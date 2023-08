Uruguay, los suicidios y la educación por Ignacio Martinez

Nos han conmocionado las cifras que se han hecho públicas. La tasa de suicidios en nuestro país, al 2022, fue de 23 casos cada 100.000 habitantes, siendo que en toda América Latina el promedio es de 9 cada 100.000.

Solo desde octubre del año pasado a junio del 2023, los intentos de autoeliminación registrados fueron 2896. De mujeres se registran 2070, es decir el 71%. De hombres se contabilizan 826, el 29%. Casi la mitad de todos estos casos tenían reportados intentos anteriores e igual porcentaje corresponde a menores de 30 años, siendo el mayor registro de muchachas y muchachos entre 15 y 19 años que ascienden a 539 casos.

En plena pandemia hubo un aumento que se proyectó en ascenso hasta nuestros días, llegando a un total de 823 fallecimientos en el año. Entre las edades más tempranas hubo autoeliminaciones en centros estudiantiles.

Loa adultos muy mayores, de 90 años y más, muestran un porcentaje muy alto que luego va decreciendo a edades medias entre 30 y 60 años, para volver a aumentar en jóvenes entre 25 y 29 años.

Departamentos como Treinta y Tres, Lavalleja y Soriano llevan los porcentajes más altos, 37.6; 36.0 y 33.5 respectivamente, del total de muertes por suicidios.

En el otro extremo, los que muestran menores porcentajes son Florida, Canelones y Rivera con 20.2; 20.7 y 21.0 respectivamente.

Pero estos datos no son solo números; son personas que, supuestamente, viven en un país seguro, estable, con altos índices de felicidad, según algunos medidores internacionales que al menos me reservo el derecho de poner en un manto de duda, porque, en suicidios, como se ve, tenemos el doble de suicidios por habitantes que en toda la región.

Las causas son múltiples pueden ser múltiples. Trastornos y enfermedades mentales son unas de ellas. Depresión y uso problemático de drogas aparecen también como causas comprobadas. El 70.1% de los adolescentes asistió por consultas relacionadas, por lo menos una vez a su centro de salud en el último semestre. Cada familia es un mundo, pero el mundo debe hacer algo por cada familia.

¿Se ha hecho algo? Sí, pero insuficiente y mal dirigido. Un total de 20 millones de dólares invertirá Uruguay en cuestiones como salud mental y adicciones según consta en la Rendición de Cuentas hoy en el Parlamento. Sin embargo, la gran ausente es la inversión en la Educación para atender este flagelo. Ahí se debe contar con personal preparado para trabajar con nuestros jóvenes. Se deben destinar partidas para que Psicólogos, Asistentes Sociales, Educadores sociales, entre otros, se pongan al servicio de políticas educativas, terapéuticas y de contención, que contribuyan al fortalecimiento de la vida, a desestimar cualquier intento de autoeliminación. Pero, no, para los diferentes subsistemas educativos no hay ni un peso para implementar trabajos concretos, sostenidos, grupales e individuales, que aporten sensiblemente a la reducción y a la solución de este contagio silencioso. Los suicidios nos están horadando cada día. Muestra un costado de la sociedad a la que pertenecemos todos, llena de limitaciones, debilidades, incapacidades y ausencias. Los suicidas nos interpelan desde su silencio final.

