¿Y si agregamos una pizca de humor? por Cristina Morán

En caso de buscar una receta para un almuerzo, o para una torta de cumpleaños o solo para agasajar nuestro muy propio paladar siempre vamos a encontrar, en algún lugar de esa receta, “una pizca” de azúcar, o de polvo de hornear, o de canela, o de sal (esta última cada vez menos porque en el agua, ya la tenemos en exceso) pero una, buscando, buscando, encontró que también a determinadas recetas se les puede agregar “una pizca de humor” y a una eso le gustó y se propuso compartirlo con ustedes. Si algo nos estaba faltando, era, precisamente, lo que estamos viviendo: una “crisis hídrica”, algo que, ingenuamente, pensamos que no podía ocurrirnos a nosotros, los orientales “que de todas partes vienen.” Durante meses estuvimos viendo, en los informativos, como la tierra se iba secando, se iba resquebrajando, como las aguadas iban quedando secas, como el ganado comenzaba a enflaquecer. Claro que también escuchábamos al presidente de OSE, y a la vice presidenta (sí, esa misma, la de dejar de comprar el refresco y cambiar por agua). Y así se fueron agregando declaraciones de conocedores del tema y de otros que no conocen, pero hablan y nosotros los escuchamos y llega un momento en que pensás en comprar elementos para “medir” la sal en el agua de OSE (dado que hay tantas opiniones que sentís que perdés el norte de tus intenciones del “consumo responsable” (secretario de presidencia, Álvaro Delgado, mientras prepara su campaña para postularse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones) siguiendo el ejemplo de Lacalle Pou cuando, frente a la pandemia que se había instalado en nuestro país, apeló a la “libertad responsable” de sus compatriotas. Ojo, que no es lo mimo “consumo” que “libertad”. Rápidamente el agua “se puso a la venta” y, ¿qué pasó?, que en muchos lugares no encontrás o “solo si sos cliente”, y en lugar de un bidón tenés que arreglarte, como puedas, claro, con un par de botellas de las chicas, porque de las grandes, “sin gas”, por ejemplo, te dicen que no hay. Suelo preguntarme (por favor, disimulen mi ignorancia e ingenuidad) si no hubo una espera demasiado prolongada para encarar esto, llamado crisis hídrica, si no se pensaron y buscaron soluciones en lugar de discutir y no ponerse de acuerdo para darle solución a un “problemazo” que afecta a todo un país. Y ese país, es el tuyo, y el mío y el de tus hijos y el de las generaciones por venir. Desde luego la actividad política, continúa ocupando los primeros planos, dado que todo es política, una política agresiva, rencorosa, cargada de broncas, de reproches, de mentirosos que nos llenan de vergüenza, de acusaciones y denuncias a un senador de la República que son defendidas con pasión y demostraciones de “amistad sincera y leal”, de Astesianos, de Marsets, de Operación Océano, de droga incautada, de enfrentamiento de bandas de narcos, de “viviendas para compatriotas en situación vulnerable” pero entregadas a dedo por una ministra que ahora pasa a ocupar su banca en el senado, con el apoyo de su esposo, el líder de Cabildo Abierto y según sus propias palabras, del senador) con el apoyo de todo el partido que, finalmente, (como no podía ser de otra manera), decidió quedarse en la coalición, pero dejando muy en claro, su líder el senador Manini Ríos, que “ a mí ni el Papa me da órdenes” frase que pasará unirse a aquella “se acabó el recreo” aunque nunca haya quedado claro al recreo de quien o de quienes se refería. Fue el de hoy, un “humor” negro, algo cargado de broncas. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y no olvides que “lo bueno siempre está por llegar”.

