Una década de un universo fantástico en plena expansión Por Carlos Acevedo

El inminente estreno del filme “The Flash”, protagonizado por el longevo personaje de historieta de la editorial DC Comics, el próximo 16 de junio, supone un paso más en el crecimiento del Universo Cinematográfico DC, y pretexta el regreso de emblemáticos actores como Michael Keaton, quien, a sus setenta años, vuelve a enfundarse el traje de Batman para representar nuevamente el papel que lo llevó al cenit de su carrera hace más de tres décadas.

Con casi noventa años de existencia, fundada mucho antes de ostentar su actual nombre, la compañía DC Comics, originalmente llamada National Allied Publications, pasó de ser una simple editorial de historietas a convertirse en una de las empresas más influyentes de la cultura popular mundial, multiplicándose y expandiéndose en formatos tan variados como la literatura, la animación, el cine y los videojuegos, entre otras expresiones artísticas.

En ese contexto, generó personajes señeros que irían moldeando el concepto del superhéroe tal como lo conocemos, como el mítico Superman, imitado hasta el hartazgo, que estableció algunas de las pautas fundamentales del noveno arte.

Precisamente, la primera película protagonizada por un ícono de la empresa fue dedicada al hombre de acero en 1950, luego de su debut en la pantalla grande en un modesto serial cinematográfico dos años antes. Esta cinta ofició además como episodio piloto de la clásica serie, en la cual el malogrado George Reeves interpretó al héroe durante siete años.

Casi una década después, vendría la reinterpretación en clave paródica de Batman, otro de los personajes de culto de la empresa, que ya había tenido su obligatorio, y olvidable, serial cinematográfico en 1949. La serie de 1966, irremediablemente inmersa en la estética pop y kitch de la época, le confirió al personaje una fama nunca antes alcanzada, aunque lo debilitó conceptualmente, banalizándolo.

A mediados de los años setenta, le correspondió el turno de tener su propia serie al personaje femenino más icónico de DC Comics, Wonder Woman, protagonizada por la inolvidable Linda Carter. Más o menos por la misma época Shazam, héroe que había sido adquirido a la editorial Fawcett Comics, tuvo su propia y poco recordada serie.

Empero, en 1978 llegó una de las piezas fundamentales del género de superhéroes, auténtico modelo de película de aventuras, que aún hoy resulta influyente para el género: “Superman, la película”, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve, que supo encarnar la versión más apegada, hasta aquel momento, del héroe de las historietas.

Pero a pesar de las cinco películas de Superman, y su regreso en el año 2006, de los seriales cinematográficos, de las series de televisión, del filme dedicado a Supergirl en 1984, de fallidos experimentos con personajes menores e, incluso, de exitosas animaciones como “Superfriends” de 1980, que marcó a toda una generación, aun se estaba lejos de construir un paradigma audiovisual consistente e interconectado.

Cuando Tim Burton reinventó cinematográficamente a Batman en 1989, abrevando directamente de la desencantada visión que instauró Frank Miller en la novela gráfica “El regreso del caballero oscuro”, nació la idea de reunir a los personajes de la compañía en un universo cinematográfico cohesionado.

Empero, la idea no cuajó en aquel entonces, ni siquiera cuando Christopher Nolan concibió su propia versión de Batman en el año 2005, luego de los dos grandes filmes de Burton y las dos lamentables películas de Schumacher. Fue recién, en el año 2013, con “Man of steel”, película que supuso una revisión del hombre de acero alejada de la larga sombra de la interpretación de Reeve, cuando se inició el Universo Cinematográfico DC, que seguió creciendo con “Batman/Superman: dawn of justice” (2016) “Justice league” (2017) y la versión de Zack Snyder de 2021.

Todos estos últimos filmes, al margen de “Joker” (2019) y “The Batman” (2022), gestaron este mundo interconectado de superhéroes que toma definitiva forma con “ The Flash”, película que reúne a actores de distintas épocas como Ben Aflleck y Michael Keaton, ambos interpretando al paladín de Ciudad Gótica, en un retorno largamente esperado por los fanáticos más consecuentes.

La trama de este largometraje se inspira en el comic “Flashpoint” protagonizado por el velocista escarlata, en el cual el héroe provoca por error una distorsión temporal y la mezcla de realidades alternativas, retomando el concepto de los mundos paralelos instaurado en el comic “El Flash de dos mundos”, de 1961.

Esta nueva película, que reúne a varios de los más exitosos personajes de la empresa, promete satisfacer a un público amplio en materia de edad, y se espera que sea la oportunidad de DC Comics de ponerse al nivel de Marvel, que ostenta un universo cinematográfico mucho más desarrollado y longevo.