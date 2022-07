Una bala en el corazón por Cristina Morán

Todos los días nos enteramos de crímenes, asesinatos a sangre fría, restos humanos en un contenedor o desmembrados dentro de bolsas en el Río de la Plata, mujeres desaparecidas que algunas veces aparecen vivas, violaciones de mujeres, de niños, abuso a menores, por parte de jóvenes o viejos , secuestro de pornografía infantil a hombres que en lugar de ser respetables abuelos eligieron ser viejos degenerados y merecen el máximo y justo castigo por parte de la justicia y de la sociedad, hackeo a ochenta y cuatro mil pasaportes (según el ministro del Interior, debido a máquinas obsoletas que heredaron dicho esto, junto a la firme promesa de que eso, no volverá a repetirse) y es de esperar que así sea aunque los hackers parecen ser, muchas veces, más inteligentes y capaces que las máquinas nuevecitas. Que nos estamos convirtiendo a pasos rapidísimos en una sociedad muy violenta, no cabe ninguna duda si es que ya, para los entendidos y estudiosos, no lo somos. Y así como nos sorprendieron la violencia y la criminalidad desatada en otros países de América, hoy, nos llama la atención lo ocurrido en Japón con el asesinato de quien fuera primer ministro durante nueve años y que al asumir como tal se convirtiera en el primer ministro más longevo de Japón, pues cuando llegó al poder en el año 2006, tenía 52 años. Shinzo Abe nació en Tokio y descendía de una familia netamente política, estudió Ciencias Políticas, se graduó en 1977 pero continuó sus estudios en la Universidad de Carolina del Sur, (Estados Unidos de Norteamérica). En 1993 ganó las elecciones como diputado de la Cámara Baja con el mayor número de votos a su favor en la historia de la Prefectura de Yamaguchi. Shinzo Abe fue primer ministro durante nueve años y en su condición de tal visitó nuestro país en 2018 y, según lo recordó la Cancillería, “reunido con Vázquez (Tabaré Vázquez en su segundo mandato) trabajaron para lograr que la carne de nuestro país ingresara al mercado nipón, hecho que fue alcanzado.” “Es una excelente noticia para todos” exclamó y enfatizó que “quiere y puede profundizar aún más” el intercambio comercial entre ambos países”. Dos meses después, el 13 de febrero de 2018 Uruguay, por primera vez en 19 años, “envió cuatro contenedores con casi cuatro toneladas de carne vacuna al país asiático”. “Se alcanzó luego de nueve años de negociaciones diplomáticas.” Y este es el hombre que dando un discurso político referido a las elecciones parlamentarias que tendrían lugar el domingo 10 de julio fue asesinado por la espalda con un rifle de fabricación casera hecho por el mismo asesino de 41 años (detenido cuando huía) y que dijo que “estaba insatisfecho con Abe y que por eso quería matarlo”. Japón tiene un bajo nivel de violencia criminal y duras leyes contra la tenencia de armas. Para que un ciudadano japonés compre un arma, debe asistir antes a una clase que dura todo el día, aprobar un examen escrito y completar una prueba de campo de tiro con una precisión mínima de 95% También deben pasar por una evaluación mental en un hospital y el gobierno hace una evaluación exhaustiva de antecedentes. Solo se pueden comprar escopetas y rifles y las evaluaciones deben repetirse cada tres años, siempre, digo yo, que al posible comprador le queden ganas de pasar por todo eso tres años más tarde. Dos días después de su muerte en elecciones parlamentarias a la Cámara Alta el, partido de Abe (el PLD) obtuvo 63 escaños, más de la mitad de los 125 que estaban en juego. Descanso eterno a Shinzo Abe “un amigo de Uruguay” al que, una bala en el corazón, terminó con su vida. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz. Fuentes: Infobae y Cancillería uruguaya que al no haber omisiones que lamentar pudimos acceder a la información y trasladarla a ustedes.

