El título de la columna de hoy, en realidad es parte de la letra de un tango no sé de qué época, pero dado que por una u otra causa siempre tiene vigencia me permito tomarlo para encarar la columna. Por si no lo conocen en su comienzo, precisamente, la letra dice: ”Yo la vi que se venía, se venía por el borde del fangal …” y continúa con lo que en este momento no nos interesa. Lo que en realidad esta columnista vio “que se venía, se venía” era este momento en que el gobierno, un tanto mal herido, decidió con nombre y apellido, apuntar al corazón de su oposición o sea del Frente Amplio. Primero fueron supuestas investigaciones sobre el año o los años en que comenzó la estafa del custodio de tal confianza del presidente que lo llevó a las pequeñas vacaciones que tomó con sus hijos. En lugar de hablar de su creencia en el otro (ser humano, claro) y que si no fuera así “no podría estar donde está” el presidente debería reciclar aquello más viejo que yo que dice que “la confianza mata al hombre”. A él no lo mató, pero lo hirió de gravedad. Hoy (para mi domingo 9 de octubre) leí un extenso informe sobre el tema que publicó “El País” y recogió Montevideo Portal referido precisamente al enchastre de Alejandro Astesiano (al que mucho recuerdan sus vecinos de Millán y Lecoq) o sea el jefe de custodias del Presidente de la República. Hace referencia a ese “pique” de fechas, de años en que la maniobra comenzó y el título que el cronista eligió fue el más “vendedor” y atrapante: “Vázquez autorizó pasaportes a alemanes que fraguaron identidad y eran requeridos por abusos de niños”. Es fácil acusar a los muertos. El ex presidente Tabaré Vázquez no puede defenderse por el mismo, pero sin duda tendrá a quienes lo hagan. Vendría a ser lo mismo que hizo el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado que firmó “miles de permisos de entrada al país en pandemia” y entre esos miles estaban aquellos que habilitaron a dos rusos cómplices del jefe (de custodias, claro) y que les permitía entrar como “perico por su casa “a la Torre Ejecutiva y llegar al cuarto piso donde tenía su “despacho” el estafador y alguna otra “cosilla” por la que está cumpliendo prisión preventiva. Vázquez muerto. Delgado vivo y contando con el avance de promoción por parte del Intendente de Durazno a su candidatura a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Álvaro Delgado hizo sus descargos y al parecer fueron aceptados, no sé por quién, pero tal vez él es inocente de acuerdo a sus descargos. Mientras tanto, ya lo saben, pero es bueno recordarlo, mediante un decreto Lacalle Pou flexibilizó el tema tabaco y ahora agregó la quita de prohibición a las tabacaleras que no les permitía ser eximidos de determinados impuestos. Hay quienes están convencidos que esta “generosidad” con las tabacaleras le costó al ministro de Salud Pública la posibilidad de obtener más votos en la segunda vuelta de la candidatura a la presidencia de la OPS. Anunció su retiro para el mes de marzo. Y para reforzar lo que dice Salinas su esposa manifestó que es ella “quien no quiere más o no soporta más.” Pasó a ser un tema familiar. Tal vez lo sea. Y en medio de todo esto hay más gente durmiendo, “viviendo” en las calles. Reaparecieron los carros tirados por caballos conducidos por hombres acompañados de hijos menores, los crímenes continúan a la orden del día y el lunes 10 se contabilizaron siete en unas horas, los ediles blancos y colorados pasarán al Senado el pedido de Juicio Político a la Intendenta de Montevideo, ingeniera Carolina Cose y por su parte el sindicato policial de Maldonado pide lo mismo que los ediles, pero, al ministro del Interior: juicio político a Luis Alberto Heber. El presidente Lacalle Pou pidió el legajo de once de los custodios que estaban a las órdenes de “El Fibra” Astesiano y ¡oh sorpresa! algunos de ellos contaban con antecedentes policiales. En fin. Creo que me excedí en el espacio. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y no permitas que te vendan espejitos de colores. Ni con el cigarrillo ni con lo que mañana te quieran “vender”.

