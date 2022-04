Un saludo color del cielo por Cristina Moran

Si bien el tema de los colores y los votos correspondientes ya pasó, una ha decidido, por un tiempo, no referirse a ninguno de los dos por su forma natural, su forma normal porque ellos, los dos colores, trajeron discusiones fuertes, opiniones más allá de lo que una opinión puede y debe ser; trajeron agravios, ofensas, acusaciones y entonces, los ponemos en penitencia por un rato. Hoy, de acuerdo al calendario es jueves, pero como estoy escribiendo un lunes y mirando a la selección partir hacia Chile debo abstenerme de referirme a ella por su color tan único y distintivo. Por todo esto que parece fuera de lugar, pero no lo es, sino todo lo contrario, lo considero el prólogo al “saludo color del cielo”. Desde que fue desvinculado como director técnico de la selección uruguaya quería referirme a él de la única manera que entendía debía hacerlo: con respeto y agradecimiento. Al Maestro (así, con mayúscula) lo conocí cuando coincidimos en calidad de invitados, en uno de los almuerzos que Cacho de la Cruz, trasformado en su personaje llamado “Chichita” hacía desde los estudios de Canal 12. El programa era un divertido remedo de los almuerzos que conducía (o conduce) Mirtha Legrand en la televisión argentina. La actriz lleva 50 años al frente de sus almuerzos. Los que protagonizaba Cacho de la Cruz como “Chichita” hace ya tiempo que son un recuerdo. Para poder escribir sobre el Maestro Tabárez debí recurrir a la búsqueda de información que me permitiera saber algo más del camino recorrido a partir de su condición de futbolista en los equipos de Sud América y Bella Vista, su regreso a la selección luego de haberla dirigido en 1989 y 1990, regreso que se produjo en 2006 para iniciar un “Proyecto de institucionalización de los procesos de selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas” y que llevó adelante durante los 15 años que permaneció como Director Técnico con los resultados por todos conocidos. De la mano del Maestro, Uruguay clasificó a las Copas del Mundo de 2010, 2914 y 2018 y ganó la Copa América de 2011. Todos recordamos cuando en el mundial disputado en Brasil hubo un incidente entre Luis Suárez y Giorgio Chiellini por el cual Tabárez renunció a su cargo en la FIFA como muestra de protesta y desaprobación ante el severo castigo que recibió Suárez quien, hay que reconocerlo, entendió que todo en la vida tiene límites: las acciones violentas en el fútbol, también. El Maestro en las escuelas del Cerro, Paso de la Arena y La Teja aplicó su condición de tal con los jóvenes jugadores que encaró en 2006 en el Complejo Celeste que se formaron y fueron madurando con el Director Técnico que devolvió a Uruguay estar en el plano internacional, devolvió el orgullo que se había perdido de representar a Uruguay; inculcó la educación, el respeto, el orden todo dentro de una estructura sólida del reconocido proceso Tabárez, el que logró que las familias volvieran al fútbol, que su selección fuera recibida con un increíble agasajo multitudinario a pesar de estar en el cuarto puesto en el mundial de Sud África. Queda tanto por decir de este hombre consecuente, tozudo, que se impuso sobre todo aquello que le impidiera estar junto a “sus muchachos” en el Centenario, en los distintos campos donde los orientales se presentaron, en el Complejo Celeste. “Sus muchachos “en la noche del triunfo frente a Perú lo recordaron y le agradecieron Maestro. Usted se lo ganó. En el acierto, en el error, en los partidos ganados, perdidos o empatados, usted se lo ganó. Los que somos de “a pie”, los que no vamos a los mundiales, los que no vamos al Centenario, los que reímos, sufrimos, festejamos frente a la pantalla del televisor también le damos las gracias Maestro, con este “saludo color del cielo”. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz.

