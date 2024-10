‘AGARRAME FUERTE’ Por: Martín Imer

No siempre uno puede afirmar que se encuentra ante la película uruguaya del año, pero cuando la cinta está dirigida por Ana Guevara y Leticia Jorge, dupla detrás de grandes películas como Tanta agua y Alelí – una de las últimas participaciones de la querida y recordada Cristina Morán -, la afirmación no es para menos. En esta oportunidad, las realizadoras presentan Agarrame fuerte, una película de marcado corte dramático que, a diferencia de las anteriores, no depende tanto del costumbrismo para sumergirnos en la vida de sus protagonistas, sino que nos sorprende con la misma intensidad del título: la cinta empieza en un velorio, el de Elena, una chica joven que deja a amigos y familia consternados, sobre todo a Adela, una de sus mejores amigas. Totalmente quebrada por la pérdida, emprende un viaje a sus memorias, a uno de sus últimos veranos juntas, donde la adultez todavía no había aplacado la juventud y el juego, las confidencias, los secretos y las picardías entre ambas.

La película continúa la línea de calidad de las directoras y supone un nuevo rumbo para su cine, marcado por un drama fuerte pero sincero y ajeno al sensibilismo, resultando una experiencia tan entrañable como cercana al espectador, y viene rodeada del éxito: luego de recibir el premio Nora Ephron en el Festival de Tribeca en Nueva York, fue elegida como la representante uruguaya a los Premios Goya. En esta oportunidad, pudimos dialogar con las directoras sobre la gestación de la película, el marcado tono fantástico de la misma y la amistad no solo como el tema central de la cinta sino también como un elemento fundamental para el modo de trabajar de ambas.

¿Cómo empiezan tradicionalmente sus procesos creativos?

Conversando. Las películas que hemos hecho juntas abrevan mucho en nuestra amistad, y en el mucho rato que pasamos juntas en general. Hay algunos temas que vuelven y vuelven. Comienzan a anclarse en imágenes, en escenas, empezamos a buscarles forma de guion.

¿Cómo surge Agarrame fuerte?

Es una película que nace como un acto de pensamiento mágico, o de misticismo. Nosotras que – diría la película – no somos católicas, necesitamos frente a la muerte de una amiga muy querida ir a buscarla. En ese sentido Agarrame fuerte anuncia muy claramente su origen y su intención: es lo mismo que le pasa a Adela, la protagonista.

¿Hay algo de ustedes, y su propia amistad fuera del set, en la cinta?

Algo de nosotras hay en todas las cosas que hemos hecho. En esta en particular creo que más allá de las anécdotas puntuales lo que hay es una forma de sentir, un tipo de humor, las ganas de cuidar a las protagonistas. Nuestro y del resto de las amigas que pusieron su tiempo y su fortaleza para que la película se hiciera.

Esta es una película con una variación hacia lo fantástico, diferente a sus anteriores films. ¿Cómo se sintieron con ese cambio?

Fue un juego formal, que tuvo que ver con cómo queríamos contar algo difícil de una manera que nos resultara menos dolorosa. Entonces apareció la idea de contar esta película como si fuera un cuento, le agregamos nombres a los actos como en algunos de los cuentos infantiles que nos gustan, y le dimos a la protagonista el poder de viajar en el tiempo que es algo que el cine o la literatura pueden hacer, pero la vida real no. Una vez que esa idea se instaló incorporamos esos elementos fantásticos a la historia que la hacen más una ficción, de alguna manera.

¿Qué opinan del hecho de que Agarrame fuerte sea uno de los pocos films de ficción nacional estrenados este año?

Es un indicador de una situación de crisis del cine nacional en este momento. Una cinematografía nacional mermada nos empobrece a todos, como cineastas pero sobre todo como público. El cine nos ayuda a ampliar nuestra experiencia sensible como personas, que esa experiencia se vea reducida a películas extranjeras es un problema de todos.

Luego de la fantástica recepción en Tribeca, ¿cómo se sienten al estrenarla en Uruguay?

Estamos contentas, estrenar es terminar la película. Es el momento en el que esto que hicimos ya no es más nuestro, la estrenamos y la dejamos ir un poco. El estreno acá en Uruguay tiene la particularidad de que es con la gente querida y de alguna manera repercute en nuestra vida diaria de otra forma. Nos vamos a encontrar con el público de una forma más directa. Y también por suerte la película, que ya inició un recorrido por festivales con Tribeca en junio, va a seguir de gira por otros países.

