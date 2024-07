Assange finalmente en libertad por Ernesto Kreimerman

WikiLeaks fue creada por Julian Assange en el año 2006. Se trata de un medio de comunicación, que ha sido reconocido por la publicación de documentos clasificados, de fuente anónima, verificada. Tras años de persecución y jaqueo, y un largo encierro en Londres, Assange habría llegado a un acuerdo para poner punto final a una situación estancada. Asumiría un delito cuyo “reproche penal” es igual al tiempo que ya estuvo recluido, y así se cierra el capítulo legal.

Desde el año 2008 Assange fue acumulando premios y distinciones, pero el cerco judicial y los riesgos a su integridad física no disminuían.

El cerco se ha ido cerrando nuevamente, pero el contexto internacional a favor de la causa fue menos favorable. El complejo trámite de extradición solicitado por Estados Unidos a Reino Unido resultó largo y complejo. La última etapa, que comenzó el 3 de enero de 2022, la jueza Vanessa Baraitser, no accedió a la solicitud de extradición ante el riesgo cierto de un eventual suicidio si se procedía al traslado y con ello unas condiciones de confinamiento que Assange no estaba en condiciones de enfrentar.

La reacción de Estados Unidos fue inmediata y la apelación resultó a su favor. Con una denuncia muy documentada, y principalmente, comprometiendo garantías de un trato adecuado, así como la preservación de la salud mental de Assange, logró revertir el fallo anterior. Así el Tribunal Superior de Reino Unido falló a favor del gobierno estadounidense. Posteriormente, el 24 de enero de 2022, el Tribunal Superior concedió a Assange el derecho a apelar contra la sentencia que permite su extradición a Estados Unidos.

Mientras se recorría esa lógica en tribunales, las condiciones de reclusión y de salud de Assange se fueron deteriorando. Sometido a un duro régimen de aislamiento, total, de 23 horas recluidos en celda solitaria y 45 minutos de ejercicio en un patio de cemento, en solitario. Los otros 15 minutos son los que insumen el traslado de ida y vuelta desde la celda al patio. Ese corredor de celdas sin nadie a la vista, y su celda solitaria eran el día a día. El relator especial de las Naciones Unidas contra la Tortura fue muy crítico de esa situación y concluía que se estaba creando un sistema para asesinarle. Más aún; ese relator pidió al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le indultase para rehabilitar “a un hombre valiente que ha sufrido injusticia, persecución y humillación durante más de una década simplemente por decir la verdad”.

La salud física y mental de Assange estaban deterioradas: “flaco, envejecido y desorientado en sus declaraciones”. Esta última etapa de la batalla legal comenzó el 17 de junio de 2022, cuando el gobierno inglés anuncia la firma para que se proceda a la extradición a los Estados Unidos. El 21 de febrero de 2024 la defensa legal de Assange presentó el último recurso para impedir la extradición. Y el 20 de mayo último, el Tribunal Superior de Londres reconoce el derecho de Assange a apelar lo que ya se consideraba su inminente extradición.

Y ahora, el acuerdo

Según la información oficial publicada, Assange llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense, para declararse culpable de un delito de espionaje ante una corte de las Islas Marianas del Norte, un territorio de aquel país en el Pacífico, y aceptará una pena de 62 meses de cárcel a cambio de no ser extraditado. No tendrá que cumplir la pena ya que se le reconocerá el tiempo que ha estado encarcelado en Reino Unido.

El comunicado de WekeLeaks

Este es el texto de lo que WikilLeaks ha publicado en X:

“JULIAN ASSANGE ESTÁ LIBRE

Julián Assange está libre. Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, después de haber pasado allí 1.901 días. El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y partió del Reino Unido.

Este es el resultado de una campaña global que abarcó a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas. Esto creó el espacio para un largo período de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que condujo a un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente. Proporcionaremos más información lo antes posible.

Después de más de cinco años en una celda de 2×3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que sólo han conocido a su padre tras las rejas.

WikiLeaks publicó historias innovadoras sobre corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos, responsabilizando a los poderosos por sus acciones. Como editor en jefe, Julian pagó severamente por estos principios y por el derecho del pueblo a saber.

Al regresar a Australia, agradecemos a todos los que nos apoyaron, lucharon por nosotros y permanecieron totalmente comprometidos en la lucha por su libertad.

La libertad de Julian es nuestra libertad”.

Luego se publica otro texto, con una foto que muestra a una camioneta van en una autopista: “Julian Assange aborda un vuelo en el aeropuerto londinense de Stansted a las 5 p.m. (BST) del lunes 24 de junio. Esto es para todos los que trabajaron por su libertad: gracias. #FreedJulianAssange”.

Una hora más tarde, desde la misma fuente se publica en X un mensaje de la esposa, Stella: “»A lo largo de los años de encarcelamiento y persecución de Julian, se ha formado un movimiento increíble. Personas de todos los ámbitos de la vida de todo el mundo que apoyan no solo a Julian… pero lo que Julian representa: la verdad y la justicia». @Stella_Assange”.

La implementación tiene lugar en las Islas Marianas del Norte, en el palacio de justicia de Saipán, frente a un juez federal de los Estados Unidos. Se trata una mancomunidad de los EE. UU. en medio del Océano Pacífico, cerca de Australia. A primera hora de la mañana se procederá a cerrar las formalidades y el mismo avión lo llevará a Australia.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha escrito en X que «el gobierno australiano ha dicho constantemente que el caso del señor Assange se ha prolongado durante demasiado tiempo y que no hay nada que ganar con su encarcelamiento continuo… Queremos que lo traigan de vuelta a Australia».

Ahora queda tiempo para reflexionar sobre esta historia, y profundizar sobre la transparencia y la democracia. No es urgente, pero es dramáticamente importante.

