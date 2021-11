Y el mundo sigue andando por Cristina Morán

La semana pasada el director de este semanario dedicó su editorial a hacernos conocer cifras de riqueza y pobreza, estas últimas tristes, alarmantes, dramáticas. No es la intención de esta columnista repetir ese editorial, pero sí tomar algunos datos que merecen destaque. Mientras en la lista de los 20 más ricos del mundo van desde Elon Musk (dueño de Tesla) que aparece con un capital de 335 millones al útimo de los 20 seleccionados, Phil Knight y familia: Nike poseen USD 62.400 millones, “la mitad de los pobres son niños y las mujeres representan la mayoría de los pobres en la mayor parte de las regiones. El 70% de la población mundial pobre, no tiene formación. 123 millones de personas viven en zonas con riesgos de inundaciones, el cambio climático ¡atención! llevará a la pobreza entre 68 y 135 millones en 2030 y la pandemia por COVID-19 empujará entre 88 y 115 millones más de personas a la pobreza extrema, con lo que se situará entre 703 y 729 millones.” Pero, ¡calma! Porque el mundo sigue andando. Nicaragua llamó a elecciones y con la mayoría de sus adversarios políticos que se fueron del país o están encarcelados, el hombre fuerte y tan “democrático” por quinta vez fue “electo” presidente. ¿Recuerdan cuando Ortega era el héroe revolucionario? ¡Qué cambio tan radical, pero, ¡tranquilidad!, porque el mundo sigue andando. Hoy (para esta columnista lunes 8/11) el presidente de la República, se reúne con el foro de Montevideo que pide la liberación de los represores en dictadura, presos en Domingo Arena, pero, ¡serenidad! porque el mundo sigue andando pero ¡vamos! que no es lo único en esta materia: también lo pide (Cabildo Abierto)“prisión domiciliaria para los mayores de 65 años” incluyendo, al parecer, a padres, tíos, padrastros , abuelos, abusadores sexuales y violadores de hijos, nietos, niñas y/o varones y, también a los represores de Domingo Arena que son mayores de 65, claro, pero, ¡entereza pido! porque el mundo sigue andando. La diseñadora Carmela Hontou reaccionó y pedirá indemnización por audios virales de mujeres conocidas suyas a las cuales reconoció por sus voces. Y no se detendrá, pues sus abogados iniciarán acciones judiciales contra el portal “Salto informa”, el grupo de cumbia “La Clave” y periodistas que difundieron en Argentina “un relato incorrecto” sobre la empresaria. Bailarán unos cuantos, no solo los asistentes a aquel casamiento. Pero ¡atención! no preocuparse, porque el mundo sigue andando. Nos enteramos que la IMM ¡embargó! al Partido Nacional y al Partido Colorado ¡por multas impagas de cartelería electoral! ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Van a tener que pagar o tendrá que hacerse cargo el resto de la coalición multicolor. ¡Mayor vergüenza aún! Claro que por esto nada se detiene, y menos el mundo, que ¡sigue andando! Desde el momento en que el hoy diputado de la coalición por el partido colorado fuera removido de su condición de Ministro de Turismo el , sus más cercanos colaboradores y una empresa de publicidad de Estonia (que con una población de 1,300 millones es uno de los países menos poblados dentro de la Unión Europea), comenzaron un periplo que arrastró a la ministra anterior y al subsecretario derivado de una denuncia hecha por el denunciado que se convirtió en el protagonista de lo que pasó a ser, algo así como un circo mediático, pero en capítulos. Obviamente, no llegó “la sangre al río” y con estos alargues dado que sus allegados, sus representantes, piden que sea el último en declarar, tal vez por ser el real acusado devenido en acusador digo, pienso, no sé, porque por momentos siento que estoy algo perdida en este extraño enfrentamiento jurídico. Pero calma, paz, sosiego, porque ¡el mundo sigue andando …¡a pesar de todo! Hasta la próxima. Que seas feliz. ¡Y no dejes entrar al viejo!

Esta columnista lamenta la partida de quien fuera colaborador de este semanario, Nelson Di Maggio y del autor e intérprete, Dino, de quien tantas veces cantamos su Milonga de pelo largo”. Gracias por todo lo que nos dieron.