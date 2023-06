Una mala idea por Ruben Díaz

Estábamos en la crisis del 2002. El país se unió para superar tamaña situación. La sesión dominical de la Cámara de Diputados en la que se voto la norma que hizo posible vinieran mil quinientos millones de dólares por avión desde Estados Unidos fue paradigmática.

El Embajador de Estados Unidos comunico que ese avión no podía salir si no estaba aprobada la ley. La sesión de la Cámara había empezado y tenia mas de treinta anotados para hacer uso de la palabra. Significaba que la sesión duraría hasta el lunes. El avión no llegaba y no se abrían los bancos. Una catástrofe.

Hubo reunión de coordinadores y se decidió votar la norma y después a través del fundamento del voto se exponían las distintas opiniones. En buen romance, todos apoyamos el viaje de los mil quinientos millones de dólares. Uno porque votaron. Otros porque permitieron. Esas cosas ocurren solo en países en serio. Aunque como en este caso fue un país pequeño en tamaño y demografía. Fuimos nosotros, los uruguayos.

2004 fue un año especial. El Frente se preparaba para gobernar. Los no frentistas para perder. En serio nadie pensó en el 2002 cambiar de Presidente. Nadie pensó en el 2004 que el próximo Presidente no podía ser otro que el candidato del lema triunfador de la elección. Fuimos nosotros, los uruguayos.

Sin embargo, pasaban cosas. Los blancos se reagrupaban bajo la candidatura de Larrañaga. Pero con la actitud responsable del Dr. Lacalle. Que demostró civismo, serenidad y amor al país y su colectividad. El Partido Colorado, monolítico a la hora de defender al Uruguay en crisis, se desmorono ante una implosión de disputas y cobro de cuentas que hasta hoy le impiden reaccionar y resurgir. Dos años después de la crisis, fue un milagro entregar al Frente Amplio un país con un catorce por ciento de crecimiento del producto y un uno por ciento de déficit. Y una tragedia, para los colorados, bajar de un treinta y dos por ciento de apoyo electoral en el 99 al diez de esa instancia.

En esas circunstancias, hubo un sector del Partido Colorado, que hizo una propaganda electoral reproduciendo declaraciones de Lucia Topolanski sobre como seleccionaban entre los Tupamaros a las personas que ejecutaban. Las hizo para una filmación que sobre el tema grabó gente de Suecia. Muy desafortunada la declaración, y mas aun los hechos que se recuerdan. Por no aplicar otros adjetivos mas fuertes que sin duda se merecen señalar. Pero la verdad es que esa acción, reproducir esas declaraciones, no cambiaron las cosas. Ganó el Frente Amplio por los porcentajes que se esperaban. En las dos últimas semanas lo que cambio, y tampoco fue dramático, que aumentó el porcentaje de votantes a las tendencias afines al Cr. Danilo Astori y disminuyo algo el MPP. Pero eso no fue suficiente para que esta ultimo perdiera la mayoría dentro del Frente.

Más desafortunada y lamentable termino siendo que se hiciera propaganda electoral con sucesos de esa naturaleza. Queda claro no se logró variar el resultado de los comicios en lo sustancial, ni fue un episodio relevante. Los hechos demostraron que los; gobiernos del Frente, respetaron las decisiones democráticas que tomo la ciudadanía. Lo que no impide recordar la única mancha del frentismo en el poder desde el punto de vista de la institucionalidad. Desconocer dos pronunciamientos populares en otros tantos referéndums (uno con gobierno colorado y otro del propio Frente) que decidieron no se juzgara a nadie por violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Ni tampoco la actitud de la Suprema Corte de Justicia que no declaro la inconstitucionalidad de la norma que permitió esa situación.

Todo esto viene a cuento porque al parecer, se prepara un proyecto de ley bajando el tiempo de secreto de determinados asuntos vinculados a sucesos ocurrido durante la dictadura. Mucho más grave aparece el asunto, si tenemos en cuenta como se justifica esta actitud. Señalando que de esa forma la ciudadanía puede conocer determinados sucesos. Tomar resoluciones de ese tipo a un año de esa elección, con fines proselitistas, como es evidente, me parece no ajustada a derecho, que no favorece la paz política en el país, y tampoco es positiva para mantener una convivencia política y democrática razonable. Aceptemos todos que el país en estos asuntos esta dividido. Busquemos soluciones de armonía.

Los caminos positivos, cuando estamos considerando sucesos que se produjeron hace más de cincuenta años, no parece que se nos lleven a enjuiciar a unos y perdonar a otros. La mayor amplitud y espíritu abierto es lo recomendable. Eso es sacar a los presos y darle a las víctimas los beneficios que ya han obtenido otros.

Cuando se recurrió a enjuiciar públicamente a los tupamaros en el 2004 a los tupamaros, los resultados están a la vista, los ciudadanos votaron igual al Frente Amplio. Si entonces no se atendieron esos planteamientos, es razonable pensar que ahora, veinte años después tampoco se va a tener éxito. Ha habido en el medio tres gobiernos frenteamplistas que no terminaron con la democracia en el Uruguay, a pesar de la objeción que expreso sobre la detención de militares.

El punto es que no hay razones serias para mantener en prisión a militares ni negarle derechos a las víctimas de los tupamaros y otros grupos que actuaron en la década del sesenta y setenta en el país. Hay que actuar con celeridad y terminar con el asunto.

Presentar un proyecto de ley como se anunció, acortando plazo de discrecionalidad, es aceptar que se usan mecanismos extremos porque se da por descontado un triunfo favorable al Frente Amplio. Y eso no esta bien. Ni es bueno. Ni conveniente. La próxima elección no se perdió. Al contrario, estamos a tiempo de lograr otro triunfo. Se ha hecho un buen gobierno. Con liderazgo y buenos resultados. Demos una buena y limpia batalla. La victoria es posible.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.