Ausentismo escolar por Ignacio Martínez

Estos datos los publicó la misma ANEP: El 64% de los niños matriculados en educación primaria y casi 83% de los niños en la educación inicial, se encontraron en situación de asistencia crítica. Es decir, faltaron demasiado a clase, poniendo en riesgo la función educativa. Más adelante agrega el informa de ANEP que de los 176,5 días lectivos promedio de 2023, el 25% de los niños de 1º a 6º faltó más de 34 días (20% de las clases), mientras que el 50% de los niños faltó más de 22 días (13% de las clases)”.

¿Por qué se produce este retroceso en el sistema educativo principalmente dentro de los sectores más pobres?

Ley de Urgente Consideración (LUC) dejó sin efecto la obligación de inscribir a los niños y a hacer un seguimiento de la asistencia, así como de la calidad del aprendizaje de los niños. Como si esto fuera poco, el CODICEN se sumó y quitó drásticamente la obligatoriedad de la asistencia en una resolución de año 2021. La pandemia hizo lo suyo, pero fue el concepto de la “libertad responsable” que dejó al libre albedrío si los niños acudían o no a la escuela, facilitando así el ausentismo, llegándose al 36% en este período en los niños más pobres.

Otro aspecto no menor es que los pequeños de primer año, asistan o no a clase, pasan igual a segundo año ¿Qué aliento de asistencia puede tener esa propuesta? Si da lo mismo ir que no ir, los vemos el próximo año en segundo y ya está. No hay incentivos. No se hacen trabajos de difusión y de aliento de la importancia de estudiar, de acudir, de estar en clase para aprender, socializar, crecer, experimentar, relacionarse con sus iguales, acceder a hábitos de estudio, de empatía, de respeto por la escuela como base de la construcción de derechos, de ciudadanos y ciudadanía.

El trabajo con las familias también es fundamental en este sentido. ¿Cuáles son las políticas educativas que alienten a la asistencia, al respeto por las maestras y maestros y la escuela y la educación? Nunca estuve de acuerdo con presionar con quietar la asignación familiar si se faltaba a clase, pero la verdad es que sólo planes de promoción educativa en los barrios y en las familias, asegurará que la asistencia, además de ser un derecho, sea un gusto, se sienta como una necesidad y una obligación asimilada con alegría.

Adhiero, además, a la inversión que debemos hacer en las artes y el deporte, no para que salgan genios artísticos o gimnastas y deportistas, sino para que se profundice la sensibilidad, la capacidad creativa, la salud, el placer por ir a la escuela y el descubrimiento de la potencialidad que hay en cada niño, en ámbitos de trabajo colectivo, es decir, sociales.

Culmino con dos anécdotas recogidas en mis visitas a escuelas, que pueden dar testimonio de que esas situaciones ahuyentan a los niños. En una de ellas hubo que clausurar el patio del recreo porque del otro lado del muro son frecuentes los disparos que pueden terminar en tragedia. En otra escuela, en el punto opuesto de la ciudad, cuando pregunté qué cosas entendían los niños que son las peores del mundo, dijeron la guerra, la contaminación y los tiros. Violencias de ese tenor también están en las cercanías de las escuelas.

Factores de adentro y de afuera atentan contra centros educativos. Ambos son factores que nos involucran a todos. Claro, hay responsabilidades de las autoridades de la educación, de ministerios y del gobierno todo. También, en su justa proporción, de lo que hagamos tú, lector, y yo.

