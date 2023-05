Una fresca mirada sobre Montevideo. por Alejandra Waltes

Hasta el 14 de junio puede visitarse, en el 4to. piso del Museo Torres García en el horario de lunes a sábado de 10 a 18 h., la muestra “Montevideo” del Taller de Pintura al Fresco dirigido por Federico Méndez. Exponen: Albertina Piana, Cecilia Pollio, Eduardo Suárez, Esteban Arboleda, Eugenia Méndez, Federico Méndez, Marcelo Teixeira, María Casaravilla, Pablo Andregnette y Paula Godoy.

La pintura al fresco era conocida en la antigüedad por egipcios, cretenses y griegos. El fresco fue practicado ya en el año 2000 a. C. por los minoicos durante la civilización de Creta en la edad de bronce. También se realizaron frescos en Marruecos y Egipto. Las pinturas al fresco también eran comunes en el arte griego, así como cultura etrusca. Más tarde los romanos dejaron extraordinarios ejemplos encontrados en Herculano y Pompeya. También en la India se practicaba la técnica del fresco. En China se conocía también el arte antiguo de pintar sobre paredes de yeso. Entre las culturas prehispánicas los mayas y los teotihuacanos, por ejemplo, también usaron la técnica del fresco. Algunos ejemplos son los murales de Tetitla, Tepantitla y Atetelco, en México. Al principio de la era cristiana (siglo II) se decoraban con pinturas al fresco los muros de las catacumbas o de las cámaras mortuorias subterráneas. El arte del fresco resurgió con fuerza en Italia durante el siglo XIII y el siglo XIV de la mano de los pintores florentinos Cimabue y Giotto, quienes han dejado bellos ejemplos en las iglesias de Asís, Florencia y Pisa. En el siglo XV, el resurgimiento de esta técnica se produjo en Florencia, especialmente con las obras de Masaccio, Benozzo Gozzoli y Domenico Ghirlandaio. La pintura al fresco alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVI con trabajo de Rafael en el Vaticano y con el Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid, obra del pintor Francisco de Goya, constituyeron la obra cumbre de la pintura española en este género. En el siglo XIX, se produjo un resurgimiento de este arte, destinado sobre todo al embellecimiento de edificios públicos. El núcleo más importante de pintura al fresco en el siglo XX, ha sido México, donde Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros muralistas, han creado notables frescos monumentales en edificios gubernamentales y privados. El difícil arte del fresco consiste en fijar la pintura en la masa del muro para garantizar su duración durante siglos. Cuando se usa esta técnica no hay lugar para la duda ni para el arrepentimiento, ya que el pigmento penetra inmediatamente en el revoque fresco y la corrección es posible pero laboriosa. El gran desafío de Federico Méndez cuándo volvió de su viaje a Europa, era poder trabajar esta técnica que siempre se realizó en muros, en un formato portable. Es así que después de asesorarse la ha adaptado preparando pequeñas y medianas superficies en placas cementicias, al igual que los pigmentos que también se preparan en el taller. La investigación ha continuado y en esta muestra podemos ver cómo docente y alumnos presentan piezas planas y volumétricas de diferentes materiales que han exigido investigación y experimentación en su preparación para recibir los pigmentos. En la presentación del catálogo Méndez escribe: «Montevideo como un signo, un número, una idea que se construye, un símbolo que habita la memoria. El cielo, la luz, el mar, el cerro, la obra humana irguiéndose como una vertical en el horizonte, son excusas amables, que nos identifican. Vemos la ciudad, la sentimos, la medimos, la estudiamos, nos impregnamos, nos emocionamos, siempre al compás de dos líneas cruzándose perpendicularmente. Ya en nuestro interior el arquetipo, lo olvidamos todo, nuestro pensamiento abstracto gobernado por la intuición manipula la materia, pesa y contrapone, sintetiza y relaciona, y lo que antes era sólo un pálpito del espíritu, un presentimiento, se fija, y las cosas se llenan de vida: Plano de ritmos y líneas, de color y armonía, un conjunto vibrante y vital, como una orquesta sonando siempre fresca y joven. Allí en el tema, un rojo puede ser un cielo o un árbol o el Palacio Salvo, pero eso no importa, primero importa lo que vemos, su fisonomía plástica, cómo está hecho, después lo que diga o signifique la representación vendrá por añadidura, se nos hará presente sin haberle buscado. Todo es entonces un grandioso misterio: La estructura, el tono, lo abstracto, algo que no se explica y Montevideo naciendo sin esfuerzo entre las formas.». Es gratificante ver cómo los alumnos van adquiriendo un mayor manejo, dominio técnico y al mismo tiempo van desarrollando sus propias estéticas, únicas y diferentes a las de sus compañeros, se ve el resultado del camino recorrido hasta el momento y se puede vislumbrar el camino que cada uno recorrerá. En sus trabajos se puede ver la manera en que cada uno vive y respira Montevideo.

“Montevideo” (Eugenia Méndez_2023)