Viviana Ruiz / Cantante y compositora “Si lo que hacemos logra emocionar, valió la pena”

En la Casa de la Cultura de Maldonado se lleva adelante la sexta edición del ciclo “Creadoras” con entrada libre. Este sábado 22 se presentó Viviana Ruiz y seguirán Colomba Biasco (29 de abril) y Estela Magnone (6 de mayo).

¿Cómo ha sido hasta ahora el recorrido de tu disco “Madreselva”?

Después de la salida del disco, que fue en julio de 2021, el recorrido ha sido de mucho movimiento y regocijo. Primero que nada, porque hubo muchas actuaciones en diversos formatos (dúo acústico, banda, solista) y en lugares muy diversos. Eso permitió acercar la música al público, haciéndola conocer cada vez más. Me ha conmovido mucho saber que hay personas que se han identificado, que se han emocionado con canciones que forman parte del disco. Atrás de un producto musical hay muchísimo trabajo creativo y también material (horas de ensayo, grabación, mezcla, etc., etc.). Tanto que parece ser interminable mientras se transita. Más allá de todo ese trabajo, la pregunta es siempre si pasará o no algo cuando eso salga a rodar, cuando cobre vida propia, digamos. Porque si lo que hacemos logra comunicar o emocionar, si otras personas se identifican con eso, es recién ahí que valió la pena. Y en ese sentido siento que algo ha pasado, que el disco ha crecido y sigue creciendo gradualmente con el tiempo.

¿Qué te dejó el 2022 en materia de música y cómo fue el comienzo de este 2023?

El 2022 fue el año del lanzamiento oficial de “Madreselva” en vivo, con el concierto que hicimos en la Sala Balzo del Sodre el 26 de mayo. Por primera vez tocamos en vivo los arreglos del disco, con todas las personas que participaron en la grabación. Fue una comunión artística y humana muy linda que tuvo como resultado un espectáculo muy cuidado y con buena recepción del público. Pasaron otras cosas: varias actuaciones, la nominación a los premios Graffiti, un lindo reconocimiento desde la prensa y desde el público. Hicimos varias actuaciones con la banda (Nicolás Macchi en el contrabajo eléctrico, Ana Chacha de León en batería y Ernesto Díaz en percusión). El formato banda me encanta porque me divierte mucho, porque el reparto de energía en escena es muy saludable y porque siento que suma una dimensión de lo bailable a la propuesta que en otros formatos no aparece tan en primer plano. Hacia fin del año pasado empecé a profundizar en el trabajo solista con la guitarra eléctrica (yo vengo del mundo de la guitarra acústica) y sumé la búsqueda creativa con loops vocales y en la guitarra. Encontré en ese formato una pincelada nueva dentro de una misma propuesta y estoy profundizando mucho en eso también, mostrando en ese formato cada vez más canciones nuevas en vivo. Este tiempo me dejó también mucha escucha de músicas nuevas, como me suele pasar todos los años. Estar atenta a lo que está pasando musicalmente. No se detiene nunca esa curiosidad.

¿Cómo viviste la presentación en la sala Delmira Agustini?

Fue como un empezar de algo nuevo. El espectáculo que presenté tiene un trabajo de puesta en escena y de diseño de iluminación que si bien está lejos de ser una obra teatral, tiene detalles de ese lenguaje. Es nuevo en tanto espectáculo y tuvo una muy linda recepción del público. Tuve la oportunidad de hacerlo en una sala preciosa como es la Delmira Agustini del Teatro Solís porque formó parte de un ciclo organizado por el colectivo Mydmus.

¿En qué momento artístico sentís que estás hoy?

En lo interpretativo, hay algo que tiene que ver con la curiosidad y con estar frente a algo nuevo (guitarra eléctrica, pedales) que alimenta la creatividad. Me pone en un lugar de curiosidad más infantil que me encanta y que siento que no hay que perder cuando hacemos y cuando escuchamos música. En lo creativo, alimentado por lo anterior, siento que las nuevas canciones se nutren de todo lo que me está pasando artísticamente, tanto en temáticas de los textos como en lenguaje musical, siempre con la antena atenta al momento que vivimos. Y en medio de todo eso, siempre en la reflexión y el ida y vuelta constante. En constante aprendizaje.

¿Cómo es tu vínculo con el público?

Es algo que también se va construyendo al mismo tiempo que se sigue afirmando mi personalidad artística. Siento cada vez más que en un espectáculo mi rol es el de ser intermediaria entre la música y las personas. Acercar, hacer llegar, buscando siempre que la protagonista sea la música, la canción. Es un equilibrio difícil, que tiene que ver también con correrme como persona a pesar de ser yo misma la que pone el cuerpo en escena. Cuando después de un espectáculo alguien se acerca y me comenta algo sobre lo que sintió a partir de tal o tal canción o con el espectáculo mucho más allá de mí, siento que la cosa funcionó.

¿Cómo viviste la actuación en el Teatro de la Casa de la Cultura?

Fue muy emotivo y me siento muy agradecida de haber podido presentar el espectáculo allí. Me encontré con un equipo de trabajo (sonido, iluminación) muy comprometido que logró que todos los aspectos técnicos estén totalmente resueltos, sumado al cuidadoso trabajo de Marcela Massia en la producción. Llevar la música a nuevos lugares es siempre un gran desafío, ponerla en diálogo con nuevas personas, con otras experiencias y vivencias. No se sabe qué va a pasar, es siempre un desafío. Y encontré mucha receptividad y una muy cálida devolución luego de terminado el espectáculo. El balance es muy positivo y motivador para que la propuesta siga rodando.

