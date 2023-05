¿Uruguay baja los impuestos? ¿O saliniza el agua? por Cristina Morán

Vemos en televisión una intensa campaña propagandística con grandes titulares y testimonios de mujeres y hombres que manifiestan con alegría lo importante que es esa baja de impuestos para su presente y su futuro y lo que podrán hacer con esos “pesitos” que horrarán para, por ejemplo, poder “disfrutar de las vacaciones en familia” como le gusta a la señora que da su testimonio. Pero cuando entrás a la página del Ministerio de Economía te sorprende leer que aún no hay fecha para comenzar a aplicar ese descuento. Entonces te queda claro que los testimonios son apenas textos que alguien escribió repetidos por los “felices elegidos” para esta promoción que se puede ver como un adelanto de la próxima campaña electoral. “Éramos pocos” y apareció el aumento de sal en el agua potable para complicarnos un “poquitito” más tratando de escuchar y entender a quienes intentan explicarnos cuanta es la cantidad de sal que nuestro organismo debe recibir por día y cual es el aumento que tiene el agua que consumimos desde siempre en nuestro bendito país. Entonces, por esta tecnología que nos ha llegado, a la que aprovechamos lo más que podemos, recibimos a través de WhatsApp una noticia o información, como prefieras llamarla, referida a la presa de Casupá en Florida que fue descartada (según el comunicado) “para priorizar el proyecto privado, Neptuno”. En fin, todo se complica pero anoche reinó la tranquilidad en el gobierno cuando el líder de Cabildo Abierto anunció que su partido permanecerá en la coalición, a pesar de haber tenido, al parecer, dos votitos en contra de esa permanencia y entonces el senador Manini Rios se encargó de dejar bien claro que no fue una decisión tomada por unanimidad sino por mayoría. Y bueno, la cosa anduvo “entre San Juan y Mendoza” pero la coalición permanece intacta. En su discurso, que comenzó apoyando a su esposa Irene Moreira (ex ministra de vivienda) y pegándole duro, una vez más, al presidente Luis Lacalle Pou, en realidad nos pareció estar escuchando al “general” y no al “senador” que integra una coalición de gobierno democrático. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y escuchá lo que te dice la vice presidenta de OSE y ella sabe de que habla.

