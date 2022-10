VOCES plurales que tienden puentes por Pablo Mieres

Me alegra mucho que el Semanario Voces esté llegando a su número 800. En general, no es fácil para ningún medio de prensa escrito mantener una continuidad a lo largo del tiempo, menos aún hacerlo a través del papel y hacerlo con la convicción y responsabilidad que supone mantener la tribuna abierta a diferentes opiniones con total libertad e independencia de las definiciones políticas e ideológicas de sus responsables.

Siempre hemos sentido que VOCES ha sido un espacio valiente de la manera más difícil. Es decir que, al mismo tiempo que ha mantenido su pluralismo ofreciendo espacios de opinión a personas que representan muy distintos puntos de vista, también han sido firmemente leales con sus propias posturas sin ocultarlas ni mimetizarse, aunque ello les haya sido o pueda serles costoso.

Por encima de ello siempre han priorizado y trabajado para que cada semana VOCES vuelva a llegar a todos.

El Editorial semanal y las columnas de colaboradores permanentes no transige con nada y expresa sus posturas con total libertad, pero al mismo tiempo acepta que en el mismo número se expresen miradas diferentes e, incluso, contradictorias con la línea editorial.

Ante un medio de prensa como este, hay que “sacarse el sombrero” y reconocer que su aporte es una gran contribución a esta democracia que, como toda democracia, es perfectible y necesita de una construcción y protección permanente, pero de la que estamos muy orgullosos.

Todos saben que tenemos opiniones políticas diferentes en diversos asuntos con Alfredo, Hoenir, Jorge y, en general, con la mayor parte del equipo editorial; nuestras identificaciones partidarias son diferentes y en algunos asuntos las distancias llegan a ser mucho mayores. Sin embargo, siempre he sentido que el aporte de VOCES a nuestro debate público era absolutamente valioso y relevante.

Es más, en muchas oportunidades he tenido el gusto de coincidir con definiciones muy de fondo expresadas en sus Editoriales, Alfredo lo sabe bien porque así se lo he trasmitido.

La democracia es más fuerte cuando tiene la capacidad de generar los ámbitos de la expresión de opiniones múltiples y diversas. El pluralismo es la sangre de la democracia, el respeto por la opinión ajena es la llave de nuestra vida en sociedad. Y en todos estos aspectos VOCES se ha convertido en un auténtico cultor de estos valores.

Un destaque especial merecen los reportajes que semana a semana nos regala VOCES. Son una verdadera marca de fábrica.

Reportajes a fondo, valiosos, diferentes, capaces de mostrar en profundidad la riqueza de la vida, de las convicciones y trayectoria de cada entrevistado. Cada semana es una sorpresa, porque (y esto es un valor especialmente destacable) los entrevistados no pertenecen exclusivamente a ningún “bando”, ni su selección sigue un patrón ideológicamente esperable o políticamente correcto.

Conozco a Alfredo y Hoenir desde hace mucho tiempo, he tenido la fortuna de intercambiar con ellos muchas instancias de reflexión y debate. Debo decir que la mayor parte de las veces tuvimos opiniones diferentes y hemos militado en diferentes opciones; sin embargo, siempre he valorado en ellos su valentía y coraje para defender sus ideas, su capacidad e inteligencia para sostenerlas y su apertura para siempre seguir polemizando con quienes opinan diferente sin que ello afecte en nada su compromiso radical con lo que piensan y defienden.

En estos momentos particularmente ríspidos en las redes sociales y, en muchos casos, también en algunas áreas de la “arena política”, defender la calidad del debate y el respeto por las ideas de todos sin caer en la lógica de las “barras bravas” es un imperativo ético insoslayable con el que, no tengo dudas, VOCES está comprometido.

Compromiso que no es simplemente una expresión “simpática” porque se trata de lo “políticamente correcto”. Demasiados gestos hemos visto en estos últimos tiempos en donde queda la triste sospecha de que algunas reivindicaciones son más formales que sustantivas.

No tengo ninguna duda de que en el caso de VOCES su práctica es y seguirá siendo la mejor demostración de su adhesión efectiva a la construcción de un ágora público plural, abierto y respetuoso de la validez de todas las opciones.

Salú, VOCES y por muchos números más!!

