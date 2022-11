Una pasión diferente por Onofre Laborde

El ingenio y creatividad del ser humano no tiene límites, generando nuevas alternativas y disciplinas, ciertamente únicas y originales, como también inspiradas en otras actividades. En esta edición, desarrollaremos un deporte en dos ruedas, ciertamente nuevo y atrapaante.

El BMX (abreviación de su nombre en inglés: «Bicycle Motocross») es una disciplina del ciclismo que se practica con bicicletas cross con ruedas de 20 pulgadas de diámetro. Este juego abarca dos modalidades: carrera, cuyo objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible, y estilo libre (freestyle), cuyo objetivo es realizar acrobacias.

Sin dudas, refiere un deporte extremo que debe ser practicado con la debida seguridad que brindan objetos como el casco, las rodilleras, coderas, guantes de tela o plástico y zapatos anchos, ente otros. La bicicleta tiene que estar en buenas condiciones para evitar accidentes.

BMX es una modalidad nacida en California (Estados Unidos) en 1969, cuando un joven de nombre Scott Breithaupt decide utilizar una bicicleta en una pista de motocross, para imitar las habilidades de sus ídolos de este deporte. Un fabricante de bicicletas llamado Martin Lenox, alertado por la fuerte demanda de los jóvenes y observando sus gustos, comenzó a fabricar bicicletas similares a motos.

Más concretamente, en 1977, la American Bicycle Association (ABA) se organizó como una entidad nacional para el crecimiento de esta disciplina que se introdujo en Europa en 1978. En abril de 1981 se fundó la Federación Internacional de BMX, y el primer campeonato del mundo se celebró en 1982. Desde enero de 1993 el BMX ha sido integrado dentro de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

De Estados Unidos el naciente BMX pasó a Europa, siendo Inglaterra, Países Bajos y Francia los primeros en acogerlo e iniciar su desarrollo. En 1974 nace la NBL (Nacional Bicycle League) en los Estados Unidos como la encargada de promover a nivel local, estatal, regional y nacional el BMX en ese país. Algunos escritos remontan los orígenes a «… otro tipo de pruebas que tienen lugar al aire libre… el «ciclocross» (nacido en Francia a finales del siglo XIX y que deriva de los ejercicios militares), en la que los participantes siguen un recorrido a través de pistas embarradas y obstáculos, así como las de mountain-bike o ciclismo de montaña…». Actualmente, se puede definir el BMX como un deporte que se practica en bicicletas pequeñas, que permiten al ciclista ganar mayor aceleración y precisión que con una bicicleta normal, con ruedas que usualmente son de 20 pulgadas.

En el BMX hay dos categorías, Carrera (Cross) y Estilo libre (Freestyle), dentro del estilo libre se diferencian 5 modalidades: Dirt jumping, Flatland, Park Rid- ing, Vertical y Street Riding. Según lo anterior, podemos concluir que el BMX tiene ‘Freestyle’ y ‘Biciross’. Aúnque este último no sea una modalidad donde se deban realizar piruetas y grandes giros, no deja de ser un deporte extremo y de gran riesgo para el ‘Rider’.

En ambas modalidades las bicicletas tienen grandes diferencias, en BMX freestyle suelen ser un poco más pesadas y tienen algunos accesorios para sus acrobacias, mientras que en el bicicross deben ser más ligeras.

Podemos diferenciarlas también en que son dos pruebas totalmente distintas donde el bicicross se enfoca en una sola vuelta en una pista que involucra saltos -no piruetas-, donde el corredor debe usar la técnica más limpia y rápida posible, para determinar cuáles de los ocho corredores llegan primero a la meta, mientras que en el Freestyle es una prueba individual donde el Rider se enfocará en hacer los mejores trucos o acrobacias para ganar.

Sin duda, anteriormente el Freestyle ha sido la modalidad con mayor popularidad en el deporte de BMX, sin embargo, el Bicicross no se ha quedado atrás, poco a poco ha llegado a la cima y actualmente, como en cualquier otro deporte organizado, existen pruebas a distintos niveles que van desde Campeonatos Regionales hasta Campeonatos del Mundo.

El BMX debutó como deporte olímpico en Pekín 2008, en modalidad de contrarreloj y circuito (race). Se realizan dos rondas clasificatorias en modo individual o contrarreloj y en modalidad race se realizan las tres tandas de cuartos de final. Compiten un total de 48 deportistas, 32 en la modalidad masculina y 16 en la femenina.

Para ese año, el oro masculino fue para el letón Māris Štrombergs, la medalla de plata fue para el corredor estadounidense Mike Day y el bronce para el también estadounidense Donny Robinson. El primer lugar del podio femenino en las olimpiadas fue para la corredora francesa Anne-Caroline Chausson, el segundo puesto para la francesa Laëtitia Le Corguillé y el tercer puesto para la norteamericana Jill Kintner.

Países como Estados Unidos, Canadá, Australia y los que conforman la Unión Europea hoy en día tienen las mejores pistas de bicicross, así como algunos de los mejores ciclistas para esta modalidad, pero no podemos dejar a un lado Latinoamérica donde han surgido grandes deportistas y el BMX Bicicross está creciendo cada vez más.

Además, debemos resaltar que en Latinoamérica se encuentra la colombiana Mariana Pajón, quien a sus 31 años ha sido múltiple campeona mundial y bicampeona olímpica; también debemos mencionar a la venezolana Stefany Hernández quien fue medallista olímpica en Brasil en el 2016 y el venezolano Jonathan Suarez, medallista olímpico en Beijin en el año 2007. BMX, arriesgado y emocionante deporte que ampliaremos en otras ediciones.

