Un gobierno al servicio del gran capital por Gustavo González

A casi dos años y medio la actual adminsitraciòn, sin lugar a dudas han cumplido con los objetivos trazados por el gobierno, que no es otro que facilitar al capital todo lo que este solicite para su beneficio. Como pocas veces se observa con tanta claridad la injerencia de las Cámaras empresariales al igual que la Asociación y la Federación rural en todas y cada una de las grandes definiciones políticas del gobierno.

Aun así, la voracidad del capital se manifiesta exigiendo cada vez más beneficios y llamando la atención cuando se intenta de cualquier lado retacear sus beneficios, como fue el caso reciente con una medida tomada por la Cámara de diputados referido al Instituto nacional de carnes ( INAC).

Es decir ya no hay ningún tipo de escrúpulos que pueda ocultar esta realidad, como pocas veces en la historia del país se demuestra el PODER de la clase capitalista que mandata a sus representantes políticos en el gobierno para que cumplan en hacer los deberes solicitados por el capital. ¡Y vaya si los están cumpliendo en forma ejemplar!

En nuestro caso la vivienda es un ejemplo claro para demostrar dos cuestiones de la realidad. Por un lado el impresionante crecimiento y ganancia de la gran industria de la construcción y los recortes presupuestales al Ministerio de Vivienda.

¡Solamente en el 2021 según cifras oficiales las exoneraciones bajo la ley de vivienda promovida fueron de 74 millones de dólares solamente en el último año! Y por su parte el recorte a la partida presupuestal del MVOTMA fue de 40 millones de dólares. Como si esto fuera poco, en la Rendición de Cuentas no hay un solo peso ni de recuperación del brutal recorte. A dos años y medio del actual gobierno que al asumir como tal se caracterizó el mismo como el gobierno de “los malla oro” no hay duda que lo está cumpliendo.

En el análisis no se puede dejar pasar un elemento como lo es la gran capacidad que tuvo y tiene el gobierno en el aspecto comunicacional y propagandístico. Este tema ayuda en gran forma a sucesivas distorsiones como lo fue claramente el tema de la seguridad, donde en forma permanente durante la pandemia hicieron creer que ya había prácticamente abolido la inseguridad ciudadana.

Rebaja salarial, permanente estigmatización a los movimientos sociales, 150.000 jubilados que ganan 15.000 pesos, vergonzantes empleos llamados solidarios pagando migajas, que los cuentan como abatiendo el desempleo. Por lo antes planteado, no se puede tener ningún tipo de expectativas en el gobierno del capital. Las y los trabajadores, el conjunto del movimiento popular y sus organizaciones, deben de hacer todos los esfuerzos para generar un gran frente social como lo es la reconstrucción reciente de la Intersocial, para frenar la gran ofensiva de los capitalistas y su gobierno.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.