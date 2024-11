Anhelos, resultados y realidades por Ignacio Martínez

Los frenteamplistas supimos desde un principio que era muy difícil ganar en primera vuelta. El oficialismo deseaba a todas luces que no ganáramos. El hecho de que vayamos a un balotaje es lo que estaba dentro de todas las previsiones sensatas.

La realidad hoy es que el FA ha crecido. Superar el 45% de los votos no sólo ubica al FA como la fuerza más grande del país, sino que muestra un pueblo pujante que quiere retomar la senda popular de cambios y se apronta en buenas condiciones para acudir a la segunda vuelta en noviembre.

Ellos, los oficialistas, ahora van a compactarse para que el FA no gane. El FA deberá hacer lo mismo para ganar. El oficialismo no tiene programa común; su única meta es cortarle al FA el acceso al gobierno. Nosotros tendremos que explicar las medidas más urgentes, volver al puerta a puerta que sabemos hacer como nadie, predicar las ideas y las propuestas con firmeza, hablar de un país que no puede tolerar más tener 150 mil niños y adolescentes debajo de la línea de pobreza, drama que es responsabilidad de este gobierno. Debemos denunciar con todas las letras lo que prometieron y no cumplieron y debemos resaltar que, si bien no ganó el SÍ, la seguridad social es injusta, condena a la miseria a miles de jubilados y pensionistas, y llena los bolsillos de privados que usan nuestros recursos para su propio beneficio a través del lucro. Habrá que seguir trabajando por una Seguridad Social justa y que beneficie a las grandes mayorías postergadas

No salieron los allanamientos nocturnos. Bien por eso. Fue una victoria. Manini y su gente, otrora la novedad del mundo político, hoy cayó a cifras que también marcan la existencia de la mayoría de un pueblo que no quiere que se afiancen ideas del peor oscurantismo. Otro que no logró entrar en el Senado ha sido el Partido Independiente que representa cada vez a menos sectores.

Algunos crecieron. El Partido Colorado fue uno de ellos, no por Ojeda, sino por la aparición en escena de Bordaberry. El Dr. Salle, con su 2.8% aparece como el “nuevo” en las bancas, seguramente con dos diputados. Otros partidos de los llamados “chicos” quedarán afuera de toda pretensión parlamentaria.

Con optimismo, sin soberbia ni manija, ahora hay que trabajar con lo que mejor sabemos hacer: movilizarnos a lo largo y ancho de todos el país, puerta a puerta. Tenemos la oportunidad de pararle el carro a los representantes de los malla oro, de la corrupción y los corruptos como nunca antes vio nuestro país, a los charlatanes que dicen que luchan contra el narcotráfico mientras les pasan por las narices toneladas de cocaína, a los que recortan presupuestos en áreas que son imprescindibles, a los que quieren convertir la política como un cambalache, despreciando la inteligencia de nuestro pueblo.

Ellos, los oficialistas, tienen un única propósito: unirse contra el FA. Nosotros, los frenteamplistas, nos unimos para cumplir con los sueños de nuestro pueblo por un Uruguay justo, soberano, próspero, donde podamos vivir en paz, con la mesa bien servida.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.