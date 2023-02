Viaje al desafiante misterio de la escritura por Pablo Galante

Mercedes Estramil nació en Montevideo en 1965. Trabajó como crítica literaria en el semanario LA SEMANA del diario El DIA y más tarde en el suplemento EL PAIS CULTURAL del diario EL PAIS. En 1996 irrumpió como autora con la novela ROJO, la cual ganó el premio NARRADORES DE LA BANDA ORIENTAL de Ediciones De La Banda Oriental y Fundación Lolita Rubial. Tras una espera de unos trece años, volvió al ruedo literario con HISPANIA HELP (2009) de Editorial HUM de Uruguay. Luego vinieron IRREVERSIBLE (2010), los cuentos de CAJA NEGRA (2014) HUM, la reunión de notas y crónicas y relatos IRIS PLAY (2016). Después volvieron los premios , WASHED TOMBS (2017) HUM fue PREMIO BARTOLOME HIDALGO. Y en 2019 su novela MORDIDA (HUM) fue ganadora de un segundo BARTOLOME HIDALGO y PREMIO NARRATIVA MEC. También estas últimas dos novelas, WASHED TOMBS y MORDIDA, han tenido dos ediciones consecutivas cada una.

Tus primeras páginas autorales aparecen en 1987 en una Antología

literaria de Asceep FEUU. Luego viene la Antología del InJu en 1992 Jóvenes Poetas Uruguayos, coordinada por Victor Cunha, aparecida en 1993, como resultado de un concurso literario de Poesía y Narrativa.

Tu primer libro de Poesía es Ángel Sólido, primer premio de Poesía Inédita

Concurso IMM1994 (hoy denominado Onetti). ¿Hay alguna razón para no

haber publicado ese libro ni ninguno en el género Poesía?

No siempre hay razones específicas, claras, para las decisiones que una toma. Ángel

Sólido fue un texto bastante torrencial que en su momento me gustó escribir, pero luego del premio esa sensación de conformidad pasó, o se volvió más leve, y me fui olvidando, y luego me di cuenta de que no era poeta, de que me gustaba más y me sentía mejor en la narrativa. De todos modos, sí publiqué algo en poesía, solo que fue a cuatro manos, con mi amigo Álvaro Ojeda. Ese libro es Lennon&McCartney (Civiles Iletrados, 2018), y en ese caso, pero por obra de la amistad y porque la compartí con un grande, volví a disfrutar ese tipo de escritura.

Si bien has leído casi toda la literatura que llega al Uruguay ¿cuáles autores uruguayos e internacionales, te impulsaron a elegir la escritura?

Lo que me impulsó a «elegir» la escritura fue una conjunción de cosas: el abandono de la carrera de Economía, la lectura de los semanarios culturales de El Día y El País, los cursos de la Facultad de Humanidades, la entrada a trabajar en prensa cultural, las ganas de contar historias, el atractivo de combinar palabras… y recién después aparecen los nombres de escritores, tanto narradores como poetas. Son muchos, de Cernuda a Quiroga, de Vallejo (tanto César como Fernando) a Houellebecq, de Richard Ford a Alice Munro, etc. Aparte: NO he leído «casi todo». Solo Harold Bloom ha leído «casi todo». Y seguramente es mentira.

¿La posibilidad de escribir en la ya extinta Revista BLÁ, bajo seudónimo, sentís que te liberó de tu propia personalidad literaria o que simplemente continuó tu literatura normalmente?

Escribir con seudónimo es liberador, es un «como si», una actuación en la sombra, incluso si,(como es el caso de Iris Play), se termina develando quién está detrás. Lo otro es el punto de la «personalidad literaria». Si es que la tengo, creo que no la perdí con Iris Play, sino que más bien la afirmé. Supongo que la pregunta viene por el lado de que en esas columnas que luego se convirtieron en libro escribí cosas que en El País Cultural nunca pondría, pero eso tiene que ver con la diferencia entre un formato de crítica/reseña y otro de opinión/ficción. Este último, que fue lo que ensayé en las columnas de Iris Play, es un híbrido y quien las firma no es Mercedes Estramil sino el personaje que elegí para hablar: Iris Play. Por otra parte, aunque las firmara ME, también ahí habría un personaje, pero sería otro. Y por último, quizá tenga una personalidad muy cambiante…ojalá, porque estar preso de una personalidad sería terrible.

¿Cuál es tu definición de la literatura? ¿Que otra cosa harías en este momento si pudieras?

¿Una definición más allá de las que aporta la teoría? No la tengo, ni la siento necesaria, excepto, quizá, para la docencia. El territorio de la escritura es un misterio desafiante para mí, y espero que lo siga siendo, pero no es una obsesión para mí. Si pudiera en este momento hacer otra cosa que no fuera literatura, me iría a recorrer América de norte a sur en camioneta. Aunque creo que después lo escribiría.

