Un sabalero en la manzana de dios por Pablo Galante

Ser parte del Catálogo de Internacionalización de la Música Uruguaya del programa del Instituto Nacional de la Música Expande Músicas del Uruguay al Mundo, hace unos pocos días en este casi recién estrenado 2022 sin emergencia pandémica, no es poca cosa. Eso es lo que ha logrado el compositor Fernando Cortizo nacido el 3 de agosto de 1979 en el departamento de Colonia, en la ciudad de Juan Lacaze dentro del extenso barrio de Villa Pancha el que describe y canta en su primer disco solista * “Enorme es el cielo de mi Villa Pancha/que te ensancha el alma/…” . Antes había creado su primera canción, el candombe Canción Hermana que formaba parte de su primer trabajo a dúo con el también compositor Ismael Berois, titulado ALGO (Perro Andaluz 2008) dúo que existío entre 2006-2009 y que ha retornado a los boliches por estas fechas. Su primer disco fue FLUYE (Ayuí 2014) y su segundo RESPIRA (Ayuí 2018). En sus composiciones, de letras simples y a la vez profundas, surge generalmente la música antes que la letra, aunque ha musicalizado excelentemente los poemas Melancolía del poeta nicaraguense Ruben Darío, que abre el disco FLUYE y El acorde y El Lazo, de su amigo el gran compositor Jorge Alastra. Es en este primer trabajo que canta: Te mira tu mano y la miras/ como viaja libre en el brazo/por el diapasón de la vida /buscando el acorde y el lazo”. Así, sencillo y sonriente, con aire bonachón, Cortizo levanta la guitarra del suelo y su voz se proyecta lírica, aguda y de inconfundible registro, desplazando el aire, moviéndolo hacia adelante.

¿Cuál fue tu formación musical?

Estudié con los profesores Martha Blanco, Aurelio Quintana, Eduardo Larbanois y Esteban Klísich. Concurrí al taller de canciones de Ruben Olivera.

Sé que sos un gran lector, que has aprovechado “la nueva normalidad” leyendo a Huxley, García Márquez. Y hace poco leíste Pedro Páramo y El llano en Llamas de Juan Rulfo.

Después de leer a Rulfo, la novela y el libro de cuentos escribí mi último tema Ni Macondo ni Comala.

¿Lo vas a integar a un próximo disco? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos y recitales?

Actualmente me encuentro con una lista de más de una decena de canciones de las que pienso seleccionar unas diez para un próximo disco solista. Me vengo presentando en ese formato (solista). El sábado 16 de abril me presenté en El Callejón (Soriano 1203 esquina Zelmar Michelini) compartiendo escenario con el músico Damián Gularte.El 20 de mayo con Juan Manuel Barrios en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia. Desde 2019 integro también el grupo MAS QUERERES junto a siete músicos más: Alessandro Podestá, Ernesto Díaz, Guzmán Rivero,Leo Méndez, Johannes Stenger, Miguel “Choclo” García Da Rosa y Germán Carseles. Tenemos previsto dos recitales con MAS QUERERES: el 6 de mayo en Guayabos Bar y el sábado 21 de mayo en la sala Hugo Balzo del Sodre a las 21 horas, formando parte del Festival de Otoño en el que fuimos seleccionados.

¿Cómo ves el panorama actual de la música popular uruguaya?

Hay muchas cosas interesantes a la vuelta de la manzana. Todos los días se forman y aparecen bandas, cantautores o cancionistas, discos nuevos.Es como una mina de oro este país en materia de música. No estoy de acuerdo con aquellos que opinan que en Uruguay hoy en día no se está haciendo nada interesante: me llama mucho la atención este tipo de opiniones. Sería un trabajo de Hércules poder estar al día con todo lo que aparece nuevo (además del tiempo que conlleva asimilar algo que no se conoce, porque se requiere de muchas escuchas). Es avasallante toda la producción de trabajos que a cada rato aparecen, pero decir que no hay nada interesante…

Por supuesto que la cantidad no asegura que todo sea genial, pero sí que si uno escarba siempre aparecen perlas que andaban escondidas.Soy fan de la música uruguaya y por eso siempre estaré agradecido que la gente de Ayui /Tacuabé haya editado mis discos a sabiendas de que no soy nada conocido y eso no va a vender.Formar parte de su catálogo para mí ha sido muy importante.Mi oído y si se quiere mi música se ha nutrido de mucha de la música que Ayuí /Tacuabé han editado. También estaré siempre agradecido a Angel Atienza del sello Perro Andaluz, que tiene también un gran catálogo de música nacional y que editó nuestro primer disco del Dúo Agosto.