Arte vivo por Alejandra Waltes

“La Despedida” es el nombre elegido por el Artista Visual Héctor Laborde para la muestra que se desarrolla en la Sala de exposiciones de la Facultad de Artes que podrá visitarse hasta el 15 de octubre. “El arte es un diálogo. El artista se vuelve espectador y el espectador también crea.”

Héctor Laborde (Montevideo, Uruguay, 1951) Alumno de Miguel Ángel Pareja, egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Actualmente se desempeña como profesor (Grado 5) encargado de la cátedra “Libre Orientación Estética Pedagógica” – Taller Fundamental – de la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Laborde ha desarrollado, con un estilo personal y reconocible, una profusa investigación artística y una vasta producción en la que prioriza los contenidos simbólicos y temas como la condición humana y las relaciones espirituales (“Me interesa lo atemporal, la utopía de pertenecer a cualquier tiempo. Las dicotomías, hombre-mujer, presencia física y espiritual, lo humano y lo atmosférico, el personaje y la escena, la vida y la muerte. Lo femenino y la maternidad, la cruz como símbolo de sufrimiento, en definitiva, las relaciones interiores o espirituales de lo humano. La unidad, como universalidad, y desde lo místico, ser humano y su entorno o atmósfera”. “El arte es siempre nuevo porque la realidad cambiante y la situación social del ser humano también lo es, esto sucede a pesar de que las principales temáticas del ser humano como el amor, la muerte, la soledad etc., permanecen o están presentes en las diferentes épocas históricas.”). En el catálogo de su muestra en la Facultad de Psicología (2012) expresaba: «En los procesos actuales de mi investigación en el arte, el diseño es más importante que el lenguaje: si en lugar de pintar un diseño lo imprimo en serigrafía o en otro lenguaje gráfico, histórico o actual su manifestación variaría en los matices adquiriendo particularidades de cada uno de estos lenguajes, pero en esencia la obra trasciende esta realidad». La exploración de las posibilidades que brindan las diferentes técnicas (por ej. impresos digitales, a veces intervenidos con pintura acrílica, xilografías, collages escaneados y trabajados digitalmente, para luego ser impresos) han dado a sus obras de impronta figurativa un impacto visual propio del diseño gráfico por el color pleno de los fondos, las formas y el equilibrio que generan una atmósfera que le es propia. “Una pintura puede ser concebida como diseño, tanto en su forma como en su aplicación.”. Con respecto a la relación que establece con su obra y con el observador de la misma, Laborde dice: “La realidad físico-espiritual del ser humano es lo que hace posible cualquier tipo de proyección o trasferencia espiritual, propia de las manifestaciones artísticas, signándolas con las características del o de los individuos y su realidad social.” “La creación en el campo del arte es dar vida a situaciones visuales, este dar vida es en realidad la transformación del espacio visual en un lugar habitable que permite al espectador sentir su emoción espiritual, reconociendo incluso características que no le pertenecen o son propias del artista. Este fenómeno que permite al artista transferir su espiritualidad, se vincula estrechamente con el hoy y la realidad social en que habita el creador.” Sobre lo figurativo y lo abstracto en su obra ha expresado: “Desde el punto de vista personal sostengo que todo arte, cualquiera sea su lenguaje o disciplina es en esencia abstracto y al mismo tiempo figurativo. Creo que en el campo del arte, es imposible evitar, que en sus obras, se manifiesten ideas figurativas y esto se refiere a todos los lenguajes y disciplinas como la música, la literatura, el arte visual etc.. En este terreno la figuración en una obra de arte, puede desarrollar discursos literarios por su forma de relato, o no. En este caso, la ausencia de la descripción, no implica la ausencia de los elementos esenciales y abstractos de las ideas o realidades figurativas: la vertical, la dinámica, los contrastes, las tensiones, el equilibrio, los ritmos, el objeto, el espacio etc.. Podemos decir que el arte se manifiesta siempre de forma abstracta. En lo particular sostengo que también se manifiesta, al mismo tiempo, de forma figurativa, siendo esta figuración descriptiva o literaria o la figuración no descriptiva basada en los elementos que son en esencia de origen figurativo. Esta figuración cuando no es descriptiva, se relaciona con la propia naturaleza físico espiritual del ser humano, que se establece como medida y valoración.”

Ha participado de decenas de muestras individuales y colectivas en las que ha sido posible observar su ductilidad. La obra de Laborde es un ejemplo de que la pintura se trabaja, el trabajo es lo que la afianza y por esa razón sus obras están en constante proceso de auténtica transformación. “Una vez alcanzada la forma, ésta se reitera y el objetivo se concentra en la innovación del contenido”. En entrevista concedida a “El Monitor Plástico” con motivo de la muestra “El Camino Infinito” (2023) en homenaje a su Maestro dice: «Siempre que hay un problema, es de dibujo, no de color». En la misma entrevista recuerda que Pareja decía que si un dibujo está bien hecho, se pinta solo. Agrega que cuando dibuja no piensa en la forma sino en el contenido, y a partir de eso «el dibujo aparece». Reflexionando sobre esta muestra dijo “(…) espero que esta exposición, provoque algo, no tanto para que me vean, sino para que el que se acerque encuentre su rostro, en algo parecido a un pozo de agua». Creo firmemente que esta reflexión se extiende a la actual muestra retrospectiva.

“De miradas” (Héctor Laborde- S/F)

