Alemania: una elección que no da pasos a una solución por Ruben Montedonico

El domingo hubo elecciones en Alemania, país que se había destacado en

Europa Occidental -nación puntera por años en el contexto de la UE- como poseedor

de sólidas instituciones, buen desempeño económico interior y el mayor productor de

bienes y servicios, sobresaliendo en la industria automotriz, metalmecánica y de laboratorios

-entre otros rubros-, tenido en política como referente para el resto de las naciones

de clara inspiración y prácticas capitalistas.

Sin embargo, la desaparición de la escena política de Angela Merkel, el cambio de partido

por parte del “premier” y la descomposición del cuadro coaligado de intereses del Ejecutivo,

derivaron en la actual convocatoria electoral que renovó el cuadro de fuerzas en presencia

en el Bundestag, la construcción de una nueva alianza coaligada que le permita al gobierno

tener un legislativo que numéricamente apoye a quien se escoja como líder y a su gabinete

ministerial.

Los comicios se celebraron bajo algunas condiciones especiales: una Unión Europea no

deseada totalmente por su “socio” estadunidense -que en general la trata como un dependiente

y la ve, en otros casos, como un competidor; la extrema dependencia impuesta a esa organización

por el pacto militar -dirigido desde la Casa Blanca-; los males, aparentemente

no tomados en cuenta, de las sanciones contra Rusia por la invasión y guerra contra Ucrania;

dos años (2023 y 2024) de crisis económica con cesantías y convulsiones sindicales ante un

gobierno incapaz de solventar la crisis y la aceptación germana de las condicionantes para la

permanencia en la OTAN y mantenerse a la sombra “protectora” de EEUU. Trump ha dicho

-antes y ahora- que el mínimo exigible para permanecer en el pacto militar era aportando el 2%

del PBI: el gobierno alemán señaló que estaba dispuesto a pagar el 3% del PBI. (ver declaraciones

del ministro de Defensa, Boris Pistorius).

Este panorama ya tuvo diversas formas de expresión contradiciendo la voluntad gubernamental.

Por ejemplo, en cuanto a las pretensiones estadunidenses de extender las sanciones contra Rusia

y por esa vía intentar el fracaso de los BRICS y dar continuidad a las acciones de nueva “guerra

fría” (por ahora, sólo comercial) contra China Popular, los exportadores alemanes que colocan sus

productos en el mercado pekinés, se muestran renuentes a acatar los “diktats” de Washington y

comprometer sus relaciones con clientes que hacen parte de su cartera de ingresos. Por su lado,

sindicatos importantes, representantes de grandes empresas alemanas de obreros y empleados, dan

sus pareceres en mitines en calles y plazas públicas: ahora saben que no son los extranjeros migrantes

los que los dejan sin trabajo, sino las propias direcciones privadas de empresas germanas junto con

un gobierno inútil.

Como correctamente se define una parte del momento alemán: “El gobierno se fue desgastando por

su incapacidad para conducir la crisis, por su política de apoyo al eje Otan-Ucrania en la guerra en

Ucrania. (Michel) Scholz puso en marcha el mayor programa de rearme de la historia de Alemania.”

Expuesto lo anterior, oiremos en América los quejumbrosos lamentos germanos que ya no sólo se

referirán los costos del gas y el combustible para el invierno: a ello habrán de agregarse otros pesares

que los comicios no resuelven. A vía de ejemplo, la predicción de organismos internacionales acerca

del PBI 2025 en Alemania: crecerá un uno por mil.

Asimismo, se sostiene que hay partidos, junto con alguno de los “chico”, que se favorecieron de la crisis:

“(…) han crecido partidos que aparecen como opositores a la guerra, como la ultraderechista Alternativa

para Alemania (segundo lugar en los comicios) y la “izquierdista” (de raíz conservadora en torno a las

migraciones) Alianza Sahra Wagenknecht”

Un reporte del semanario argentino Prensa Obrera pinta rápida y certeramente algunas de las

situaciones que aquí expuse. El semanario lo expresa de la siguiente forma, de acuerdo con una

nota de Nazareno Suozzi: “La burguesía alemana enfrenta un panorama sombrío; las automotrices

están en crisis y vienen perdiendo terreno frente a sus competidores chinos fuera de Europa –y en

el interior del gigante asiático, donde Mercedes Benz y Volkswagen obtienen el 30% de sus

beneficios”.

Respecto a lo sucedido el pasado domingo y el voto que obtuvo cada agrupamiento partidario, se

debe señalar que de acuerdo con los resultados oficiales que tengo a la mano, las predicciones de

las encuestas señalaron que el predominio sería para el conglomerado socialcristiano (lo cual se

cumplió) y éste formaría una nueva alianza (tripartita, por lo menos) y escogerá como “premier”

a su conductor, Friedrich Merz. Este personaje y los consocios bávaros del CSU, afirmaron que

no quieren hacer una alianza que incorpore al gobierno a los ultrareaccionarios

de Alternativa para Alemania (AfD). Entonces, tal cual lo indican los resultados, la combinación

aliancista que parece mostrar más futuro para formar gobierno es la de un pacto base de socialcristianos

de la CDU y socialdemócratas (SDP) desalojados de la conducción principal de gobierno.

Si se da de la manera que se me ocurrió, se necesitará un tercer (y quizá hasta un cuarto) espacio

para sostener el ejercicio ejecutivo que conduciría Merz y allanar los términos económicos de las

proposiciones a ejecutar. Recordemos que el Scholz de la campaña propuso la creación de un bono “made

in Germany” para atraer inversiones extranjeras, la reducción del IVA en los alimentos y un tope a las

tasas por el uso de redes eléctricas para reducir costos energéticos. De su lado, Merz rechazó el plan de

Scholz y lo calificó de una fórmula tradicional de la socialdemocracia basada en el aumento de impuestos,

la deuda y el gasto estatal. Propuso reducir los impuestos empresariales del 30% al 25%, señalando que esto

impulsaría la competitividad empresarial, el crecimiento económico y la recaudación fiscal. Criticó la política

energética del actual gobierno, asegurando que durante su mandato no se desconectará ninguna central sin un

reemplazo viable.

