relatos de mafiosos, muestran al Scorsese más reconocible. Si bien incursionó en géneros como el musical, el drama histórico, la comedia o el thriller, es en el cine policial, con esos personajes humanos, queribles y detestables al mismo tiempo, donde el cineasta se mueve más a sus anchas. “La isla siniestra”, es un filme de suspenso que no destaca especialmente en su filmografía.

Alejándose de los dos directores antes mencionados, tenemos al franco-suizo Jean –Luc Godard, uno de los exponentes más emblemáticos de la “Nouvelle vague”. Muy prolífico, su producción sobrepasa ampliamente el centenar de obras, incluyendo documentales, videoclips, series de televisión, cortos y largometrajes, Cinemateca Uruguaya lo homenajea, a dos meses de su deceso, con un ciclo que incluye, entre otros, “Asalto frustrado”, “ El desprecio”,” Sin aliento”, “ Una mujer casada” y “ Una mujer es una mujer”.

La primera es una película de difícil calificación. Sin mucho análisis podría parecer un mero policial, pero su estilo narrativo navega permanentemente entre el thriller, el drama y la comedia. “El desprecio”, en cambio, es un drama cargado de erotismo, en el cual el director experimenta nuevas formas narrativas, que resultarían particularmente influyentes en el cine francés posterior.

“Sin aliento”, protagonizada por un gran Jean Paul Belmondo, es uno de los más clásicos exponentes de la “ Nouvelle vague”. Partiendo de una idea del también cineasta François Truffaut, que Godard toma al principio como base para luego confiar el filme a su capacidad de improvisación, el realizador innova e impone al mismo tiempo una nueva forma de concebir el cine, explorando otros estilos y formas narrativas.

“Una mujer casada” es una obra osada, reflexiva pero a la vez provocativa como todo el cine del vanguardista director. “Una mujer es una mujer” es una comedia, un drama y un romance, todo al mismo tiempo, lo cual corrobora la versatilidad y el espíritu explorador del inquieto creador galo.