Análisis del resultado del domingo

Pasaron las elecciones y la ciudadanía habló. ¿Qué balance hace de los comicios? ¿Cambia la perspectiva política del país? ¿Está satisfecho con lo ocurrido?

Primera mañana

Gonzalo Abella

Como era previsible, la elección presidencial se definirá en una segunda vuelta. Cuesta diferenciar programáticamente a ambos candidatos, porque ambos aceptan nuestra dependencia económica, financiera y política del imperialismo mundial; uno lo presenta como un hecho deseable, el otro como un hecho inevitable. Los grandes inversores extranjeros, propietarios de “nuestros” Medios de Producción esenciales, han dicho sutilmente que, en cuanto a la defensa de sus intereses, la definición de esta carrera les es casi indiferente. O sea que, en este caso apoyan la democracia uruguaya y la alaban.

El hecho esencial en esta primera vuelta electoral, de hondo significado económico-financiero, es otro. Se trata de la derrota del plebiscito de reforma de la Seguridad Social, proyecto que buscaba frenar la estafa actual a los ahorros de los trabajadores y restablecer una mínima dignidad a las jubilaciones y pensiones más míseras. Esta derrota, impulsada tanto por la fórmula neoliberal como por la fórmula “progresista”, es una evidencia más de sus coincidencias esenciales, lo cual no significa que el resultado de esta carrera nos sea indiferente. También para los intereses populares, el resultado será “casi” indiferente.

La primera vuelta arrojó otros resultados interesantes. Hubo un trasiego importante de votos desde la “izquierda ortodoxa”, que ya era minoritaria, hacia el partido del Dr. Salle.

El “fenómeno Salle” es la expresión local de una tendencia casi universal: el desencanto del electorado con los políticos lleva al voto castigo hacia todo ellos. Este desencanto ha llevado a los Parlamentos del mundo desde actrices de cine porno a payasos y humoristas profesionales. El caso “uruguayo” es clarísimo. Frente a la única propuesta programática radicalmente opositora, la de “Asamblea Popular”, resultó más seductora la propuesta más vociferante. El Dr. Salle eligió un tema específico (el movimiento “antivacunas”), luego estudió el perfil de sus eventuales seguidores y cuando el marketing le devuelve un perfil más izquierdista, él se pone una máscara izquierdista. No juntó firmas por la reforma de la Seguridad Social (posiblemente ni la firmó) pero cuando supo que había tenido 400 000 adhesiones se volvió abanderado de este plebiscito. Ubicó perfectamente su nicho de mercado.

Otro fenómeno interesante es el derrumbe de Cabildo Abierto. Sus líderes principales no son nazis, pero sí son expresión clara de otras variantes del fascismo. Desde 1936 el fascismo es definido como la búsqueda de la “dictadura terrorista del capital financiero” mediante la “demagogia social”. Alguien pudo pensar, cinco años atrás, que el crecimiento de “Cabildo” era un apoyo masivo de un sector de nuestro pueblo a estos nostálgicos de la última dictadura, pero su crecimiento resultó fugaz. Alcanza con observar en la foto de ayer el rostro de su líder en el estrado de la Coalición triunfalista para que se nos permita disfrutar de su transparente frustración. Es así. Más allá de la presión de cabildo sobre la “familia militar”, su crecimiento resultó muy fugaz. Sigue ahí, vivo, como “plan B”, pero por ahora nadie los necesita. Los amos extranjeros de nuestro país están muy tranquilos con el “plan A” del bipartidismo controlado.

Somos tres millones y medio de habitantes. La franja de Gaza tenía dos millones y cuando se levantó, demostró la fuerza que puede tener un pueblo dispuesto al martirologio. Su levantamiento reactivó un eje mundial de resistencia y solidaridad. A escala uruguaya el martirio palestino mostró dónde está cada uno, y muy especialmente de qué lado están “nuestros” candidatos “progresistas”.

Soplan vientos de guerra en el planeta. La lucha contra el actual sometimiento del Estado uruguayo a los intereses imperialistas es una lucha por nuestro pueblo y por los pueblos del mundo. Inevitablemente encontraremos los caminos para la segunda independencia, y será una contribución para la paz mundial porque debilitará al imperialismo con un dardo, pequeño sí, pero que sumará a la lucha de toda la Humanidad por su supervivencia.

Antes de la elección

Gustavo Melazzi

1) Pese a que tu pedido es para después (“pasaron las elecciones y la ciudadanía habló”) me tomo el atrevimiento de escribir antes. Dos elementos justifican mi postura.

Uno radica en que a posteriori de la elección enfrentaremos no un mar sino un océano de cifras; situaciones; opiniones; detalles de por aquí y por allá, en el cual y pese a su validez, para entenderla resultará difícil separar la paja del trigo. El cerno de un proceso social como el eleccionario; su análisis integral, de conjunto, debe superar el “momento” y mirar más allá .

El segundo es que además (sin considerar el resultado) y como me comentó un compañero, el hecho más importante ya ocurrió . Como es obvio, me refiero al Plebiscito por el Sistema Jubilatorio.

2) Es prácticamente unánime la opinión de que, en cuanto a ideas y propuestas de gobierno, la campaña electoral ha sido extremadamente pobre, generando apatía e indiferencia en la población.

Esto es lógico en la coalición de gobierno; se trata de mantener el statu quo. Pero es muy significativo y preocupante para el FA. Se relegaron ideas y, especialmente, Propuestas de cambio. Por supuesto que se esperan algunas mejoras en salarios; educación; salud, y una gestión profesional del gobierno. Sin duda positivos para el pueblo, pero de muy corto alcance, y postergando cualquier inicio de cambio en la actual organización social.

3) De aquí que el Plebiscito haya sido lo más importante. Planteó y obligó a pronunciarse; a debatir (apenas, y contra todo el poder de los medios de comunicación) sobre el único tema de fondo de todo el proceso electoral. En este sentido, más allá del resultado del domingo, es un éxito del Movimiento Social uruguayo.

Un parteaguas: en las posiciones partidarios, y en las personales. Involucró la distribución del ingreso; la situación social de los jubilados y sus familias; el destino de los ahorros de los trabajadores; el rechazo a la defensa del sector financiero en el sistema, y otros que se argumentaron con enorme solidez.

Por supuesto que continuarán los discursos, las promesas; propuestas de amplios y democráticos consensos sociales para un futuro venturoso y sin desorden. Puro humo.

Palabras; enfrentadas a una propuesta; a un hecho concreto posibilitado por cientos de miles de firmas que pidieron ser consultadas sobre su propio futuro. Posturas negativas; desde de las primeras, cronológicamente, a cargo de Mujica, y seguida por muchos otros, partidos y personas. En el fondo, meramente ideológicas en su defensa del sistema, ya que la fundamentación seria, rigurosa y ampliamente fundamentada, estuvo a cargo de quienes defendían el SÍ.

4) ¿Qué pasará el domingo? Difícil panorama para el SÍ. La esperanza radica en una pueblada que, con el notable olfato y sentir del pueblo para construir su propia historia, logre aprobar el SÍ.

¿O será que una vez más los movimientos sociales se sentirán alejados y no representados por los políticos (aunque los voten)?