Avioncitos, infantilismo y prioridades

¿Quién es el obtuso que no quiere combatir el narcotráfico?

Todos los seres pensantes abogamos por erradicar ese flagelo.

Durante décadas, a partir de la famosa guerra a las drogas de

Reagan, los gobiernos del mundo entero han encarado esa pelea

por todos los medios y a juzgar por los resultados, han fracasado.

Si no ha podido el gobierno yanqui que cuenta con un poderoso

aparato militar, ¿lo vamos a lograr nosotros con seis aviones?

Un poco ingenuo nuestro gobierno jugando a la guerra al narco.

También aparecen las acusaciones de “infantilismo antimilitarista”,

a las críticas de comprar las aeronaves por cien millones de dólares

Es claro que hay argumentos ideológicos sobre que Fuerzas

Armadas queremos y precisamos como país, pero el tema es otro.

Los liberales que adoran un Estado chico y eficiente protegen un

modelo de defensa digno del siglo XIX, manteniendo cuarteles y

tropas por todo el país, que asemejan más a un seguro de paro

encubierto, que los intendentes defienden a capa y espada, que a

un ejército profesional y moderno, pequeño y con mucha tecnología.

El argumento que siempre están disponibles para las emergencias,

sean climáticas, de incendios o levantar basura, es de poco peso.

No son esas las verdaderas funciones de los soldados y tenerlos

para hacerlos desfilar en las fechas patrias sale demasiado caro.

Un gobierno que ha hecho derroche de pragmatismo, con el tema

Fuerzas Armadas se muestra muy conservador y tradicionalista.

Y acá llegamos al reiterado tema del gasto público y el manejo del

dinero de todos los uruguayos para las verdaderas prioridades.

No vamos a caer en el simplismo de afirmar que los seis avioncitos

serán el “Antel Arena” de la coalición republicana en el gobierno.

Pero si se quiere combatir en serio el narcotráfico no sería más útil

volcar esa importante suma de dinero para lograr real rehabilitación

en las cárceles y en hacer que miles de nuestros jóvenes no sean

carne de cañón, reclutada por las bandas de traficantes existentes.

Da para pensarlo, ¿no?

Alfredo García

